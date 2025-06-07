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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 995 030 человек (+1120 за сутки), 10 904 танка, 28 850 артсистем, 22 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 995 030 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 995 030 (+1120) человек,
  • танков - 10 904 (+15) единицы,
  • боевых бронированных машин - 22 737 (+52) единиц,
  • артиллерийских систем - 28 850 (+56) единиц,
  • РСЗО - 1410 (+4) единиц,
  • средств ПВО - 1181 (+1) единица,
  • самолетов - 413 (+0) единиц,
  • вертолетов - 337 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 493 (+300) единицы,
  • крылатых ракет - 3308 (+37) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 079 (+166) единиц,
  • специальной техники - 3908 (+1) единиц.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) ликвидация (3694) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+13
Минув 4126 день москальсько-української війни.
295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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07.06.2025 08:51 Ответить
+11
Щось багато броні,мразота кацапська лізе
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07.06.2025 08:17 Ответить
+8
Поперли підари. Броня і автотехніка підскочила в рази. Треба відбиватися
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07.06.2025 08:19 Ответить
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Щось багато броні,мразота кацапська лізе
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07.06.2025 08:17 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.06.2025 08:19 Ответить
Поперли підари. Броня і автотехніка підскочила в рази. Треба відбиватися
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07.06.2025 08:19 Ответить
296 шт усякої техніки. Що за аномальний падьож кацапського заліза?
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07.06.2025 08:19 Ответить
Єдина приємна новина це як наші славні захисники знищують варварську орду ,знову броня пішла . Слава ЗСУ !
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07.06.2025 08:22 Ответить
Пожвавилася утилізація кацапської техніки по всіх позиціях. Знищення літаків на летовищах стимулює лопатоїдів швидше виздихати через нестерпне кипіння скріп і відсутність інтелектуальної альтернативи за браком розуму і надлишком козлізму.
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07.06.2025 08:23 Ответить
Орки не хочуть на парад до дня сосії, бо за це не платять цим бомжам, то й здихають сотнями на полях і степах України.
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07.06.2025 08:43 Ответить
А що толку, що в них втрати. Лезуть як сарана. Їх треба як тарганів дихлофосом тільки
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07.06.2025 08:49 Ответить
12 червня - 1млн
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07.06.2025 08:50 Ответить
Минув 4126 день москальсько-української війни.
295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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07.06.2025 08:51 Ответить
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07.06.2025 08:52 Ответить
А тим часом кацапи окуповують села на Сумщині і Донеччині і підходять до Сум. Їм залишилося уже 2 км до адмінмежі Дніпропетровщини. Але то х-ня у порівнянні з тим, як ГШ косить москалів цілими Ненецькими АО...
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07.06.2025 08:54 Ответить
Не скинули, якщо не воюєш. Твій автомат тебе чекає.
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07.06.2025 08:59 Ответить
О балда заступив на зміну, останій раз тут світився 1 червня
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07.06.2025 09:40 Ответить
Шість днів літа наземка і безпілотники перевалили за тисячу - 1127 і 1212 відповідно, загалом наземка з початку війни 120 тисяч (це ж скільки залізяччя).
Рижий мудень заявив, що ми "павутиною" дали привід для бомбардування - хіба мати винувата, що дитина дурнувата - тільки цей рік:
16.01.2025 - 120 БпЛА і 31 ракета
08.03.2025 - 148 БпЛА і 35 ракет
22.03.2025 - 258 БпЛА
25.04.2025 - 119 БпЛА і 48 ракет
26.05.2025 - 264 БпЛА і 53 ракети
27.05.2025 - 222 БпЛА і 9 ракет
доречі 24.05 - 232 БпЛА, а 25.05 190 БпЛА і 6 ракет тобто за чотири доби поспіль 908 безпілотників і 68 ракет і це тільки збиті.
02.06.2025 - 256 БпЛА і 3 ракети, а ми їм павутину
Так що сьогодні це, як не прикро, наша буденність, яку мости в павутині хоч трохи прикрашають.
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07.06.2025 09:37 Ответить
Ніхто і не помітив - хелікоптер, хелікоптер...
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07.06.2025 10:00 Ответить
 
 