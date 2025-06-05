Операторы дронов 63-й ОМБр охотятся в лесу на российский танк. ВИДЕО

Операторы дронов "Стальные львы" из 63-й ОМБр уничтожили российский танк, который выехал на боевое задание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.

"Испортили россиянам праздник - они наконец решились вывести танк на поле боя, но тот прожил всего полчаса, даже выстрелить не успел. Разведка 63 бригады зафиксировала, артиллерия начала, пилоты ББС закончили", - говорится в комментарии к видео.

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