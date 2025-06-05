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Новини Відео Знищення російської техніки
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Оператори дронів 63-ї ОМБр полюють у лісі на російський танк. ВIДЕО

Оператори дронів "Сталеві леви" із 63-ї ОМБр знищили російський танк, який виїхав на бойове завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами полювання на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

"Зіпсували росіянам свято - вони нарешті наважались вивести танк на поле бою, але той прожив лише півгодини, навіть вистрілити не встиг. Розвідка 63 бригади зафіксувала, артилерія почала, пілоти ББС закінчили", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-камікадзе петляє лісовими хащами назустріч російському танку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2084) знищення (7551) дрони (4892) 63 ОМБр (106)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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05.06.2025 16:58 Відповісти
Знову наша оптика.
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05.06.2025 17:02 Відповісти
оптоволокно !!
подивіться як дрон вибирає щілину між блоками динамічного захисту на танку.
це вже повний пісяць танковим військам !
та й іншим броневікам також

.
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05.06.2025 17:09 Відповісти
мда, танки, які нам так були потрібні у 22-му та 23-му роках, які могли б реально допомогти звільнити ВСІ окуповані території і які нам не давали партнери, тепер...

гівна варті !

поки не буде зроблений ефективний КАЗ,
але з КАЗом і будь-яка таратайка з гарматою стане танком
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05.06.2025 17:06 Відповісти
 
 