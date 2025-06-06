РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
1 104 15

Оккупанты массово используют мотоциклы для захвата небольших населенных пунктов, - ОТГ "Луганск"

уничтожение оккупанта на мотоцикле

Войска РФ все чаще применяют мотоциклы для захвата населенных пунктов небольшого размера.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг все активнее начинает проводить штурмовые действия с применением мотоциклов. Особенно на Торецком направлении, где небольшие населенные пункты они пытаются штурмовать именно с применением мототехники. Так, за минувшие сутки было два штурмовых действия в направлении населенного пункта Яблоновка с применением сначала трех, а затем пяти мотоциклов. Половину личного состава и мотоциклов было уничтожено, а остальным, пользуясь тем, что это уже было под вечер, удалось убежать на мотоциклах. Это уже имеет массовый характер на всей линии боестолкновения - и на Северском, и на Краматорском направлениях", - сказал Запорожец.

Среди других активностей врага он также отметил артиллерийскую составляющую в попытках штурмовать новые населенные пункты.

"Больше всего артиллерийская активность наблюдается на Краматорском направлении, где за минувшие сутки враг 231 раз применил эту составляющую. Также активнее враг начал обстреливать и на Торецком направлении. Если среднесуточное количество обстрелов здесь в прошлом месяце было где-то 80-90, то сейчас уже - более 100. Это происходит вследствие того, что враг начал штурмовать новые населенные пункты, а до этого не проводил там наступательные действия - как, например, в направлении населенного пункта Яблоновка", - отметил Запорожец.

Также читайте: Рашисты продвинулись возле Троицкого, Яблоновки, Старой Николаевки и Малиновки, - DeepState. КАРТЫ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что отражена вражеская атака с применением бронетехники вблизи Яблоновки в Донецкой области.

Автор: 

Донецкая область (9984) Краматорский район (357) Яблоновка (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
не погано було бити іх в місцях діслокації, і згадати що біозброя це ЯЗ бідних країн
показать весь комментарий
06.06.2025 14:25 Ответить
+1
перед тим скинувши на малиновку в три хати 20 бомб.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:29 Ответить
+1
Мінування?
показать весь комментарий
06.06.2025 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не погано було бити іх в місцях діслокації, і згадати що біозброя це ЯЗ бідних країн
показать весь комментарий
06.06.2025 14:25 Ответить
Мотоцикли? О, це йде в знищенні т/з.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:25 Ответить
А землі, їй все одно, апатити, чи москаль!!
показать весь комментарий
06.06.2025 14:25 Ответить
Проволоку натягувати на шляху...
показать весь комментарий
06.06.2025 14:28 Ответить
На уровне шеи.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:40 Ответить
Дам шматок дроту, побіжиш, гатягнеш. ОК?
показать весь комментарий
06.06.2025 15:02 Ответить
перед тим скинувши на малиновку в три хати 20 бомб.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:29 Ответить
Запускай план 2. Перший на сваву прийшовся. Коли підерасія усьо відновить, реанімуй мертві бджоли.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:31 Ответить
Мінування?
показать весь комментарий
06.06.2025 14:37 Ответить
от чесно!
то, кацапи з народження, природжені мотогонщики?
типу, будь хто, сів та поїхав?
мотиків, як собак нерізаних?
мотики не треба обслуговувати, заправляти?
кацапських мотогонщиків, в рази більше українських дронів?
щось мене прикачує, цей безкінечний потік лайна у вуха гімно марафонців!
показать весь комментарий
06.06.2025 14:42 Ответить
"...кацапських мотогонщиків, в рази більше українських дронів?"
Нажаль, це дійсно так.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:48 Ответить
Тобі марахвон, а нам проблема. Моти, в них, одноразові, як і більшість гонщиків, китайці, гроші на які збирають із самих гонщиків.
показать весь комментарий
06.06.2025 15:06 Ответить
Це що рашисти перейшли на мотоцикли ,щось в звітах остані тижні маловато знищеної бронетехніки ,здихають виродки заради хворих уяв кремлівського варвара.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:48 Ответить
Значить треба випускати колючку, щоб мото заплутувались та пробивали колеса
показать весь комментарий
06.06.2025 15:14 Ответить
 
 