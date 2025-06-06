Россияне заявили об атаке на район Саратова и Энгельса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 6 июня ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Местные паблики Саратовской области опубликовали видео в котором слышен звук летящего дрона и выстрелы. Видео снято, как утверждается, в Саратовской области, верификации оно не поддается.

О тревоге в связи с налетом сообщили мониторинговый канал "Радар.ру" и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Из Энгельса, с авиабазы, по сообщениям украинских военных, некоторое время назад взлетели два бомбардировщика-ракетоносца и направились к пусковым рубежам над Каспийским морем.

Впоследствии, российские паблики заявили, что якобы украинский беспилотник попал в жилой комплекс "Облака" в Энгельсе.

Пожар в Энгельсе

Российские источники сообщают о сильном пожаре после налета украинских беспилотников в Энгельсе, где расположен военный аэродром. Пожар, по неподтвержденным данным, разгорелся на местной нефтебазе.

О пожаре, ссылаясь на местных жителей, пишет, в частности, лояльный российским властям новостной телеграм-канал SHOT

Однако многие телеграм-каналы пишут о "пожаре на НПЗ", хотя Саратовский нефтеперерабатывающий завод расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Паутина" переписывает военную историю, - Каллас

И авиабазу в Энгельсе, и нефтебазу, и НПЗ украинские дроны атаковали уже несколько раз в прошлом и в начале этого года. В нескольких случаях и на базе, и на НПЗ были пожары.



