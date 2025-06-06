Росія просить МАГАТЕ бути посередником щодо американського ядерного палива на окупованій ЗАЕС

Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо американського ядерного палива, що зберігається на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це інформуе Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава Росатому Олексій Ліхачов після зустрічі з Гроссі заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вилучити його та повернути до Сполучених Штатів.

Він заявив, що раніше представники Westinghouse та енергетичної компанії США висловлювали Росії занепокоєння щодо інтелектуальної власності у зв'язку з питанням ядерного палива на ЗАЕС.

За інформацією росЗМІ, Гроссі заявив, що МАГАТЕ готове виступити посередником.

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