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Новости Взрывы вблизи АЭС
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На ЗАЭС 5 июня раздавались взрывы, - МАГАТЭ

Взрывы прогремели на Запорожской АЭС. Что известно

Международное агентство по атомной энергии заявило об очередной серии взрывов на Запорожской АЭС. Это уже четвертый раз с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси сказал, что команда наблюдателей зафиксировала серию выстрелов и взрывов возле объекта.

Это произошло 5 июня между 11:30 и 13:45, прозвучало не менее 5 взрывов. Перед этим были выстрелы. Также была стрельба после 14:00. На ЗАЭС сказали, что это были мероприятия по "нейтрализации дронов" возле учебного центра станции.

"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты неприемлемы и должны быть остановлены немедленно", - сказал Гросси.

О повреждении объектов или пострадавших не сообщалось.

Читайте: Глава МАГАТЭ опроверг информацию Greenpeace о подготовке к перезапуску ЗАЭС оккупантами

Автор: 

взрыв (6808) МАГАТЭ (407) Запорожская АЭС (720)


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На ЗАЕС сказали, що це були заходи з "нейтралізації дронів" біля навчального центру станції. Тобто рашисти вже побудували на ЗАЕС під прикриттям МАГАТЕ навчальний військовий центр? А чому МАГАТЕ раніше цього не оприлюднювало і не вимагало ввести санкції проти терористичної організації Росатом?
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06.06.2025 13:43 Ответить
Нагадування для МАГАТЕ.
Ворожий дрон пробив захист Чорнобильської АЕС: світ на межі радіаційної небезпеки?
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06.06.2025 13:50 Ответить
дай Боже щоб рванули ту станцію і вітер на Крим подув. а МАГАТЕ пішло на буй вони як повії з тим у кого гроші.
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06.06.2025 14:22 Ответить
 
 