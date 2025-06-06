РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12318 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 778 15

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 993 910 человек (+1160 за сутки), 10 889 танков, 28 794 артсистемы, 22 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техника,уничтожение

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 993 910 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 993 910 (+1160) человек,

танков - 10 889 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 685 (+5) единиц,

артиллерийских систем - 28 794 (+44) единицы,

РСЗО - 1406 (+0) единиц,

средств ПВО - 1180 (+3) единиц,

самолетов - 413 (+0) единиц,

вертолетов - 336 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 193 (+174) единицы,

крылатых ракет - 3271 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 50 913 (+101) единиц,

специальной техники - 3907 (+0) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года враг потерял более 7 тысяч артсистем, - Сырский. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) ликвидация (3693) уничтожение (7245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Минув 4125 день москальсько-української війни.
155! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 993 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
06.06.2025 08:13 Ответить
+12
Вже скоро миллион,миллион,миллион кацапских рож!!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 07:58 Ответить
+9
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
06.06.2025 08:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже скоро миллион,миллион,миллион кацапских рож!!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 07:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
06.06.2025 08:04 Ответить
Минув 4125 день москальсько-української війни.
155! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 993 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
06.06.2025 08:13 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 08:16 Ответить
скоріше би Китай захопити...
показать весь комментарий
06.06.2025 08:40 Ответить
У вас, руснявих вишкребків, одні і ті ж фантазії - як щось чуже захопити. На ваш жаль - ви, мразоти, навіть Україну не здатні захопити.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:38 Ответить
Наступного тиждня святкуємо 1.000.000 - шампанське і донати на ЗСУ !
показать весь комментарий
06.06.2025 08:14 Ответить
щось генштабісти не встигають нарисувати мільйон до 12-го
показать весь комментарий
06.06.2025 08:37 Ответить
Ти впевнений, завтра 995 ххх (середньодобово в цьому місяці 1 070) і до дня расісі ще п'ять діб.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:21 Ответить
А з огляду на події скоріш за все буде 995 1х0
показать весь комментарий
06.06.2025 10:26 Ответить
Цікаво - а оці три знищені у Брянській області пускові установки Іскандерів - вони до якої категорії входять?
показать весь комментарий
06.06.2025 08:28 Ответить
Спецтехніка
показать весь комментарий
06.06.2025 09:25 Ответить
Это оркангельско-ненецкає акционерное обчество даст тушек для юбилея? Чума на оба этих улуса!
показать весь комментарий
06.06.2025 08:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 09:26 Ответить
 
 