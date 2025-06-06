Оккупанты массово используют мотоциклы для захвата небольших населенных пунктов, - ОТГ "Луганск"

Войска РФ все чаще применяют мотоциклы для захвата населенных пунктов небольшого размера.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг все активнее начинает проводить штурмовые действия с применением мотоциклов. Особенно на Торецком направлении, где небольшие населенные пункты они пытаются штурмовать именно с применением мототехники. Так, за минувшие сутки было два штурмовых действия в направлении населенного пункта Яблоновка с применением сначала трех, а затем пяти мотоциклов. Половину личного состава и мотоциклов было уничтожено, а остальным, пользуясь тем, что это уже было под вечер, удалось убежать на мотоциклах. Это уже имеет массовый характер на всей линии боестолкновения - и на Северском, и на Краматорском направлениях", - сказал Запорожец.

Среди других активностей врага он также отметил артиллерийскую составляющую в попытках штурмовать новые населенные пункты.

"Больше всего артиллерийская активность наблюдается на Краматорском направлении, где за минувшие сутки враг 231 раз применил эту составляющую. Также активнее враг начал обстреливать и на Торецком направлении. Если среднесуточное количество обстрелов здесь в прошлом месяце было где-то 80-90, то сейчас уже - более 100. Это происходит вследствие того, что враг начал штурмовать новые населенные пункты, а до этого не проводил там наступательные действия - как, например, в направлении населенного пункта Яблоновка", - отметил Запорожец.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что отражена вражеская атака с применением бронетехники вблизи Яблоновки в Донецкой области.