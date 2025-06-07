Ми з Путіним не діти в бійці на майданчику, він - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей, - Зеленський

Російська агресія проти України - це не бійка на дитячому майданчику. Президент США Дональд Трамп наразі не може повністю зрозуміти ситуацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.

"Річ не в президентові Трампі. Річ насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль", - відповів на цю заяву Зеленський в програмі This Week.

Як наголосив президент, він та російський диктатор Володимир Путін - не діти на дитячому майданчику.

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"Він (Путін,- ред.) - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", - сказав Зеленський, додавши, що не вірить у бажання російського диктатора йти до миру, та закликавши Трампа і Захід до сильніших санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що українці дали Путіну привід для бомбардування.