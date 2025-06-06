Внаслідок падіння уламків БпЛА в Києві спалахнула пожежа (оновлено)
В ніч на 6 червня в Києві зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Деталі встановлюються. Також фіксуємо падіння уламків ворожої цілі в Дарницькому районі на відкритій території. Є інформація про кілька локацій. Наслідки уточнюються. На місце прямують служби", - написав він.
Перед цим Ткаченко повідомляв про загрозу БпЛА для столиці.
Оновлення
Згодом мер Києві Віталій Кличко повідомив про пожежу внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.
"Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку. Рятувальники і медики прямують на місце", - написав він.
Також у Соломʼянському районі спалахнула пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці.
Ткаченко пізніше написав, що на лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.
"Також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі. Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!" - закликав очільник адміністрації.
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