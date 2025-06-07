Ми з Путіним не діти в бійці на майданчику, він - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей, - Зеленський
Російська агресія проти України - це не бійка на дитячому майданчику. Президент США Дональд Трамп наразі не може повністю зрозуміти ситуацію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в програмі This Week, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Нагадаємо, днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.
"Річ не в президентові Трампі. Річ насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль", - відповів на цю заяву Зеленський в програмі This Week.
Як наголосив президент, він та російський диктатор Володимир Путін - не діти на дитячому майданчику.
"Він (Путін,- ред.) - убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", - сказав Зеленський, додавши, що не вірить у бажання російського диктатора йти до миру, та закликавши Трампа і Захід до сильніших санкцій проти Росії.
Як повідомлялося, напередодні Трамп заявив, що українці дали Путіну привід для бомбардування.
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А терер нас убивають і виживають з територій, знищують все українське.
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
Зате в нас все супер
бідні перекладачі.
і так найбільше образ про рудого дурачка пишуть вибарці цього генератора випадкових слів.
типовий біомусор.
проголосував пратів парашенкі а тепер ховається від тцк
Настрибалася, гнида, по фонтанах, нажерлася креветок, наплавалася з дельфінами в одеському НЕМО?!?!
І вони ще відкривали ротяку в наш бік , глузували що ми мовляв обрали - клоуна .!! Та нашому клоуну до вашого , як ***** до нобелівської премії за мир .
Бо розмови про дітей, що граються, могли б заграти новими кольорами. 😁
Але також є і такий вислів: «Краще ніколи, ніж пізно.»
А не торговець, бізнесмен, готовий продати навіть рідну матір, якщо це вигідно.
Куди дивиться Сенат, Конгрес?
Трамп - загроза не лише іншим країнам, а й самій Америці.
Вова, не льсти и не подыгрывай. Другими словами, не исполняй. Рыжий Га"дон всё понимает. И ты это знаешь. и мы это знаем, и он это знает.
Ти *****, тут з 2019-го агітував "за вову"! І ти домігся свого! Завдяки чому сталось повномасштабне вторгнення ***** 24/02.2022року. Бо твій "вова" за два роки практично розброїв ЗСУ, і спонукав ***** вторгнутись! Бо твій "вова" за всі шість років своєї каденції просрався з штатівськими респами і таким чином була втрачена двопартійна штатівська підтримка України! Через що агент кгб Краснов має свободу дій по примушенню України до капітуляції!
Та щоб тобі ***** сталось так, як отим хто помер від *****!
відрощувати яйця, бо цей педофіл трамп
всього боїться.
У Буша вони були, коли замочив хусейна,
У Рейгана були, коли Кадафі замочили
у румунського народу були і є,
коли вони чаушеску замочили
Де яйця у всього світу, щоб
замочити гнома путіна?
не знайдуться?