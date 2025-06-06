На ЗАЭС 5 июня раздавались взрывы, - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии заявило об очередной серии взрывов на Запорожской АЭС. Это уже четвертый раз с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси сказал, что команда наблюдателей зафиксировала серию выстрелов и взрывов возле объекта.

Это произошло 5 июня между 11:30 и 13:45, прозвучало не менее 5 взрывов. Перед этим были выстрелы. Также была стрельба после 14:00. На ЗАЭС сказали, что это были мероприятия по "нейтрализации дронов" возле учебного центра станции.

"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты неприемлемы и должны быть остановлены немедленно", - сказал Гросси.

О повреждении объектов или пострадавших не сообщалось.

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