В Україні масштабна повітряна тривога, ворог запустив ракети та БпЛА. КАРТА

В ніч на 6 червня росіяни атакують Україну ракетами та безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

ПС ЗСУ попереджали про крилаті ракети та безпілотники в низці областей України.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

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