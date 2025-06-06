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Новини Допомога Україні від НАТО
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НАТО надасть пакет додаткової безпекової допомоги Україні на 20 млрд євро, - Рютте

Марк Рютте про допомогу Україні

НАТО надасть Україні додаткову військову допомогу. Її сума становитиме 20 мільярдів євро. Рішення погодили під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це на пресконференції за підсумками Ради Україна - НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Марк  Рютте.

"Міністри обговорили підтримку України. Будуть надані додаткові 20 мільярдів євро у сфері безпеки. Я також вітаю додаткові пропозиції підтримки, які союзники по НАТО пообіцяли на вчорашньому засіданні контактної групи з питань оборони України", - сказав він.

Рютте також розповів, що зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час Ради НАТО - Україна разом із високою представницею ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас. Умєров наголосив на викликах на полі бою, постійних атаках РФ на цивільні цілі й прагненні України до мирного врегулювання шляхом переговорів.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим і тривалим миром, повністю підтримуємо зусилля президента Трампа щодо зупинення кровопролиття. На нашій зустрічі міністри підтвердили постійну підтримку України", - підсумував Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте

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Здається мені, що це Бла-Бла-Бла на 20млрд, а не щось військове... Поживемо - побачимо....
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06.06.2025 05:26 Відповісти
Бо НАТИ, вже не має, і мені страшно подумати, мабудь і не було - була якась химера - НАТО.....
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06.06.2025 05:30 Відповісти
взагалі-то вони обіцяли ще у минулому році виділити Україні 50 лярдів військової допомоги і все ніяк не могли вирішити яким чином і з яких ресурсів виділяти цю допомогу. спочатку мова йшла про те, що це має бути кредит на 50 лярдів доларів під заставу доходів від заморожених цапських активів. потім шось воно затихло і почали вже інше щось видумувати і суму ту дробити. ось ці 20 лярдів можуть і бути з цього пакету. а може і не з цього. може інше вже щось викрутили.
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06.06.2025 05:39 Відповісти
Рюте - чиновник НАТО( з бюджетом)... і він, природньо, зацікавлений створювати іллюзію існування НАТИ.....
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06.06.2025 05:43 Відповісти
зусиллями президента трампа для зупинення кровопролиття Сполучені Штати перенаправили компоненти для ракет, які мала отримати Україна, своїм підрозділам Повітряних сил на Близькому Сході. Відповідний наказ дав глава Пентагону гегсет.
Це партія безконтактних підривачів з радіочастотним датчиком, які вбудовані у лазерну систему наведення для ракет Hydra, які перетворюють 70-мм авіаційну некеровану ракету Hydra на дешеву високоточну зброю для боротьби з гєранями та КР.
Тому пане Рютте, не треба до додаткової військової допомоги НАТО примазувати трампа. Звісно, йому може бути приємно, але притомних людей від брехні вже нудить.
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06.06.2025 06:13 Відповісти
 
 