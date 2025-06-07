Общие боевые потери РФ с начала войны - около 995 030 человек (+1120 за сутки), 10 904 танка, 28 850 артсистем, 22 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 995 030 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 995 030 (+1120) человек,
- танков - 10 904 (+15) единицы,
- боевых бронированных машин - 22 737 (+52) единиц,
- артиллерийских систем - 28 850 (+56) единиц,
- РСЗО - 1410 (+4) единиц,
- средств ПВО - 1181 (+1) единица,
- самолетов - 413 (+0) единиц,
- вертолетов - 337 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 493 (+300) единицы,
- крылатых ракет - 3308 (+37) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 079 (+166) единиц,
- специальной техники - 3908 (+1) единиц.
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+13 Qq Qqq #455433
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295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Рижий мудень заявив, що ми "павутиною" дали привід для бомбардування - хіба мати винувата, що дитина дурнувата - тільки цей рік:
16.01.2025 - 120 БпЛА і 31 ракета
08.03.2025 - 148 БпЛА і 35 ракет
22.03.2025 - 258 БпЛА
25.04.2025 - 119 БпЛА і 48 ракет
26.05.2025 - 264 БпЛА і 53 ракети
27.05.2025 - 222 БпЛА і 9 ракет
доречі 24.05 - 232 БпЛА, а 25.05 190 БпЛА і 6 ракет тобто за чотири доби поспіль 908 безпілотників і 68 ракет і це тільки збиті.
02.06.2025 - 256 БпЛА і 3 ракети, а ми їм павутину
Так що сьогодні це, як не прикро, наша буденність, яку мости в павутині хоч трохи прикрашають.