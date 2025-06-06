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Новини Підрив Каховської ГЕС
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МЗС у другу річницю руйнування Каховської ГЕС: Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України

гес,каховська

Навмисне руйнування греблі Каховської ГЕС є воєнним злочином Росії проти людей і природи, за який вона має понести відповідальність.

Про це МЗС України заявило у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що підрив греблі на Херсонщині спричинив найбільшу техногенну екологічну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни. Наслідки катастрофи охопили майже 80 населених пунктів, без доступу до води залишилися 1,6 мільйона людей, було знищено екосистеми, отруєно ґрунти й води, а також винесено міни в акваторію Чорного моря.

"Руйнування греблі - це воєнний злочин. Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України. Наслідки впливають на весь регіон, на відновлення якого підуть роки. Це був жахливий злочин Росії проти людей і природи, за який вона має відповісти", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

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Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

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Автор: 

МЗС (4172) Каховська ГЕС (567)


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Сподіваємося,хоч цього року опалювальний сезон в рашці організуют,бо як ні,то це все подібно на гру в піддавалки(((
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06.06.2025 17:11 Відповісти
Зелупи оманські, а чого досих пір не зруйновано ні однієї кацапької ТЕС чи ГЕС? Чи банальних електропідстанцій ? Своїх братушань не чіпаєте?
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06.06.2025 17:11 Відповісти
А ти шмальни по кацапських тец зі свого бойового дивану....головним калібром
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06.06.2025 17:20 Відповісти
На *** пішов, зебіляра квартальна. Зрадники ****** прокацапькі.
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06.06.2025 17:22 Відповісти
Ні хера собі ти шмальнув🤣🤣🤣🤣 аж очко в тебе підгоріло🤣🤣🤣🤣
Ану повтори ....кацапи вже ужасі
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06.06.2025 17:25 Відповісти
Трамп, про цей злочин прутіна в Україні, теж мовчить!?!? Помилка…
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06.06.2025 17:29 Відповісти
 
 