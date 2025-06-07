Путин не намерен демилитаризировать экономику, даже если боевые действия в Украине прекратятся, - FT

Западная политика до сих пор базируется на опасно ошибочном предположении, что экономика России не выдержит огромных расходов на милитаризацию, вялого экономического роста и снижения цен на нефть. Однако Кремль стремится сделать свою военную машину больше и эффективнее, готов жертвовать благосостоянием обычных россиян и вряд ли встретит существенное сопротивление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

В частности, научная сотрудница Евразийского центра Карнеги по изучению России в Берлине Александра Прокопенко отмечает, что в 2025 году военные расходы России достигнут почти 172 миллиардов долларов - это 7,7% ВВП и на 12% больше, чем в 2024-м. Финансовый план на 2025-2027 годы закрепляет этот высокий уровень - около 7% ВВП - на весь период, и он, вероятно, не будет изменен.

Эти усилия базируются на двух основных направлениях расходов: производстве оружия и техники, а также выплатах военнослужащим на фронте. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия удвоила выпуск бронетехники и экспоненциально увеличила производство боеприпасов. Государственный оборонный концерн "Ростех" открыл новые заводы и сборочные линии. Появился новый сектор - массовое производство дронов. Кроме того, Россия получает больше за потраченные средства, чем страны НАТО: артиллерийские снаряды от "Ростеха" стоят примерно 25% стоимости снарядов немецкого производителя Rheinmetall.

"Даже если бы война закончилась завтра, производство техники продолжалось бы в ускоренном темпе. Поскольку армия исчерпывает советские запасы, Путин решительно настроен пополнить склады и оснастить свои войска самым современным вооружением, созданным с учетом боевого опыта", - считает Прокопенко.

Кремль также рассчитывает на экспорт вооружений, чтобы поддерживать высокий уровень производства и наполнять бюджет: 23 мая Путин провел по этому поводу совещание на высшем уровне.

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"Привычкой стало недооценивать российские технологии, однако многие покупатели в мире могут сделать совсем другие выводы, наблюдая за эффективным использованием российского вооружения. Это касается, в частности, систем радиоэлектронной борьбы, которые обесценивают дорогие средства с GPS-наведением", - добавляет автор.

Если боевые действия утихнут, Кремль будет иметь сильные стимулы сохранить расширенную армию и отложить возвращение ветеранов в гражданскую экономику. Россия будет пытаться удержать военных на службе, предлагая им зарплаты в 3-4 раза выше, чем в гражданском секторе, однако уже не придется выплачивать компенсации за погибших и раненых - именно они сейчас составляют основную часть расходов на персонал. По мере снижения потребностей фронта эти средства могут быть направлены на дальнейшее укрепление военной мощи.

"Такие расходы неизбежно будут тормозить экономический рост. Но Путина интересует не ВВП, а перевооружение. Он уже дал правительству понять, что замедление роста с нынешних 4,3% до 1,5-2% будет приемлемым. Иначе говоря, Россия встала на путь долговременной милитаризации", - утверждает Прокопенко.

Низкие доходы от нефти не разрушат российскую экономику, а наоборот - ускорят переориентацию бюджета на военные нужды. Для бюджета России важнее не уровень падения цен на нефть, а то, как долго они будут оставаться низкими. Снижение эталонной цены на нефть на $10 до $50 за баррель уменьшит поступления в бюджет примерно на 0,8% ВВП - это приемлемая потеря.

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Запланированное увеличение дефицита бюджета в этом году с 0,5% до примерно 1,7% ВВП не является катастрофическим. Резервов хватит как минимум до 2025 года. В ближайшие годы под сокращение в первую очередь попадут расходы на гражданскую инфраструктуру и дотации. Правительство и Центробанк активно готовятся к разным вариантам развития событий.

"Представление о том, что Путин продолжает войну под давлением военно-промышленного комплекса, является ошибочным. Инициатива исходит от самого президента. Его главная стратегическая цель - лишить Украину способности защищаться. Если ему не удастся сейчас, он может попробовать снова - уже с более мощной армией и более современным вооружением. В конце концов, аппетит приходит во время еды", - подытожила Прокопенко.