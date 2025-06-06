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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Россияне заявили об атаке на район Саратова и Энгельса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожар в Энгельсе

В ночь на 6 июня ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные паблики Саратовской области опубликовали видео в котором слышен звук летящего дрона и выстрелы. Видео снято, как утверждается, в Саратовской области, верификации оно не поддается.

О тревоге в связи с налетом сообщили мониторинговый канал "Радар.ру" и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Из Энгельса, с авиабазы, по сообщениям украинских военных, некоторое время назад взлетели два бомбардировщика-ракетоносца и направились к пусковым рубежам над Каспийским морем.

Впоследствии, российские паблики заявили, что якобы украинский беспилотник попал в жилой комплекс "Облака" в Энгельсе.

Пожар в Энгельсе

Российские источники сообщают о сильном пожаре после налета украинских беспилотников в Энгельсе, где расположен военный аэродром. Пожар, по неподтвержденным данным, разгорелся на местной нефтебазе.

О пожаре, ссылаясь на местных жителей, пишет, в частности, лояльный российским властям новостной телеграм-канал SHOT

Однако многие телеграм-каналы пишут о "пожаре на НПЗ", хотя Саратовский нефтеперерабатывающий завод расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста.

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И авиабазу в Энгельсе, и нефтебазу, и НПЗ украинские дроны атаковали уже несколько раз в прошлом и в начале этого года. В нескольких случаях и на базе, и на НПЗ были пожары.

Енгельс
Енгельс

Автор: 

беспилотник (3762) Удары по РФ (354)


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Топ комментарии
+22
Птички співають, жаби квакають, шо їх не влаштовує?
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06.06.2025 04:06 Ответить
+19
судячи по масштабу "задимлєнія" прилетіло на комбінат "Крістал".
Хоча би дощ не ішов днів три-чотири. Краще тиждень.
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06.06.2025 05:48 Ответить
+15
*****... Болота... Каміші... Хлопок... Задімлєньє... Щоб ви там і повиздихали, сучі діти...
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06.06.2025 07:38 Ответить
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Птички співають, жаби квакають, шо їх не влаштовує?
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06.06.2025 04:06 Ответить
Сухая трава или камыш?
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06.06.2025 05:09 Ответить
абломкі ))))
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06.06.2025 11:09 Ответить
Мглою буря небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко ПОстучит.

ПоЁт Гар Маткин, сто год взад.
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06.06.2025 05:39 Ответить
судячи по масштабу "задимлєнія" прилетіло на комбінат "Крістал".
Хоча би дощ не ішов днів три-чотири. Краще тиждень.
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06.06.2025 05:48 Ответить
Горіть кацапські виродки.
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06.06.2025 07:38 Ответить
*****... Болота... Каміші... Хлопок... Задімлєньє... Щоб ви там і повиздихали, сучі діти...
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06.06.2025 07:38 Ответить
Згорить-згорить, ясно!
Дай Бог не погасне....
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06.06.2025 08:31 Ответить
"Огней так много золотых
На улицах Саратова..." (с)
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06.06.2025 08:35 Ответить
Масштаби обстрілів дуже різні!!
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06.06.2025 09:37 Ответить
Це фашистам за трьох МНСників, Тернопіль і Луцьк!
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06.06.2025 10:01 Ответить
типова кацапщина-болота та жаби
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06.06.2025 10:41 Ответить
 
 