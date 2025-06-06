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В Украине была масштабная воздушная тревога, враг запускал ракеты и БПЛА. КАРТА
В ночь на 6 июня россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
ВС ВСУ предупреждали о крылатых ракетах и беспилотниках в ряде областей Украины.
Карта воздушных тревог выглядела так:
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США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
Ну хотя бы узнаем куда тушки садятся.