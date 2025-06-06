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Новости Оккупанты готовят запуск ЗАЭС
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Россия просит МАГАТЭ быть посредником по вопросу американского ядерного топлива на оккупированной ЗАЭС

заес

Россия обратилась к МАГАТЭ с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, хранящегося на оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава Росатома Алексей Лихачев после встречи с Гросси заявил, что Россия готова либо использовать топливо, поставленное американской компанией Westinghouse, либо полностью изъять его и вернуть в Соединенные Штаты.

Он заявил, что ранее представители Westinghouse и энергетической компании США выражали России беспокойство относительно интеллектуальной собственности в связи с вопросом ядерного топлива на ЗАЭС.

По информации росСМИ, Гросси заявил, что МАГАТЭ готово выступить посредником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ не видит подготовки со стороны РФ к запуску Запорожской АЭС, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (408) россия (96169) Запорожская АЭС (720) Рафаэль Гросси (186)


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Топ комментарии
+7
кацапи звернулися до магате бути посередником, що до використовуння
американського ядерного палива на захопленій кацапнею атомної електростанції.
нікому нічого вуха не ріже?
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06.06.2025 19:07 Ответить
+6
Тобто, МАГАТЕ проять стати співучасником реалізації вкраденого.
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06.06.2025 19:12 Ответить
+4
Подивіться фільм "Ідіократія". Це жалка пародія на те, що зараз відбувається на Землі і навколо нас
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06.06.2025 19:11 Ответить
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кацапи звернулися до магате бути посередником, що до використовуння
американського ядерного палива на захопленій кацапнею атомної електростанції.
нікому нічого вуха не ріже?
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06.06.2025 19:07 Ответить
*використовування
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06.06.2025 19:09 Ответить
Паливо хочуть віддати, а ті мабуть на контакт не йдуть. У може МАГАТЕ його забере.

У п'ятницю Росія звернулася до ядерного спостерігача ООН з проханням виступити посередником між Москвою і Вашингтоном для вирішення питання про те, що робити з американським ядерним паливом, що зберігається на українській електростанції, контрольованій російськими військами.
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06.06.2025 19:23 Ответить
Та тут усі вуха порізані будуть (майже, як у Трампа).
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06.06.2025 20:17 Ответить
паливо Вестингауза є власністю України.
будь яка операція з чужою власністю без згоди її власника є незаконною і має кваліфікуватись як: крадіжка, співучасть у крадіжці і т.д.

якби в Україні був Гетьман, а не мерзенний корчмарик, то слід було б добре защемити яйці всім учасникам кримінальною оборудки - від кацапів до американців і МАГАТЕ, і здерти з них компенсації в міжнародних судах.

.
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06.06.2025 20:38 Ответить
рашисти .як споконвічні брехуни і аферисти не можуть щиро написати "за куплену нами у "зезрадників" Заоріжську АЕС....
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06.06.2025 21:04 Ответить
Подивіться фільм "Ідіократія". Це жалка пародія на те, що зараз відбувається на Землі і навколо нас
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06.06.2025 19:11 Ответить
Тобто, МАГАТЕ проять стати співучасником реалізації вкраденого.
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06.06.2025 19:12 Ответить
Ну з магате буде легше гроші забрати по суду.
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06.06.2025 19:16 Ответить
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06.06.2025 19:15 Ответить
Гросси своими действиями легитимизирует террористов захвативших ядерный объект
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06.06.2025 19:28 Ответить
Лучше беспокойтесь о том как єто так случилось, что террористьі так легко захватили ядерньій обьект?
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06.06.2025 19:55 Ответить
Долучають,до замісу лайна,і МАГАТЕ і Америку! Тим хто однаково смердить легше домовлятися у смердючих і брудних справах!
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06.06.2025 19:29 Ответить
Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вилучити його та повернути до Сполучених Штатів. (((Westinghouse,- мабуть до сьогоднішнього дня закуповує рашистське ядерне паливо на сотні млн баксів???
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06.06.2025 21:06 Ответить
 
 