Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 995 030 осіб (+1120 за добу), 10 904 танки, 28 850 артсистем, 22 737 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 995030 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10904 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
- артилерійських систем – 28850 (+56) од,
- РСЗВ – 1410 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
- літаків – 413 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
- крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).
Топ коментарі
+14 Qq Qqq #455433
показати весь коментар07.06.2025 08:51 Відповісти Посилання
+12 Василь Воробець
показати весь коментар07.06.2025 08:17 Відповісти Посилання
+9 Moshe_Dayan
показати весь коментар07.06.2025 08:19 Відповісти Посилання
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295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Рижий мудень заявив, що ми "павутиною" дали привід для бомбардування - хіба мати винувата, що дитина дурнувата - тільки цей рік:
16.01.2025 - 120 БпЛА і 31 ракета
08.03.2025 - 148 БпЛА і 35 ракет
22.03.2025 - 258 БпЛА
25.04.2025 - 119 БпЛА і 48 ракет
26.05.2025 - 264 БпЛА і 53 ракети
27.05.2025 - 222 БпЛА і 9 ракет
доречі 24.05 - 232 БпЛА, а 25.05 190 БпЛА і 6 ракет тобто за чотири доби поспіль 908 безпілотників і 68 ракет і це тільки збиті.
02.06.2025 - 256 БпЛА і 3 ракети, а ми їм павутину
Так що сьогодні це, як не прикро, наша буденність, яку мости в павутині хоч трохи прикрашають.