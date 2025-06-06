В Украине была масштабная воздушная тревога, враг запускал ракеты и БПЛА. КАРТА

В ночь на 6 июня россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

ВС ВСУ предупреждали о крылатых ракетах и беспилотниках в ряде областей Украины.

Карта воздушных тревог выглядела так:

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