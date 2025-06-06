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Новости Помощь Украине от НАТО
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НАТО предоставит пакет дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 20 млрд евро, - Рютте

Марк Рютте о помощи Украине

НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь. Ее сумма составит 20 миллиардов евро. Решение согласовали во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом на пресс-конференции по итогам Совета Украина - НАТО заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Министры обсудили поддержку Украины. Будут предоставлены дополнительные 20 миллиардов евро в сфере безопасности. Я также приветствую дополнительные предложения поддержки, которые союзники по НАТО пообещали на вчерашнем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины", - сказал он.

Рютте также рассказал, что встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время Совета НАТО - Украина вместе с высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел Каей Каллас. Умеров отметил вызовы на поле боя, постоянные атаки РФ на гражданские цели и стремление Украины к мирному урегулированию путем переговоров.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась справедливым и длительным миром, полностью поддерживаем усилия президента Трампа по остановке кровопролития. На нашей встрече министры подтвердили постоянную поддержку Украины", - подытожил Рютте.

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Автор: 

НАТО (10082) помощь (7876) Украина (45015) Рютте Марк (390)


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Здається мені, що це Бла-Бла-Бла на 20млрд, а не щось військове... Поживемо - побачимо....
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06.06.2025 05:26 Ответить
Бо НАТИ, вже не має, і мені страшно подумати, мабудь і не було - була якась химера - НАТО.....
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06.06.2025 05:30 Ответить
взагалі-то вони обіцяли ще у минулому році виділити Україні 50 лярдів військової допомоги і все ніяк не могли вирішити яким чином і з яких ресурсів виділяти цю допомогу. спочатку мова йшла про те, що це має бути кредит на 50 лярдів доларів під заставу доходів від заморожених цапських активів. потім шось воно затихло і почали вже інше щось видумувати і суму ту дробити. ось ці 20 лярдів можуть і бути з цього пакету. а може і не з цього. може інше вже щось викрутили.
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06.06.2025 05:39 Ответить
Рюте - чиновник НАТО( з бюджетом)... і він, природньо, зацікавлений створювати іллюзію існування НАТИ.....
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06.06.2025 05:43 Ответить
Коли щось здається, Обсірко, починай хреститися зі швидкістю ротора
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06.06.2025 07:33 Ответить
зусиллями президента трампа для зупинення кровопролиття Сполучені Штати перенаправили компоненти для ракет, які мала отримати Україна, своїм підрозділам Повітряних сил на Близькому Сході. Відповідний наказ дав глава Пентагону гегсет.
Це партія безконтактних підривачів з радіочастотним датчиком, які вбудовані у лазерну систему наведення для ракет Hydra, які перетворюють 70-мм авіаційну некеровану ракету Hydra на дешеву високоточну зброю для боротьби з гєранями та КР.
Тому пане Рютте, не треба до додаткової військової допомоги НАТО примазувати трампа. Звісно, йому може бути приємно, але притомних людей від брехні вже нудить.
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06.06.2025 06:13 Ответить
 
 