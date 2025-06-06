Общие боевые потери РФ с начала войны - около 993 910 человек (+1160 за сутки), 10 889 танков, 28 794 артсистемы, 22 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 993 910 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 993 910 (+1160) человек,
танков - 10 889 (+2) единиц,
боевых бронированных машин - 22 685 (+5) единиц,
артиллерийских систем - 28 794 (+44) единицы,
РСЗО - 1406 (+0) единиц,
средств ПВО - 1180 (+3) единиц,
самолетов - 413 (+0) единиц,
вертолетов - 336 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 193 (+174) единицы,
крылатых ракет - 3271 (+0) единица,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 50 913 (+101) единиц,
специальной техники - 3907 (+0) единиц.
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155! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 993 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.