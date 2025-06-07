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Ми з Путіним не діти в бійці на майданчику, він - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Російська агресія проти України - це не бійка на дитячому майданчику. Президент США Дональд Трамп наразі не може повністю зрозуміти ситуацію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.

"Річ не в президентові Трампі. Річ насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль", - відповів на цю заяву Зеленський в програмі This Week.

Як наголосив президент, він та російський диктатор Володимир Путін - не діти на дитячому майданчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді, - ОП

"Він (Путін,- ред.) - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", - сказав Зеленський, додавши, що не вірить у бажання російського диктатора йти до миру, та закликавши Трампа і Захід до сильніших санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що українці дали Путіну привід для бомбардування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24352) путін володимир (24120) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+17
А коли ти йшов на вибори, то навіть на коліна хотів ставати щоб закінчити війну яка вигідна Порошенкові. І не тільки говорив, а реально три роки ставив Україну на коліна.
А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
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07.06.2025 10:32 Відповісти
+16
Як це все вже набридло. Маю наувазі, що чомусь всі очільники європейських країн мають співати діфарамби людині в якої під рудим чубом вже практично не залишилось мізків. Але всі бояться цю ,,козирну,, бібізяну навіть засмутити. Виключно публічне возвеличування ,,генія домовленностей,, Я сподіваюсь вони хоч рота миють після славословів покидьку, який тимчасово займає крісло очільника США.
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07.06.2025 10:35 Відповісти
+14
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07.06.2025 10:44 Відповісти
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А коли ти йшов на вибори, то навіть на коліна хотів ставати щоб закінчити війну яка вигідна Порошенкові. І не тільки говорив, а реально три роки ставив Україну на коліна.
А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
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07.06.2025 10:32 Відповісти
Звідки ви лізете? Перед ким він був готовий стати на коліна?
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07.06.2025 11:26 Відповісти
Та що ж з твоєю пам'яттю стало, гуппі? Із 2:45 дивись.
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
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07.06.2025 11:38 Відповісти
А ти де був останні 12 років? Що дивився?
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07.06.2025 11:38 Відповісти
Дурік, відео "на колінах" на стадіоні є у відкритому доступі в інтернеті.. його бачили мільйони
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07.06.2025 11:58 Відповісти
"Трамп не може повністю зрозуміти ситуацію.... Я і сам такий був...." П.С. Трамп мабуть все розуміє, оточення так точно, просто включає дурака, бо він такий же шизонутий рюрік.
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07.06.2025 10:33 Відповісти
Як це все вже набридло. Маю наувазі, що чомусь всі очільники європейських країн мають співати діфарамби людині в якої під рудим чубом вже практично не залишилось мізків. Але всі бояться цю ,,козирну,, бібізяну навіть засмутити. Виключно публічне возвеличування ,,генія домовленностей,, Я сподіваюсь вони хоч рота миють після славословів покидьку, який тимчасово займає крісло очільника США.
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07.06.2025 10:35 Відповісти
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07.06.2025 10:44 Відповісти
Ага. То поляки не такого президента обрали, то американці, і німці могли щось краще.
Зате в нас все супер
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07.06.2025 10:49 Відповісти
У нас все Ок.

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07.06.2025 11:02 Відповісти
Мабуть Ви не зрозуміли "місль"
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07.06.2025 12:18 Відповісти
вкотре мовлю себе на думці, хтось же це переводить на іноземні мови...
бідні перекладачі.
і так найбільше образ про рудого дурачка пишуть вибарці цього генератора випадкових слів.
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07.06.2025 12:27 Відповісти
Перекладачам треба молоко видавати
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07.06.2025 12:32 Відповісти
не перекручуйте. Просто у нас ідіотів так само багато як у всіх. Дивний час...
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07.06.2025 11:09 Відповісти
пора вже казати про ступінь деградації американського політичного класу та й суспільства взагалом. трамп моральний урод та людоїд, ті хто його підтримують також.
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07.06.2025 10:37 Відповісти
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07.06.2025 10:37 Відповісти
Цікаво, що зараз із цим гумористом.
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07.06.2025 10:46 Відповісти
https://www.facebook.com/kurnasivka1
типовий біомусор.
проголосував пратів парашенкі а тепер ховається від тцк
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07.06.2025 12:30 Відповісти
А будь у стрелка руки не из опы, то в мире было бы значительно спокойнее.
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07.06.2025 10:40 Відповісти
як так "путін - вбивця"?! їбанате зелений, якихось 5 років тому, коли тебе спитали, чи "путін - вбивця", то ти нічого не відповіло!! а што случілась?! га, ******** зелений, шо ж такого трапилося?!
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07.06.2025 10:47 Відповісти
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07.06.2025 10:52 Відповісти
а ти, курво, відчинив йому двері своїм саботажем оборонних програм.
Настрибалася, гнида, по фонтанах, нажерлася креветок, наплавалася з дельфінами в одеському НЕМО?!?!
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07.06.2025 10:47 Відповісти
" Справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти "
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07.06.2025 10:48 Відповісти
У трампа у самого мислення як п'ятирічної дитини . пць . Як можна було таке одоробло обрати президентом ядерної держави .? Як бл...? Американці , ви при здоровому глузді ??
І вони ще відкривали ротяку в наш бік , глузували що ми мовляв обрали - клоуна .!! Та нашому клоуну до вашого , як ***** до нобелівської премії за мир .
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07.06.2025 10:49 Відповісти
Цікаво чи є у ***** фотки ЗЄ з корпоративів у лазнях...

Бо розмови про дітей, що граються, могли б заграти новими кольорами. 😁
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07.06.2025 10:55 Відповісти
Правильні слова
Але також є і такий вислів: «Краще ніколи, ніж пізно.»
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07.06.2025 11:01 Відповісти
Покажи йому на пальцях - якшо він на словах не розуміє
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07.06.2025 11:04 Відповісти
Трам очікує.що Україна повинна капітулювати.згодитись на всі умови путина.та й війна завершиться.Він отримає премію Миру.Те.що Україна бореться за свою незалежність.ставлять їй в провину.Президентом має бути людина, яка розуміє, що таке політика, що існують певні цінності, як вони впливають на долі народів та хід історії.
А не торговець, бізнесмен, готовий продати навіть рідну матір, якщо це вигідно.
Куди дивиться Сенат, Конгрес?
Трамп - загроза не лише іншим країнам, а й самій Америці.
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07.06.2025 11:13 Відповісти
знаєте, в чому найбільша загроза, що ми не виграємо війну? Бо чого ви вже тепер дойопуєтеся до того зєлєнського? або ще до кого? що це міняє окрім як не в гіршу сторону? порошенко програв із-за ********* прихильників, які з піною біля рота проклинали усіх навколо (власне як і продовжують), хто хоч раз не так в сторону їхнього кумира подивився. продовжуйте - правільнай дарогай ідьотє. Тільки тепер ви не лише порошенка, а й Україну штовхаєте у відбій
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07.06.2025 11:13 Відповісти
Так, це "******** прихильники" накладають санкції і заводять карні справи проти політичних опонентів.
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07.06.2025 12:22 Відповісти
Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль....

Вова, не льсти и не подыгрывай. Другими словами, не исполняй. Рыжий Га"дон всё понимает. И ты это знаешь. и мы это знаем, и он это знает.
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07.06.2025 11:14 Відповісти
Та справа і в тобі! Можливо, навіть проблема через тебе куди більша, ніж через Трампа!
Ти *****, тут з 2019-го агітував "за вову"! І ти домігся свого! Завдяки чому сталось повномасштабне вторгнення ***** 24/02.2022року. Бо твій "вова" за два роки практично розброїв ЗСУ, і спонукав ***** вторгнутись! Бо твій "вова" за всі шість років своєї каденції просрався з штатівськими респами і таким чином була втрачена двопартійна штатівська підтримка України! Через що агент кгб Краснов має свободу дій по примушенню України до капітуляції!
Та щоб тобі ***** сталось так, як отим хто помер від *****!
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07.06.2025 11:27 Відповісти
Враховуючи вищесказане..Чому небуло операції особисто проти путіна, у вас є домовленість?
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07.06.2025 11:16 Відповісти
Не люблю Зе, за те що він робить(не робить) в Україні. Але на міжнародній арені відпрацьовує на 200 відсотків.
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07.06.2025 11:19 Відповісти
всі 73/43%зебіли, і ти в т.ч. - дебіли.
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07.06.2025 11:28 Відповісти
На трампона сподіватись, себе не поважати
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07.06.2025 11:32 Відповісти
Зе, ти б не дратував ідіота. Ти ж знаєш свою реакцію, коли тебе тикають мордою у твоє ж лайно. Трампон, як і ти, любить похвалу. Вироби алгоритм для розмови з ідіотом, а не бикуй. Доки Україна залежить від допомоги США.
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07.06.2025 11:42 Відповісти
У американського уряду потрібно
відрощувати яйця, бо цей педофіл трамп
всього боїться.
У Буша вони були, коли замочив хусейна,
У Рейгана були, коли Кадафі замочили
у румунського народу були і є,
коли вони чаушеску замочили
Де яйця у всього світу, щоб
замочити гнома путіна?
не знайдуться?
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07.06.2025 11:47 Відповісти
Кажется дела идут не очень хорошо. Много эмоций и сумбура в последнее время.
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07.06.2025 12:09 Відповісти
Да , все вірно путін - вбивця і терорист який заслуговує найвищу міру покарання.Всім відомо що він винен в смерті дуже великої кількості людей.А Трамп тоді хто якщо він хоче вести з ним справи, говорить годинами з ним по телефону, намагається виправдати ті злочини і вбивства в нашій країні? Виходить що співучасник.
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07.06.2025 12:26 Відповісти
 
 