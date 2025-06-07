Мы с Путиным - не дети в драке на площадке, он - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей, - Зеленский

Российская агрессия против Украины - это не драка на детской площадке. Президент США Дональд Трамп пока не может полностью понять ситуацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, на днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.

"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", - ответил на это заявление Зеленский в программе This Week.

Как подчеркнул президент, он и российский диктатор Владимир Путин - не дети на детской площадке.

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"Он (Путин - ред.) - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - сказал Зеленский, добавив, что не верит в желание российского диктатора идти к миру, и призвав Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.

Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что украинцы дали Путину повод для бомбардировки.