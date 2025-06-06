Росіяни заявили про атаку на район Саратова та Енгельса. ВIДЕО

У ніч на 6 червня ударні безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві пабліки Саратовської області опублікували відео у якому чутно звук дрона, що летить, і постріли. Відео знято, як стверджується, у Саратовській області, верифікації воно не піддається.

Про тривогу у зв'язку з нальотом повідомили моніторинговий канал "Радар.ру" і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення", - написав Бусаргін у своєму телеграм-каналі.

З Енгельса, з авіабази, за повідомленнями українських військових, деякий час тому злетіли два бомбардувальники-ракетоносці і попрямували до пускових рубежів над Каспійським морем.

Згодом, російські пабліки заявили, що нібито український безпілотник влучив у житловий комплекс "Облака" в Енгельсі.

Пожежа в Енгельсі

Російські джерела повідомляють про сильну пожежу після нальоту українських безпілотників в Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Пожежа, за непідтвердженими даними, розгорілася на місцевій нафтобазі.

Про пожежу, посилаючись на місцевих жителів, пише, зокрема, лояльний російській владі новинний телеграм-канал SHOT

Проте багато телеграм-каналів пишуть про "пожежу на НПЗ", хоча Саратовський нафтопереробний завод розташований на протилежному березі і за десять кілометрів від автомобільного моста.

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І авіабазу в Енгельсі, і нафтобазу, і НПЗ українські дрони атакували вже кілька разів минулого і на початку цього року. У кількох випадках і на базі, і на НПЗ були пожежі.