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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 993 910 осіб (+1160 за добу), 10 889 танків, 28 794 артсистеми, 22 685 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 993 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб,

танків ‒ 10889 (+2) од,

бойових броньованих машин  ‒ 22685 (+5) од,

артилерійських систем – 28794 (+44) од,

РСЗВ – 1406 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1180 (+3) од,

літаків – 413 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),

крилаті ракети ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од,

спеціальна техніка ‒ 3907 (+0).

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) ліквідація (4076) знищення (7558)


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Вже скоро миллион,миллион,миллион кацапских рож!!!!
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06.06.2025 07:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.06.2025 08:04 Відповісти
Минув 4125 день москальсько-української війни.
155! одиниць знищеної техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, логістика та ППО норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 993 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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06.06.2025 08:13 Відповісти
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06.06.2025 08:16 Відповісти
Ти так по методичках вивчиш всю географію рф. Дивись на Аляску випадково не зайди.
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06.06.2025 08:32 Відповісти
Наступного тиждня святкуємо 1.000.000 - шампанське і донати на ЗСУ !
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06.06.2025 08:14 Відповісти
щось генштабісти не встигають нарисувати мільйон до 12-го
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06.06.2025 08:37 Відповісти
Цікаво - а оці три знищені у Брянській області пускові установки Іскандерів - вони до якої категорії входять?
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06.06.2025 08:28 Відповісти
Это оркангельско-ненецкає акционерное обчество даст тушек для юбилея? Чума на оба этих улуса!
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06.06.2025 08:30 Відповісти
 
 