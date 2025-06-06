На Покровському напрямку відбулося 56 боєзіткнень, знешкоджено 210 окупантів, - Генштаб

Станом на 22:00 на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведеня Генштабу ЗСУ.

За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська, Красного Першого та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Загризове та Степова Новоселівка, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог 17 разів атакував у районах населених пунктів Зелена Долина, Греківка, Колодязі й у напрямках Нового Миру, Ольгівки, Рідкодуба, Вовчого Яру, Григорівки, Торського та Серебрянського лісництва. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Серебрянки.

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На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Курдюмівки, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог провів 12 наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Диліївка, Клебан-Бик, Торецьк та у бік Олександро-Калинового, Русиного Яру, Степанівки і Яблунівки, два боєзіткнення триває до цього часу.

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. Наразі триває п’ять боєзіткнень. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 210 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів, десять мотоциклів, 14 безпілотних літальних апаратів, один термінал супутникового зв’язку, п’ять антен безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один мотоцикл противника.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили 15 атак окупаційної армії у районах населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря. Авіаударів зазнав населений пункт Ольгівське.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки та у бік Полтавки Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки, дотепер триває ще два боєзіткнення. Крім того, противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю, Полтавці та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки. Крім того, противник завдав авіаударів по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Миколаївка.

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Бойові дії на Курському напрямку

На Курському напрямку загалом за сьогодні російські окупанти здійснили 30 спроб просунутись уперед. Ворог завдав сім авіаційних ударів та скинув 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.