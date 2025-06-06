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Новини Бої на сході України
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Окупанти масово використовують мотоцикли для захоплення невеликих населених пунктів, - ОТУ "Луганськ"

знищення окупанта на мотоцикл

Війська РФ дедалі частіше застосовують мотоцикли для захоплення населених пунктів невеликого розміру.

Про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог все активніше починає проводити штурмові дії із застосуванням мотоциклів. Особливо на Торецькому напрямку, де невеликі населені пункти вони намагаються штурмувати саме із застосуванням мототехніки. Так, за минулу добу було дві штурмові дії в напрямку населеного пункту Яблунівка із застосуванням спочатку трьох, а потім п’яти мотоциклів. Половину особового складу і мотоциклів було знищено, а решті, користуючись тим, що це вже було надвечір, вдалося втекти на мотоциклах. Це вже має масовий характер на всій лінії боєзіткнення - і на Сіверському, і на Краматорському напрямках", - сказав Запорожець.

Серед інших активностей ворога він також відзначив артилерійську складову у спробах штурмувати нові населені пункти.

"Найбільше артилерійська активність спостерігається на Краматорському напрямку, де за минулу добу ворог 231 раз застосував цю складову. Також активніше ворог почав обстрілювати і на Торецькому напрямку. Якщо середньодобова кількість обстрілів тут минулого місяця була десь 80-90, то зараз уже – понад 100. Це відбувається внаслідок того, що ворог почав штурмувати нові населені пункти, а до цього не проводив там наступальні дії – як то, приміром, у напрямку населеного пункту Яблунівка", - зазначив Запорожець.

Також читайте: Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що відбито ворожу атаку із застосуванням бронетехніки поблизу Яблунівки на Донеччині.

Автор: 

Донецька область (8799) Краматорський район (362) Яблунівка (9)


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Топ коментарі
+2
не погано було бити іх в місцях діслокації, і згадати що біозброя це ЯЗ бідних країн
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06.06.2025 14:25 Відповісти
+1
перед тим скинувши на малиновку в три хати 20 бомб.
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06.06.2025 14:29 Відповісти
+1
Мінування?
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06.06.2025 14:37 Відповісти
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не погано було бити іх в місцях діслокації, і згадати що біозброя це ЯЗ бідних країн
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06.06.2025 14:25 Відповісти
Мотоцикли? О, це йде в знищенні т/з.
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06.06.2025 14:25 Відповісти
А землі, їй все одно, апатити, чи москаль!!
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06.06.2025 14:25 Відповісти
Проволоку натягувати на шляху...
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06.06.2025 14:28 Відповісти
На уровне шеи.
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06.06.2025 14:40 Відповісти
Дам шматок дроту, побіжиш, гатягнеш. ОК?
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06.06.2025 15:02 Відповісти
перед тим скинувши на малиновку в три хати 20 бомб.
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06.06.2025 14:29 Відповісти
Запускай план 2. Перший на сваву прийшовся. Коли підерасія усьо відновить, реанімуй мертві бджоли.
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06.06.2025 14:31 Відповісти
Мінування?
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06.06.2025 14:37 Відповісти
от чесно!
то, кацапи з народження, природжені мотогонщики?
типу, будь хто, сів та поїхав?
мотиків, як собак нерізаних?
мотики не треба обслуговувати, заправляти?
кацапських мотогонщиків, в рази більше українських дронів?
щось мене прикачує, цей безкінечний потік лайна у вуха гімно марафонців!
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06.06.2025 14:42 Відповісти
"...кацапських мотогонщиків, в рази більше українських дронів?"
Нажаль, це дійсно так.
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06.06.2025 14:48 Відповісти
Тобі марахвон, а нам проблема. Моти, в них, одноразові, як і більшість гонщиків, китайці, гроші на які збирають із самих гонщиків.
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06.06.2025 15:06 Відповісти
Це що рашисти перейшли на мотоцикли ,щось в звітах остані тижні маловато знищеної бронетехніки ,здихають виродки заради хворих уяв кремлівського варвара.
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06.06.2025 14:48 Відповісти
Значить треба випускати колючку, щоб мото заплутувались та пробивали колеса
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06.06.2025 15:14 Відповісти
 
 