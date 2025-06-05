Оператори дронів 63-ї ОМБр полюють у лісі на російський танк. ВIДЕО

Оператори дронів "Сталеві леви" із 63-ї ОМБр знищили російський танк, який виїхав на бойове завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами полювання на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

"Зіпсували росіянам свято - вони нарешті наважались вивести танк на поле бою, але той прожив лише півгодини, навіть вистрілити не встиг. Розвідка 63 бригади зафіксувала, артилерія почала, пілоти ББС закінчили", - йдеться у коментарі до відео.

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