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Новини Вибухи поблизу АЕС
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На ЗАЕС 5 червня лунали вибухи, - МАГАТЕ

Вибухи пролунали на Запорізькій АЕС. Що відомо

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про чергову серію вибухів на Запорізькій АЕС. Це вже вчетверте від початку року.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі сказав, що команда спостерігачів зафіксувала серію пострілів та вибухів біля об'єкта.

Це сталося 5 червня між 11:30 та 13:45, пролунало щонайменше 5 вибухів. Перед цим були постріли. Також була стрілянина після 14:00. На ЗАЕС сказали, що це були заходи з "нейтралізації дронів" біля навчального центру станції.

"Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно", - сказав Гроссі..

Про пошкодження об'єктів чи постраждалих не повідомляли.

Читайте: Голова МАГАТЕ заперечив інформацію Greenpeace про підготовку до перезапуску ЗАЕС окупантами

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вибух (4521) МАГАТЕ (733) Запорізька АЕС (1427)


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На ЗАЕС сказали, що це були заходи з "нейтралізації дронів" біля навчального центру станції. Тобто рашисти вже побудували на ЗАЕС під прикриттям МАГАТЕ навчальний військовий центр? А чому МАГАТЕ раніше цього не оприлюднювало і не вимагало ввести санкції проти терористичної організації Росатом?
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06.06.2025 13:43 Відповісти
Нагадування для МАГАТЕ.
Ворожий дрон пробив захист Чорнобильської АЕС: світ на межі радіаційної небезпеки?
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06.06.2025 13:50 Відповісти
 
 