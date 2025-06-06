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Новини Фото Повітряні атаки росіян
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В Україні масштабна повітряна тривога, ворог запустив ракети та БпЛА. КАРТА

В ніч на 6 червня росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

ПС ЗСУ попереджали про крилаті ракети та безпілотники в низці областей України.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Карта повітряних тривог

Дивіться: Влучання ракети по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині. ВIДЕО

Автор: 

ракети (4068) повітряна тривога (936)


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Чуємо озвірівших кацапів , які нам спати не дають сукіни чорти
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06.06.2025 01:08 Відповісти
Покищо у напрямку Києва 4:0 на нашу користь.
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06.06.2025 01:10 Відповісти
З сторони Вишгорода.
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06.06.2025 01:11 Відповісти
два рази сильно прилетіло - один раз ракета кажись
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06.06.2025 01:14 Відповісти
"Вазьмєзьдіє" по кацапські....яке нічим не відрізняється від всього іншого терору на протязі війни.
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06.06.2025 01:11 Відповісти
Та це в них такі підерасейські забави. Нас рати на поріг сусіду і скзати, що то сусід сам зробив, щоб його звинуватити.
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06.06.2025 01:32 Відповісти
Християнин Трамп ??
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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06.06.2025 01:15 Відповісти
 
 