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Новости Фото Воздушные атаки россиян
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В Украине была масштабная воздушная тревога, враг запускал ракеты и БПЛА. КАРТА

В ночь на 6 июня россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

ВС ВСУ предупреждали о крылатых ракетах и беспилотниках в ряде областей Украины.

Карта воздушных тревог выглядела так:

Карта воздушных тревог

Смотрите: Попадание ракеты по пусковым установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3612) воздушная тревога (807)


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Чуємо озвірівших кацапів , які нам спати не дають сукіни чорти
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06.06.2025 01:08 Ответить
Покищо у напрямку Києва 4:0 на нашу користь.
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06.06.2025 01:10 Ответить
З сторони Вишгорода.
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06.06.2025 01:11 Ответить
два рази сильно прилетіло - один раз ракета кажись
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06.06.2025 01:14 Ответить
"Вазьмєзьдіє" по кацапські....яке нічим не відрізняється від всього іншого терору на протязі війни.
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06.06.2025 01:11 Ответить
Та це в них такі підерасейські забави. Нас рати на поріг сусіду і скзати, що то сусід сам зробив, щоб його звинуватити.
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06.06.2025 01:32 Ответить
Християнин Трамп ??
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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06.06.2025 01:15 Ответить
Опять потратят полмиллиарда долларов (годичная пенсия всех пенсионеров), чтобы хохлы несколько дней посидели без света.

Ну хотя бы узнаем куда тушки садятся.
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06.06.2025 02:42 Ответить
 
 