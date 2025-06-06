Окупанти масово використовують мотоцикли для захоплення невеликих населених пунктів, - ОТУ "Луганськ"

Війська РФ дедалі частіше застосовують мотоцикли для захоплення населених пунктів невеликого розміру.

Про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог все активніше починає проводити штурмові дії із застосуванням мотоциклів. Особливо на Торецькому напрямку, де невеликі населені пункти вони намагаються штурмувати саме із застосуванням мототехніки. Так, за минулу добу було дві штурмові дії в напрямку населеного пункту Яблунівка із застосуванням спочатку трьох, а потім п’яти мотоциклів. Половину особового складу і мотоциклів було знищено, а решті, користуючись тим, що це вже було надвечір, вдалося втекти на мотоциклах. Це вже має масовий характер на всій лінії боєзіткнення - і на Сіверському, і на Краматорському напрямках", - сказав Запорожець.

Серед інших активностей ворога він також відзначив артилерійську складову у спробах штурмувати нові населені пункти.

"Найбільше артилерійська активність спостерігається на Краматорському напрямку, де за минулу добу ворог 231 раз застосував цю складову. Також активніше ворог почав обстрілювати і на Торецькому напрямку. Якщо середньодобова кількість обстрілів тут минулого місяця була десь 80-90, то зараз уже – понад 100. Це відбувається внаслідок того, що ворог почав штурмувати нові населені пункти, а до цього не проводив там наступальні дії – як то, приміром, у напрямку населеного пункту Яблунівка", - зазначив Запорожець.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що відбито ворожу атаку із застосуванням бронетехніки поблизу Яблунівки на Донеччині.