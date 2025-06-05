Від початку року ворог втратив понад 7 тисяч артсистем, - Сирський. ВIДЕО

Майже 1400 артилерійських систем окупантів було уражено у травні.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищуємо ворожу артилерію. Лише у травні було уражено майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця)", - наголосив Сирський.

Від початку року ворог втратив понад 7 тисяч різних артсистем - 7 218 одиниць.

"Дякую всім захисникам і захисницям за професійну та результативну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - наголосив Сирський.

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