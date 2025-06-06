Общие боевые потери РФ с начала войны - около 993 910 человек (+1160 за сутки), 10 889 танков, 28 794 артсистемы, 22 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 993 910 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 993 910 (+1160) человек,

танков - 10 889 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 685 (+5) единиц,

артиллерийских систем - 28 794 (+44) единицы,

РСЗО - 1406 (+0) единиц,

средств ПВО - 1180 (+3) единиц,

самолетов - 413 (+0) единиц,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 193 (+174) единицы,

крылатых ракет - 3271 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 50 913 (+101) единиц,

специальной техники - 3907 (+0) единиц.

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