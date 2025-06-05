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Новости Видео Уничтожение российской техники
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С начала года враг потерял более 7 тысяч артсистем, - Сырский. ВИДЕО

Почти 1400 артиллерийских систем оккупантов было поражено в мае.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов (1391 единица)", - подчеркнул Сырский.

С начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.

"Благодарю всех защитников и защитниц за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

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Автор: 

техника (1749) артиллерия (646) Александр Сырский (620)


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Нехрін чим займатися - працює речником!...
... Абсолютний сюрреалізм!...
Керуй обороною , ворог просувається!...
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05.06.2025 21:56 Ответить
Та *** без тебе більше крошили довбня
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05.06.2025 21:58 Ответить
 
 