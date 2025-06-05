С начала года враг потерял более 7 тысяч артсистем, - Сырский. ВИДЕО
Почти 1400 артиллерийских систем оккупантов было поражено в мае.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов (1391 единица)", - подчеркнул Сырский.
С начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.
"Благодарю всех защитников и защитниц за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
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... Абсолютний сюрреалізм!...
Керуй обороною , ворог просувається!...