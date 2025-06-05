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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Операторы дронов 63-й ОМБр охотятся в лесу на российский танк. ВИДЕО

Операторы дронов "Стальные львы" из 63-й ОМБр уничтожили российский танк, который выехал на боевое задание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.

"Испортили россиянам праздник - они наконец решились вывести танк на поле боя, но тот прожил всего полчаса, даже выстрелить не успел. Разведка 63 бригады зафиксировала, артиллерия начала, пилоты ББС закончили", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-камикадзе петляет по лесным зарослям навстречу российскому танку. ВИДЕО

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танк (2273) уничтожение (7238) дроны (4098) 63 ОМБр (106)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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05.06.2025 16:58 Ответить
Знову наша оптика.
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05.06.2025 17:02 Ответить
оптоволокно !!
подивіться як дрон вибирає щілину між блоками динамічного захисту на танку.
це вже повний пісяць танковим військам !
та й іншим броневікам також

.
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05.06.2025 17:09 Ответить
мда, танки, які нам так були потрібні у 22-му та 23-му роках, які могли б реально допомогти звільнити ВСІ окуповані території і які нам не давали партнери, тепер...

гівна варті !

поки не буде зроблений ефективний КАЗ,
але з КАЗом і будь-яка таратайка з гарматою стане танком
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05.06.2025 17:06 Ответить
 
 