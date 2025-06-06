На Покровском направлении произошло 56 боевых столкновений, уничтожено 210 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 22:00 на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, совершил более 4427 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска, Красного Первого и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка, украинские подразделения отразили все атаки оккупантов.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Грековка, Колодязи и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

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На Краматорском направлении наши защитники отразили восемь атак противника в районах Курдюмовки, Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел 12 наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надиевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка, Алексеевка. Сейчас продолжается пять боестолкновений. По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 210 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, десять мотоциклов, 14 беспилотных летательных аппаратов, один терминал спутниковой связи, пять антенн беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один мотоцикл противника.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле, в направлении Дачного, Богатыря. Авиаударам подвергся населенный пункт Ольговское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки и в сторону Полтавки Силы обороны успешно отразили три вражеские атаки, до сих пор продолжается еще два боестолкновения. Кроме того, противник наносил авиационные удары по Гуляйполю, Полтавке и Малиновке.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районе Пятихаток и в направлении Павловки. Кроме того, противник нанес авиаудары по Каменскому.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Николаевка.

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Боевые действия на Курском направлении

На Курском направлении в целом за сегодня российские оккупанты совершили 30 попыток продвинуться вперед. Враг нанес семь авиационных ударов и сбросил 15 управляемых авиационных бомб, осуществил 157 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.