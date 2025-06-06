НАТО надасть пакет додаткової безпекової допомоги Україні на 20 млрд євро, - Рютте
НАТО надасть Україні додаткову військову допомогу. Її сума становитиме 20 мільярдів євро. Рішення погодили під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це на пресконференції за підсумками Ради Україна - НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
"Міністри обговорили підтримку України. Будуть надані додаткові 20 мільярдів євро у сфері безпеки. Я також вітаю додаткові пропозиції підтримки, які союзники по НАТО пообіцяли на вчорашньому засіданні контактної групи з питань оборони України", - сказав він.
Рютте також розповів, що зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час Ради НАТО - Україна разом із високою представницею ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас. Умєров наголосив на викликах на полі бою, постійних атаках РФ на цивільні цілі й прагненні України до мирного врегулювання шляхом переговорів.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливим і тривалим миром, повністю підтримуємо зусилля президента Трампа щодо зупинення кровопролиття. На нашій зустрічі міністри підтвердили постійну підтримку України", - підсумував Рютте.
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Тому пане Рютте, не треба до додаткової військової допомоги НАТО примазувати трампа. Звісно, йому може бути приємно, але притомних людей від брехні вже нудить.