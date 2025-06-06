Россияне заявили об атаке на район Саратова и Энгельса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 6 июня ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Местные паблики Саратовской области опубликовали видео в котором слышен звук летящего дрона и выстрелы. Видео снято, как утверждается, в Саратовской области, верификации оно не поддается.
О тревоге в связи с налетом сообщили мониторинговый канал "Радар.ру" и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.
Из Энгельса, с авиабазы, по сообщениям украинских военных, некоторое время назад взлетели два бомбардировщика-ракетоносца и направились к пусковым рубежам над Каспийским морем.
Впоследствии, российские паблики заявили, что якобы украинский беспилотник попал в жилой комплекс "Облака" в Энгельсе.
Пожар в Энгельсе
Российские источники сообщают о сильном пожаре после налета украинских беспилотников в Энгельсе, где расположен военный аэродром. Пожар, по неподтвержденным данным, разгорелся на местной нефтебазе.
О пожаре, ссылаясь на местных жителей, пишет, в частности, лояльный российским властям новостной телеграм-канал SHOT
Однако многие телеграм-каналы пишут о "пожаре на НПЗ", хотя Саратовский нефтеперерабатывающий завод расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста.
И авиабазу в Энгельсе, и нефтебазу, и НПЗ украинские дроны атаковали уже несколько раз в прошлом и в начале этого года. В нескольких случаях и на базе, и на НПЗ были пожары.
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Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко ПОстучит.
ПоЁт Гар Маткин, сто год взад.
Хоча би дощ не ішов днів три-чотири. Краще тиждень.
Дай Бог не погасне....
На улицах Саратова..." (с)