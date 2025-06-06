Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 993 910 осіб (+1160 за добу), 10 889 танків, 28 794 артсистеми, 22 685 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 993 910 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб,
танків ‒ 10889 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од,
артилерійських систем – 28794 (+44) од,
РСЗВ – 1406 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,
літаків – 413 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,
спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).
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155! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 993 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.