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Новини Окупанти готують запуск ЗАЕС
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Росія просить МАГАТЕ бути посередником щодо американського ядерного палива на окупованій ЗАЕС

заес

Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо  американського ядерного палива, що зберігається на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це інформуе Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава Росатому Олексій Ліхачов після зустрічі з Гроссі заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вилучити його та повернути до Сполучених Штатів.

Він заявив, що раніше представники Westinghouse та енергетичної компанії США висловлювали Росії занепокоєння щодо інтелектуальної власності у зв'язку з питанням ядерного палива на ЗАЕС.

За інформацією росЗМІ, Гроссі заявив, що МАГАТЕ готове виступити посередником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не бачить підготовки з боку РФ до запуску Запорізької АЕС, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (733) росія (66037) Запорізька АЕС (1427) Гроссі Рафаель (307)


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Топ коментарі
+5
кацапи звернулися до магате бути посередником, що до використовуння
американського ядерного палива на захопленій кацапнею атомної електростанції.
нікому нічого вуха не ріже?
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06.06.2025 19:07 Відповісти
+5
Тобто, МАГАТЕ проять стати співучасником реалізації вкраденого.
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06.06.2025 19:12 Відповісти
+4
Подивіться фільм "Ідіократія". Це жалка пародія на те, що зараз відбувається на Землі і навколо нас
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06.06.2025 19:11 Відповісти
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кацапи звернулися до магате бути посередником, що до використовуння
американського ядерного палива на захопленій кацапнею атомної електростанції.
нікому нічого вуха не ріже?
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06.06.2025 19:07 Відповісти
*використовування
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06.06.2025 19:09 Відповісти
Паливо хочуть віддати, а ті мабуть на контакт не йдуть. У може МАГАТЕ його забере.

У п'ятницю Росія звернулася до ядерного спостерігача ООН з проханням виступити посередником між Москвою і Вашингтоном для вирішення питання про те, що робити з американським ядерним паливом, що зберігається на українській електростанції, контрольованій російськими військами.
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06.06.2025 19:23 Відповісти
Та тут усі вуха порізані будуть (майже, як у Трампа).
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06.06.2025 20:17 Відповісти
паливо Вестингауза є власністю України.
будь яка операція з чужою власністю без згоди її власника є незаконною і має кваліфікуватись як: крадіжка, співучасть у крадіжці і т.д.

якби в Україні був Гетьман, а не мерзенний корчмарик, то слід було б добре защемити яйці всім учасникам кримінальною оборудки - від кацапів до американців і МАГАТЕ, і здерти з них компенсації в міжнародних судах.

.
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06.06.2025 20:38 Відповісти
Подивіться фільм "Ідіократія". Це жалка пародія на те, що зараз відбувається на Землі і навколо нас
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06.06.2025 19:11 Відповісти
Тобто, МАГАТЕ проять стати співучасником реалізації вкраденого.
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06.06.2025 19:12 Відповісти
Ну з магате буде легше гроші забрати по суду.
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06.06.2025 19:16 Відповісти
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06.06.2025 19:15 Відповісти
Гросси своими действиями легитимизирует террористов захвативших ядерный объект
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06.06.2025 19:28 Відповісти
Лучше беспокойтесь о том как єто так случилось, что террористьі так легко захватили ядерньій обьект?
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06.06.2025 19:55 Відповісти
Долучають,до замісу лайна,і МАГАТЕ і Америку! Тим хто однаково смердить легше домовлятися у смердючих і брудних справах!
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06.06.2025 19:29 Відповісти
 
 