Путин не намерен демилитаризировать экономику, даже если боевые действия в Украине прекратятся, - FT
Западная политика до сих пор базируется на опасно ошибочном предположении, что экономика России не выдержит огромных расходов на милитаризацию, вялого экономического роста и снижения цен на нефть. Однако Кремль стремится сделать свою военную машину больше и эффективнее, готов жертвовать благосостоянием обычных россиян и вряд ли встретит существенное сопротивление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
В частности, научная сотрудница Евразийского центра Карнеги по изучению России в Берлине Александра Прокопенко отмечает, что в 2025 году военные расходы России достигнут почти 172 миллиардов долларов - это 7,7% ВВП и на 12% больше, чем в 2024-м. Финансовый план на 2025-2027 годы закрепляет этот высокий уровень - около 7% ВВП - на весь период, и он, вероятно, не будет изменен.
Эти усилия базируются на двух основных направлениях расходов: производстве оружия и техники, а также выплатах военнослужащим на фронте. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия удвоила выпуск бронетехники и экспоненциально увеличила производство боеприпасов. Государственный оборонный концерн "Ростех" открыл новые заводы и сборочные линии. Появился новый сектор - массовое производство дронов. Кроме того, Россия получает больше за потраченные средства, чем страны НАТО: артиллерийские снаряды от "Ростеха" стоят примерно 25% стоимости снарядов немецкого производителя Rheinmetall.
"Даже если бы война закончилась завтра, производство техники продолжалось бы в ускоренном темпе. Поскольку армия исчерпывает советские запасы, Путин решительно настроен пополнить склады и оснастить свои войска самым современным вооружением, созданным с учетом боевого опыта", - считает Прокопенко.
Кремль также рассчитывает на экспорт вооружений, чтобы поддерживать высокий уровень производства и наполнять бюджет: 23 мая Путин провел по этому поводу совещание на высшем уровне.
"Привычкой стало недооценивать российские технологии, однако многие покупатели в мире могут сделать совсем другие выводы, наблюдая за эффективным использованием российского вооружения. Это касается, в частности, систем радиоэлектронной борьбы, которые обесценивают дорогие средства с GPS-наведением", - добавляет автор.
Если боевые действия утихнут, Кремль будет иметь сильные стимулы сохранить расширенную армию и отложить возвращение ветеранов в гражданскую экономику. Россия будет пытаться удержать военных на службе, предлагая им зарплаты в 3-4 раза выше, чем в гражданском секторе, однако уже не придется выплачивать компенсации за погибших и раненых - именно они сейчас составляют основную часть расходов на персонал. По мере снижения потребностей фронта эти средства могут быть направлены на дальнейшее укрепление военной мощи.
"Такие расходы неизбежно будут тормозить экономический рост. Но Путина интересует не ВВП, а перевооружение. Он уже дал правительству понять, что замедление роста с нынешних 4,3% до 1,5-2% будет приемлемым. Иначе говоря, Россия встала на путь долговременной милитаризации", - утверждает Прокопенко.
Низкие доходы от нефти не разрушат российскую экономику, а наоборот - ускорят переориентацию бюджета на военные нужды. Для бюджета России важнее не уровень падения цен на нефть, а то, как долго они будут оставаться низкими. Снижение эталонной цены на нефть на $10 до $50 за баррель уменьшит поступления в бюджет примерно на 0,8% ВВП - это приемлемая потеря.
Запланированное увеличение дефицита бюджета в этом году с 0,5% до примерно 1,7% ВВП не является катастрофическим. Резервов хватит как минимум до 2025 года. В ближайшие годы под сокращение в первую очередь попадут расходы на гражданскую инфраструктуру и дотации. Правительство и Центробанк активно готовятся к разным вариантам развития событий.
"Представление о том, что Путин продолжает войну под давлением военно-промышленного комплекса, является ошибочным. Инициатива исходит от самого президента. Его главная стратегическая цель - лишить Украину способности защищаться. Если ему не удастся сейчас, он может попробовать снова - уже с более мощной армией и более современным вооружением. В конце концов, аппетит приходит во время еды", - подытожила Прокопенко.
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Як ліквідація вбивцею свідка його брехливої Історії.
Бо зараз кацапи видають історію Київських, Чернігівських, Волинських земель ******** України, як історію свого московсього улусу.
Звичайно )(уйло ,вибере нехай дохне оце народонасєлєніє.
Якщо рашка і випозе з України (що малоймовірно) далі буде Казахстан, Балтія, Молдова. На вибір
Воєнна машина потребуватиме крові і війни
Техніку та снаряди 15 країн СССР виробляли майже 70 років - тому поновити всі ці запаси не вистачить і 100 років для ліліпутіна.
І т.д... жовано пережовано...
Звичайно що ліліпутіна зупинить лише його смерть і він продасть останнього кацапа в рабство і купить на ті гроші ще бавовнику для взривчатки.
Тут нови нема - ліліпутін одержимий війною кровавий маньяк.
ліберастичне )(уйло ,так само побачить, що цією рашкою з її кацапами,по іншому керувати неможливо. приклад ? перша чеченська, і потім друга,поки не знищать ,або знайдуть кремлівського холуя і поставлять царювати регіоном.
Ну ******** реально 🤔
1. достатній рівень сили
2. правильна точка прикладання сили.
точка прикладання сили це ембарго на будь-яку торгівлю з росією.
достатній рівень сили це америка плюс головні европейські гравці.
і тут біда бо америка обрала курс на монетизацію зради і вона не зупиниться на Україні бо хоче зрадити і европу теж заради панування в світі китаю який негласно дозволить америці розказувати що вона теж велика але нехай засуне свою велич собі в сраку.
Бачимо.
Рузьге починали на танках і інших бойових машинах. Зараз - на моциках, лісапедах та віслючках.
Таке враження що ФТ списали текст зі сторінки якого небудь агентства ТАСС .
Саме так - москальська економіка не витримає цих витрат. Це дорога в один в кінець . Це не два -три тижні , але незворотній процес.
За останні три роки Московія витратила весь військовий запас накопичений СРСР та 35 років ********* , військові витрати пожирають значну частину ВВП . Ліквідна частина ФНБ потрачена майже повністю . Цивільна економіка увійшла в рецесію , а військова - з цього року увійде теж .
Найближчим часом ********* чекає галопуюча інфляція -і ОБОВЯЗКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ - за вялічіє потрібно платити. Думаю побачимо це вже цієї осені.
Чи зупинить це Пуйло ? Навряд чи - він буде намагатися воювати навіть - при умові якщо пів ********* здохне. Але досвід СРСР ,яки опинився в схожій ситуації показує - що не всі чорти в гадюшнику захочуть підтримати ПУйло в цьому самогубстві - так ,що скоріше за все буде сценарій 1991 року.
УРСР теж думала, вона 2 Франція, але щось пішло не так.
Думаю звичайно не первісна, але обдумана.
Коли вони змогли виробляти у себе, вони стали рвати економічні зв'язки.
Зараз живуть цілком економічно незалежною, немає звичайно як і вся Земля, потребують китайському імпорті.
А що зараз ,щось принципово помінялося ? Якут з дагестанцем ,чи бурят з ічкерійцем - етнічно монолітний руський народ ? )))
Чим більше держав, тим вагоміше.
Навіть Сталін був спочатку противником поділу РРФСР.
Швидше якісь розбіжності.
Тому думаю вони будуть трохи біднішими, але економіку витягнуть.
Шоб зупинити розвал економіки - потрібно зупинити війну. А найближчі півроку війну Пуйло припиняти не збирається
Ось в ЄС дуже погана економічна ситуація і ніхто нічого не робить.
Там думаю, слабких підтримають, багатим уріжуть.
Якось дивно думати що вісім разів населення грабували - а на 9 раз ,щось буде по іншому ....
https://www.youtube.com/watch?v=I_XzkdTgSss&t=175s ВОСЕМЬ ОГРАБЛЕНИЙ ВЕКА: КАК В РОССИИ ДЕНЬГИ У НАРОДА ОТНИМАЛИ
Та й рефінансування, не відмова від виплат, а відстрочка.
Банки не представляють державу, це незалежна структура.
Було б не вигідно, вони могли взяти частину від державної скарбниці, як вони покривають іпотеку наприклад.
90% іпотеки йде під 2-6%. Покриває державу.
у нього все в шоколаді, а на пересічних кацапів йому наплювати, він ними воює.
От і думайте)