Мы с Путиным - не дети в драке на площадке, он - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей, - Зеленский
Российская агрессия против Украины - это не драка на детской площадке. Президент США Дональд Трамп пока не может полностью понять ситуацию.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Напомним, на днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.
"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", - ответил на это заявление Зеленский в программе This Week.
Как подчеркнул президент, он и российский диктатор Владимир Путин - не дети на детской площадке.
"Он (Путин - ред.) - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - сказал Зеленский, добавив, что не верит в желание российского диктатора идти к миру, и призвав Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.
Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что украинцы дали Путину повод для бомбардировки.
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А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
Зате в нас все супер
бідні перекладачі.
і так найбільше образ про рудого дурачка пишуть вибарці цього генератора випадкових слів.
типовий біомусор.
проголосував пратів парашенкі а тепер ховається від тцк
Настрибалася, гнида, по фонтанах, нажерлася креветок, наплавалася з дельфінами в одеському НЕМО?!?!
І вони ще відкривали ротяку в наш бік , глузували що ми мовляв обрали - клоуна .!! Та нашому клоуну до вашого , як ***** до нобелівської премії за мир .
Бо розмови про дітей, що граються, могли б заграти новими кольорами. 😁
Але також є і такий вислів: «Краще ніколи, ніж пізно.»
А не торговець, бізнесмен, готовий продати навіть рідну матір, якщо це вигідно.
Куди дивиться Сенат, Конгрес?
Трамп - загроза не лише іншим країнам, а й самій Америці.
Вова, не льсти и не подыгрывай. Другими словами, не исполняй. Рыжий Га"дон всё понимает. И ты это знаешь. и мы это знаем, и он это знает.
Ти *****, тут з 2019-го агітував "за вову"! І ти домігся свого! Завдяки чому сталось повномасштабне вторгнення ***** 24/02.2022року. Бо твій "вова" за два роки практично розброїв ЗСУ, і спонукав ***** вторгнутись! Бо твій "вова" за всі шість років своєї каденції просрався з штатівськими респами і таким чином була втрачена двопартійна штатівська підтримка України! Через що агент кгб Краснов має свободу дій по примушенню України до капітуляції!
Та щоб тобі ***** сталось так, як отим хто помер від *****!
відрощувати яйця, бо цей педофіл трамп
всього боїться.
У Буша вони були, коли замочив хусейна,
У Рейгана були, коли Кадафі замочили
у румунського народу були і є,
коли вони чаушеску замочили
Де яйця у всього світу, щоб
замочити гнома путіна?
не знайдуться?
так само нічого не буде і *******, бо у параші є яо.