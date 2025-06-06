МИД во вторую годовщину разрушения Каховской ГЭС: Этот акт демонстрирует жестокую тактику России в войне против Украины
Умышленное разрушение плотины Каховской ГЭС является военным преступлением России против людей и природы, за которое она должна понести ответственность.
Об этом МИД Украины заявил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИД подчеркнули, что подрыв плотины на Херсонщине вызвал крупнейшую техногенную экологическую катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны. Последствия катастрофы охватили почти 80 населенных пунктов, без доступа к воде остались 1,6 миллиона человек, были уничтожены экосистемы, отравлены почвы и воды, а также вынесены мины в акваторию Черного моря.
"Разрушение плотины - это военное преступление. Этот акт демонстрирует жестокую тактику России в войне против Украины. Последствия влияют на весь регион, на восстановление которого уйдут годы. Это было ужасное преступление России против людей и природы, за которое она должна ответить", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Подрыв Каховской ГЭС
Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплению ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в том числе на оккупированных территориях.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.
По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.
Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.
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Ану повтори ....кацапи вже ужасі