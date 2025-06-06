МЗС у другу річницю руйнування Каховської ГЕС: Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України

Навмисне руйнування греблі Каховської ГЕС є воєнним злочином Росії проти людей і природи, за який вона має понести відповідальність.

Про це МЗС України заявило у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

У МЗС наголосили, що підрив греблі на Херсонщині спричинив найбільшу техногенну екологічну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни. Наслідки катастрофи охопили майже 80 населених пунктів, без доступу до води залишилися 1,6 мільйона людей, було знищено екосистеми, отруєно ґрунти й води, а також винесено міни в акваторію Чорного моря.

"Руйнування греблі - це воєнний злочин. Цей акт демонструє жорстоку тактику Росії у війні проти України. Наслідки впливають на весь регіон, на відновлення якого підуть роки. Це був жахливий злочин Росії проти людей і природи, за який вона має відповісти", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

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Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

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