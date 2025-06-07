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Мы с Путиным - не дети в драке на площадке, он - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Российская агрессия против Украины - это не драка на детской площадке. Президент США Дональд Трамп пока не может полностью понять ситуацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, на днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.

"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", - ответил на это заявление Зеленский в программе This Week.

Как подчеркнул президент, он и российский диктатор Владимир Путин - не дети на детской площадке.

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"Он (Путин - ред.) - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - сказал Зеленский, добавив, что не верит в желание российского диктатора идти к миру, и призвав Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.

Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что украинцы дали Путину повод для бомбардировки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) путин владимир (31560) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+27
А коли ти йшов на вибори, то навіть на коліна хотів ставати щоб закінчити війну яка вигідна Порошенкові. І не тільки говорив, а реально три роки ставив Україну на коліна.
А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
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07.06.2025 10:32 Ответить
+20
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07.06.2025 10:44 Ответить
+19
Як це все вже набридло. Маю наувазі, що чомусь всі очільники європейських країн мають співати діфарамби людині в якої під рудим чубом вже практично не залишилось мізків. Але всі бояться цю ,,козирну,, бібізяну навіть засмутити. Виключно публічне возвеличування ,,генія домовленностей,, Я сподіваюсь вони хоч рота миють після славословів покидьку, який тимчасово займає крісло очільника США.
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07.06.2025 10:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А коли ти йшов на вибори, то навіть на коліна хотів ставати щоб закінчити війну яка вигідна Порошенкові. І не тільки говорив, а реально три роки ставив Україну на коліна.
А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
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07.06.2025 10:32 Ответить
Звідки ви лізете? Перед ким він був готовий стати на коліна?
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07.06.2025 11:26 Ответить
Та що ж з твоєю пам'яттю стало, гуппі? Із 2:45 дивись.
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
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07.06.2025 11:38 Ответить
А ти де був останні 12 років? Що дивився?
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07.06.2025 11:38 Ответить
Дурік, відео "на колінах" на стадіоні є у відкритому доступі в інтернеті.. його бачили мільйони
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07.06.2025 11:58 Ответить
"Трамп не може повністю зрозуміти ситуацію.... Я і сам такий був...." П.С. Трамп мабуть все розуміє, оточення так точно, просто включає дурака, бо він такий же шизонутий рюрік.
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07.06.2025 10:33 Ответить
Як це все вже набридло. Маю наувазі, що чомусь всі очільники європейських країн мають співати діфарамби людині в якої під рудим чубом вже практично не залишилось мізків. Але всі бояться цю ,,козирну,, бібізяну навіть засмутити. Виключно публічне возвеличування ,,генія домовленностей,, Я сподіваюсь вони хоч рота миють після славословів покидьку, який тимчасово займає крісло очільника США.
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07.06.2025 10:35 Ответить
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07.06.2025 10:44 Ответить
Ага. То поляки не такого президента обрали, то американці, і німці могли щось краще.
Зате в нас все супер
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07.06.2025 10:49 Ответить
У нас все Ок.

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07.06.2025 11:02 Ответить
Мабуть Ви не зрозуміли "місль"
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07.06.2025 12:18 Ответить
вкотре мовлю себе на думці, хтось же це переводить на іноземні мови...
бідні перекладачі.
і так найбільше образ про рудого дурачка пишуть вибарці цього генератора випадкових слів.
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07.06.2025 12:27 Ответить
Перекладачам треба молоко видавати
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07.06.2025 12:32 Ответить
не перекручуйте. Просто у нас ідіотів так само багато як у всіх. Дивний час...
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07.06.2025 11:09 Ответить
пора вже казати про ступінь деградації американського політичного класу та й суспільства взагалом. трамп моральний урод та людоїд, ті хто його підтримують також.
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07.06.2025 10:37 Ответить
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07.06.2025 10:37 Ответить
Цікаво, що зараз із цим гумористом.
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07.06.2025 10:46 Ответить
https://www.facebook.com/kurnasivka1
типовий біомусор.
проголосував пратів парашенкі а тепер ховається від тцк
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07.06.2025 12:30 Ответить
А будь у стрелка руки не из опы, то в мире было бы значительно спокойнее.
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07.06.2025 10:40 Ответить
як так "путін - вбивця"?! їбанате зелений, якихось 5 років тому, коли тебе спитали, чи "путін - вбивця", то ти нічого не відповіло!! а што случілась?! га, ******** зелений, шо ж такого трапилося?!
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07.06.2025 10:47 Ответить
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07.06.2025 10:52 Ответить
а ти, курво, відчинив йому двері своїм саботажем оборонних програм.
Настрибалася, гнида, по фонтанах, нажерлася креветок, наплавалася з дельфінами в одеському НЕМО?!?!
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07.06.2025 10:47 Ответить
" Справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти "
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07.06.2025 10:48 Ответить
У трампа у самого мислення як п'ятирічної дитини . пць . Як можна було таке одоробло обрати президентом ядерної держави .? Як бл...? Американці , ви при здоровому глузді ??
І вони ще відкривали ротяку в наш бік , глузували що ми мовляв обрали - клоуна .!! Та нашому клоуну до вашого , як ***** до нобелівської премії за мир .
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07.06.2025 10:49 Ответить
Цікаво чи є у ***** фотки ЗЄ з корпоративів у лазнях...

Бо розмови про дітей, що граються, могли б заграти новими кольорами. 😁
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07.06.2025 10:55 Ответить
Правильні слова
Але також є і такий вислів: «Краще ніколи, ніж пізно.»
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07.06.2025 11:01 Ответить
Покажи йому на пальцях - якшо він на словах не розуміє
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07.06.2025 11:04 Ответить
Трам очікує.що Україна повинна капітулювати.згодитись на всі умови путина.та й війна завершиться.Він отримає премію Миру.Те.що Україна бореться за свою незалежність.ставлять їй в провину.Президентом має бути людина, яка розуміє, що таке політика, що існують певні цінності, як вони впливають на долі народів та хід історії.
А не торговець, бізнесмен, готовий продати навіть рідну матір, якщо це вигідно.
Куди дивиться Сенат, Конгрес?
Трамп - загроза не лише іншим країнам, а й самій Америці.
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07.06.2025 11:13 Ответить
знаєте, в чому найбільша загроза, що ми не виграємо війну? Бо чого ви вже тепер дойопуєтеся до того зєлєнського? або ще до кого? що це міняє окрім як не в гіршу сторону? порошенко програв із-за ********* прихильників, які з піною біля рота проклинали усіх навколо (власне як і продовжують), хто хоч раз не так в сторону їхнього кумира подивився. продовжуйте - правільнай дарогай ідьотє. Тільки тепер ви не лише порошенка, а й Україну штовхаєте у відбій
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07.06.2025 11:13 Ответить
Так, це "******** прихильники" накладають санкції і заводять карні справи проти політичних опонентів.
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07.06.2025 12:22 Ответить
я на вашому боці в тому, що переслідувати політичних супротивників - гидота. І це єдине, що спонукає мене не писати нічого про порошенка, до якого я ставлюсь суперечливо, але вважаю, що він не повинен піддаватись нападам офісу зєлєнського. Ні він, ні інші політики (окрім рашолюбних, яких просто не має бути). Але тим не менш, порошенкові треба спілкуватись зі своїми прихильниками і переконувати їх що накидатися як вовки на будь-кого, хто не є прихильником порошенка - теж не тойво. Я не голосувала за зєлєнського і ніколи не буду, але треба думати не про те, як його закусати на радість путіну, а що з цим робити і як на нього впливати аби не програти рашці
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07.06.2025 12:56 Ответить
Те що "срачі" серед українців є нашою проблемою і ментальною особливістю є факт. Це ж і приводить до таких наслідків як на початку 20 го ст. Дай боже щоб і не 21 го.
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07.06.2025 13:21 Ответить
Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль....

Вова, не льсти и не подыгрывай. Другими словами, не исполняй. Рыжий Га"дон всё понимает. И ты это знаешь. и мы это знаем, и он это знает.
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07.06.2025 11:14 Ответить
Та справа і в тобі! Можливо, навіть проблема через тебе куди більша, ніж через Трампа!
Ти *****, тут з 2019-го агітував "за вову"! І ти домігся свого! Завдяки чому сталось повномасштабне вторгнення ***** 24/02.2022року. Бо твій "вова" за два роки практично розброїв ЗСУ, і спонукав ***** вторгнутись! Бо твій "вова" за всі шість років своєї каденції просрався з штатівськими респами і таким чином була втрачена двопартійна штатівська підтримка України! Через що агент кгб Краснов має свободу дій по примушенню України до капітуляції!
Та щоб тобі ***** сталось так, як отим хто помер від *****!
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07.06.2025 11:27 Ответить
Враховуючи вищесказане..Чому небуло операції особисто проти путіна, у вас є домовленість?
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07.06.2025 11:16 Ответить
Не люблю Зе, за те що він робить(не робить) в Україні. Але на міжнародній арені відпрацьовує на 200 відсотків.
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07.06.2025 11:19 Ответить
всі 73/43%зебіли, і ти в т.ч. - дебіли.
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07.06.2025 11:28 Ответить
На трампона сподіватись, себе не поважати
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07.06.2025 11:32 Ответить
Зе, ти б не дратував ідіота. Ти ж знаєш свою реакцію, коли тебе тикають мордою у твоє ж лайно. Трампон, як і ти, любить похвалу. Вироби алгоритм для розмови з ідіотом, а не бикуй. Доки Україна залежить від допомоги США.
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07.06.2025 11:42 Ответить
У американського уряду потрібно
відрощувати яйця, бо цей педофіл трамп
всього боїться.
У Буша вони були, коли замочив хусейна,
У Рейгана були, коли Кадафі замочили
у румунського народу були і є,
коли вони чаушеску замочили
Де яйця у всього світу, щоб
замочити гнома путіна?
не знайдуться?
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07.06.2025 11:47 Ответить
Кажется дела идут не очень хорошо. Много эмоций и сумбура в последнее время.
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07.06.2025 12:09 Ответить
Да , все вірно путін - вбивця і терорист який заслуговує найвищу міру покарання.Всім відомо що він винен в смерті дуже великої кількості людей.А Трамп тоді хто якщо він хоче вести з ним справи, говорить годинами з ним по телефону, намагається виправдати ті злочини і вбивства в нашій країні? Виходить що співучасник.
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07.06.2025 12:26 Ответить
за операції в Афгані Іраці Сирії Вєтнамі Кореї хтось з очільників США отримав вищу міру ? чи може Сі який геноцидить уйгурів ?
так само нічого не буде і *******, бо у параші є яо.
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07.06.2025 12:39 Ответить
потужно зеленский пузыри под носом надвает
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07.06.2025 12:59 Ответить
Не фанат Зеленского (голосовал за Порошенко), но в данном случае он правильно сказал - путин не ребёнок на детской площадке, который дерётся, а убийца, который пришёл на эту площадку убивать детей . . .
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07.06.2025 13:42 Ответить
 
 