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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 994 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 995 030 осіб (+1120 за добу), 10 904 танки, 28 850 артсистем, 22 737 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 995030 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 995030 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10904 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
  • артилерійських систем – 28850 (+56) од,
  • РСЗВ – 1410 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1181 (+1) од,
  • літаків  – 413 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
  • крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку відбулося 56 боєзіткнень, знешкоджено 210 окупантів, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17825) Генштаб ЗС (6777) ліквідація (4077) знищення (7562)


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Топ коментарі
+14
Минув 4126 день москальсько-української війни.
295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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07.06.2025 08:51 Відповісти
+12
Щось багато броні,мразота кацапська лізе
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07.06.2025 08:17 Відповісти
+9
Поперли підари. Броня і автотехніка підскочила в рази. Треба відбиватися
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07.06.2025 08:19 Відповісти
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Щось багато броні,мразота кацапська лізе
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07.06.2025 08:17 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.06.2025 08:19 Відповісти
Поперли підари. Броня і автотехніка підскочила в рази. Треба відбиватися
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07.06.2025 08:19 Відповісти
296 шт усякої техніки. Що за аномальний падьож кацапського заліза?
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07.06.2025 08:19 Відповісти
Єдина приємна новина це як наші славні захисники знищують варварську орду ,знову броня пішла . Слава ЗСУ !
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07.06.2025 08:22 Відповісти
Пожвавилася утилізація кацапської техніки по всіх позиціях. Знищення літаків на летовищах стимулює лопатоїдів швидше виздихати через нестерпне кипіння скріп і відсутність інтелектуальної альтернативи за браком розуму і надлишком козлізму.
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07.06.2025 08:23 Відповісти
Орки не хочуть на парад до дня сосії, бо за це не платять цим бомжам, то й здихають сотнями на полях і степах України.
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07.06.2025 08:43 Відповісти
А що толку, що в них втрати. Лезуть як сарана. Їх треба як тарганів дихлофосом тільки
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07.06.2025 08:49 Відповісти
12 червня - 1млн
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07.06.2025 08:50 Відповісти
Минув 4126 день москальсько-української війни.
295!! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Арта, роня, логістика та ППО файно. Порадував гелікоптер.
Відбита чергова масована повітряна атака, збито 300! БПЛА та 37 КР.
Логістика перевалила за 51000!, загальна кількість знищеної наземнї техніки перевалила за 120000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 995 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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07.06.2025 08:51 Відповісти
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07.06.2025 08:52 Відповісти
Кацапи уже на околицях Юнаківки, скоро їх ствольна артилерія достане околиць Сум.... Дорога Суми-Юнаківка-Суджа перерізана. Втім, її і раніше наші називали "дорогою смерті" і відходили із Суджі лісами і болотами... Але з вікон ГШ того не було видно, звідти тутешні "солов"ї співають лише про "курські успіхи". І Кабардино-Балкарські...
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07.06.2025 10:16 Відповісти
А тим часом кацапи окуповують села на Сумщині і Донеччині і підходять до Сум. Їм залишилося уже 2 км до адмінмежі Дніпропетровщини. Але то х-ня у порівнянні з тим, як ГШ косить москалів цілими Ненецькими АО...
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07.06.2025 08:54 Відповісти
Не скинули, якщо не воюєш. Твій автомат тебе чекає.
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07.06.2025 08:59 Відповісти
О балда заступив на зміну, останій раз тут світився 1 червня
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07.06.2025 09:40 Відповісти
Шість днів літа наземка і безпілотники перевалили за тисячу - 1127 і 1212 відповідно, загалом наземка з початку війни 120 тисяч (це ж скільки залізяччя).
Рижий мудень заявив, що ми "павутиною" дали привід для бомбардування - хіба мати винувата, що дитина дурнувата - тільки цей рік:
16.01.2025 - 120 БпЛА і 31 ракета
08.03.2025 - 148 БпЛА і 35 ракет
22.03.2025 - 258 БпЛА
25.04.2025 - 119 БпЛА і 48 ракет
26.05.2025 - 264 БпЛА і 53 ракети
27.05.2025 - 222 БпЛА і 9 ракет
доречі 24.05 - 232 БпЛА, а 25.05 190 БпЛА і 6 ракет тобто за чотири доби поспіль 908 безпілотників і 68 ракет і це тільки збиті.
02.06.2025 - 256 БпЛА і 3 ракети, а ми їм павутину
Так що сьогодні це, як не прикро, наша буденність, яку мости в павутині хоч трохи прикрашають.
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07.06.2025 09:37 Відповісти
Ніхто і не помітив - хелікоптер, хелікоптер...
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07.06.2025 10:00 Відповісти
 
 