С начала года враг потерял более 7 тысяч артсистем, - Сырский. ВИДЕО

Почти 1400 артиллерийских систем оккупантов было поражено в мае.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов (1391 единица)", - подчеркнул Сырский.

С начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.

"Благодарю всех защитников и защитниц за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 63-й ОМБр охотятся в лесу на российский танк. ВИДЕО