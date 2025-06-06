НАТО предоставит пакет дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на 20 млрд евро, - Рютте
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь. Ее сумма составит 20 миллиардов евро. Решение согласовали во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом на пресс-конференции по итогам Совета Украина - НАТО заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Министры обсудили поддержку Украины. Будут предоставлены дополнительные 20 миллиардов евро в сфере безопасности. Я также приветствую дополнительные предложения поддержки, которые союзники по НАТО пообещали на вчерашнем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины", - сказал он.
Рютте также рассказал, что встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время Совета НАТО - Украина вместе с высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел Каей Каллас. Умеров отметил вызовы на поле боя, постоянные атаки РФ на гражданские цели и стремление Украины к мирному урегулированию путем переговоров.
"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась справедливым и длительным миром, полностью поддерживаем усилия президента Трампа по остановке кровопролития. На нашей встрече министры подтвердили постоянную поддержку Украины", - подытожил Рютте.
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Тому пане Рютте, не треба до додаткової військової допомоги НАТО примазувати трампа. Звісно, йому може бути приємно, але притомних людей від брехні вже нудить.