Общие боевые потери РФ с начала войны - около 995 030 человек (+1120 за сутки), 10 904 танка, 28 850 артсистем, 22 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 995 030 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 995 030 (+1120) человек,

танков - 10 904 (+15) единицы,

боевых бронированных машин - 22 737 (+52) единиц,

артиллерийских систем - 28 850 (+56) единиц,

РСЗО - 1410 (+4) единиц,

средств ПВО - 1181 (+1) единица,

самолетов - 413 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 493 (+300) единицы,

крылатых ракет - 3308 (+37) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 51 079 (+166) единиц,

специальной техники - 3908 (+1) единиц.

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