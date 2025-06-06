На ЗАЕС 5 червня лунали вибухи, - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про чергову серію вибухів на Запорізькій АЕС. Це вже вчетверте від початку року.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі сказав, що команда спостерігачів зафіксувала серію пострілів та вибухів біля об'єкта.

Це сталося 5 червня між 11:30 та 13:45, пролунало щонайменше 5 вибухів. Перед цим були постріли. Також була стрілянина після 14:00. На ЗАЕС сказали, що це були заходи з "нейтралізації дронів" біля навчального центру станції.

"Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно", - сказав Гроссі..

Про пошкодження об'єктів чи постраждалих не повідомляли.

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