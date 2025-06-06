Россия просит МАГАТЭ быть посредником по вопросу американского ядерного топлива на оккупированной ЗАЭС
Россия обратилась к МАГАТЭ с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, хранящегося на оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Глава Росатома Алексей Лихачев после встречи с Гросси заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью изъять его и вернуть в Соединенные Штаты.
Он заявил, что ранее представители Westinghouse и энергетической компании США выражали России беспокойство относительно интеллектуальной собственности в связи с вопросом ядерного топлива на ЗАЭС.
По информации росСМИ, Гросси заявил, что МАГАТЭ готово выступить посредником.
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американського ядерного палива на захопленій кацапнею атомної електростанції.
нікому нічого вуха не ріже?
У п'ятницю Росія звернулася до ядерного спостерігача ООН з проханням виступити посередником між Москвою і Вашингтоном для вирішення питання про те, що робити з американським ядерним паливом, що зберігається на українській електростанції, контрольованій російськими військами.
будь яка операція з чужою власністю без згоди її власника є незаконною і має кваліфікуватись як: крадіжка, співучасть у крадіжці і т.д.
якби в Україні був Гетьман, а не мерзенний корчмарик, то слід було б добре защемити яйці всім учасникам кримінальною оборудки - від кацапів до американців і МАГАТЕ, і здерти з них компенсації в міжнародних судах.
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