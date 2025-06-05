Операторы дронов 63-й ОМБр охотятся в лесу на российский танк. ВИДЕО
Операторы дронов "Стальные львы" из 63-й ОМБр уничтожили российский танк, который выехал на боевое задание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на вражескую бронемашину опубликована в соцсетях.
"Испортили россиянам праздник - они наконец решились вывести танк на поле боя, но тот прожил всего полчаса, даже выстрелить не успел. Разведка 63 бригады зафиксировала, артиллерия начала, пилоты ББС закончили", - говорится в комментарии к видео.
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подивіться як дрон вибирає щілину між блоками динамічного захисту на танку.
це вже повний пісяць танковим військам !
та й іншим броневікам також
.
гівна варті !
поки не буде зроблений ефективний КАЗ,
але з КАЗом і будь-яка таратайка з гарматою стане танком