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В Україні масштабна повітряна тривога, ворог запустив ракети та БпЛА. КАРТА
В ніч на 6 червня росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
ПС ЗСУ попереджали про крилаті ракети та безпілотники в низці областей України.
Карта повітряних тривог наразі виглядає так:
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США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/