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Новости Экономическое давление на РФ Состояние российской экономики
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Путин не намерен демилитаризировать экономику, даже если боевые действия в Украине прекратятся, - FT

Путин имеет ненасытный аппетит к войне

Западная политика до сих пор базируется на опасно ошибочном предположении, что экономика России не выдержит огромных расходов на милитаризацию, вялого экономического роста и снижения цен на нефть. Однако Кремль стремится сделать свою военную машину больше и эффективнее, готов жертвовать благосостоянием обычных россиян и вряд ли встретит существенное сопротивление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

В частности, научная сотрудница Евразийского центра Карнеги по изучению России в Берлине Александра Прокопенко отмечает, что в 2025 году военные расходы России достигнут почти 172 миллиардов долларов - это 7,7% ВВП и на 12% больше, чем в 2024-м. Финансовый план на 2025-2027 годы закрепляет этот высокий уровень - около 7% ВВП - на весь период, и он, вероятно, не будет изменен.

Эти усилия базируются на двух основных направлениях расходов: производстве оружия и техники, а также выплатах военнослужащим на фронте. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия удвоила выпуск бронетехники и экспоненциально увеличила производство боеприпасов. Государственный оборонный концерн "Ростех" открыл новые заводы и сборочные линии. Появился новый сектор - массовое производство дронов. Кроме того, Россия получает больше за потраченные средства, чем страны НАТО: артиллерийские снаряды от "Ростеха" стоят примерно 25% стоимости снарядов немецкого производителя Rheinmetall.

"Даже если бы война закончилась завтра, производство техники продолжалось бы в ускоренном темпе. Поскольку армия исчерпывает советские запасы, Путин решительно настроен пополнить склады и оснастить свои войска самым современным вооружением, созданным с учетом боевого опыта", - считает Прокопенко.

Кремль также рассчитывает на экспорт вооружений, чтобы поддерживать высокий уровень производства и наполнять бюджет: 23 мая Путин провел по этому поводу совещание на высшем уровне.

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"Привычкой стало недооценивать российские технологии, однако многие покупатели в мире могут сделать совсем другие выводы, наблюдая за эффективным использованием российского вооружения. Это касается, в частности, систем радиоэлектронной борьбы, которые обесценивают дорогие средства с GPS-наведением", - добавляет автор.

Если боевые действия утихнут, Кремль будет иметь сильные стимулы сохранить расширенную армию и отложить возвращение ветеранов в гражданскую экономику. Россия будет пытаться удержать военных на службе, предлагая им зарплаты в 3-4 раза выше, чем в гражданском секторе, однако уже не придется выплачивать компенсации за погибших и раненых - именно они сейчас составляют основную часть расходов на персонал. По мере снижения потребностей фронта эти средства могут быть направлены на дальнейшее укрепление военной мощи.

"Такие расходы неизбежно будут тормозить экономический рост. Но Путина интересует не ВВП, а перевооружение. Он уже дал правительству понять, что замедление роста с нынешних 4,3% до 1,5-2% будет приемлемым. Иначе говоря, Россия встала на путь долговременной милитаризации", - утверждает Прокопенко.

Низкие доходы от нефти не разрушат российскую экономику, а наоборот - ускорят переориентацию бюджета на военные нужды. Для бюджета России важнее не уровень падения цен на нефть, а то, как долго они будут оставаться низкими. Снижение эталонной цены на нефть на $10 до $50 за баррель уменьшит поступления в бюджет примерно на 0,8% ВВП - это приемлемая потеря.

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Запланированное увеличение дефицита бюджета в этом году с 0,5% до примерно 1,7% ВВП не является катастрофическим. Резервов хватит как минимум до 2025 года. В ближайшие годы под сокращение в первую очередь попадут расходы на гражданскую инфраструктуру и дотации. Правительство и Центробанк активно готовятся к разным вариантам развития событий.

"Представление о том, что Путин продолжает войну под давлением военно-промышленного комплекса, является ошибочным. Инициатива исходит от самого президента. Его главная стратегическая цель - лишить Украину способности защищаться. Если ему не удастся сейчас, он может попробовать снова - уже с более мощной армией и более современным вооружением. В конце концов, аппетит приходит во время еды", - подытожила Прокопенко.

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) экономика (3884) война в Украине (4686)


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Топ комментарии
+10
***** буде вести війну поки не здохне, допоможіть це зробити швидше..
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07.06.2025 12:19 Ответить
+9
росії потрібна громадянська війна.
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07.06.2025 12:31 Ответить
+6
росія буде вести війну поки не розвалиться.
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07.06.2025 12:29 Ответить
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***** буде вести війну поки не здохне, допоможіть це зробити швидше..
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07.06.2025 12:19 Ответить
росія буде вести війну поки не розвалиться.
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07.06.2025 12:29 Ответить
росії потрібна громадянська війна.
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07.06.2025 12:31 Ответить
Мета, це знищення України, - прямого нащадка Руси.
Як ліквідація вбивцею свідка його брехливої Історії.
Бо зараз кацапи видають історію Київських, Чернігівських, Волинських земель ******** України, як історію свого московсього улусу.
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07.06.2025 12:58 Ответить
На це не варто розраховувати, його замінять двійником
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07.06.2025 13:01 Ответить
варто, нехай влаштовують конкурс двійників)
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07.06.2025 13:07 Ответить
путлєр буде йти до кінця
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07.06.2025 12:19 Ответить
Дійсно буде, тому що в будь-якому іншому випадку, підара чекають мотузка і мило - це у кращому варіанті.
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07.06.2025 12:45 Ответить
Ну, у ЗЕ тоже вариантов мало...
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07.06.2025 13:34 Ответить
)(уйло постаив все на карту,або здохнути самому або нехай здихають кацапи. при різних розкладах )(уйло здихати не хоче.
Звичайно )(уйло ,вибере нехай дохне оце народонасєлєніє.
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07.06.2025 12:21 Ответить
Правильно. Кацапстан скоріше загнеться. Таваріщі йдуть вєрной дарогай "совка".
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07.06.2025 12:23 Ответить
"конфликт завершится за «две-три недели»" (с)
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07.06.2025 13:38 Ответить
Агресія і мілітаризаця основи виживання в.в. *уйла і його десятка бастардів
Якщо рашка і випозе з України (що малоймовірно) далі буде Казахстан, Балтія, Молдова. На вибір
Воєнна машина потребуватиме крові і війни
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07.06.2025 12:23 Ответить
100 відсотково....свіжа кров надихає..
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07.06.2025 12:28 Ответить
вони не збираються зупинятися, як сказав дімка алкаш мєдвєдєв - нам не нужен мир, нам нужна победа
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07.06.2025 12:24 Ответить
Більша половина снарядів від пуховіка з кндр.
Техніку та снаряди 15 країн СССР виробляли майже 70 років - тому поновити всі ці запаси не вистачить і 100 років для ліліпутіна.
І т.д... жовано пережовано...
Звичайно що ліліпутіна зупинить лише його смерть і він продасть останнього кацапа в рабство і купить на ті гроші ще бавовнику для взривчатки.
Тут нови нема - ліліпутін одержимий війною кровавий маньяк.
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07.06.2025 12:26 Ответить
А чи не вважаєте ви,що якщо здохне )(уйло.то не прийде інше ліберастичне )(уйло ?
ліберастичне )(уйло ,так само побачить, що цією рашкою з її кацапами,по іншому керувати неможливо. приклад ? перша чеченська, і потім друга,поки не знищать ,або знайдуть кремлівського холуя і поставлять царювати регіоном.
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07.06.2025 12:33 Ответить
До чого тут ліліпутін? рашка воює всю свою історію. Це основа та сенс її існування.
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07.06.2025 12:42 Ответить
ми йому допомагаємо як можемо
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07.06.2025 12:27 Ответить
Отношение затрат на войну к ВВП это фигня. Гораздо интереснее соотношение к бюджету, к реальным деньгам. И тут у расеи всё печально - 40% бюджета они тратят на войну. Не чтоб сделать лучше жизнь своим гражданам, а чтоб сделать хуже Украине.
Ну ******** реально 🤔
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07.06.2025 12:31 Ответить
А ви чого дивуєтесь ? ******* ,це ж орда...перегляньте історію кацапії..
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07.06.2025 12:35 Ответить
теоретично росію можна змусити до миру, треба лише 2 речі.
1. достатній рівень сили
2. правильна точка прикладання сили.
точка прикладання сили це ембарго на будь-яку торгівлю з росією.
достатній рівень сили це америка плюс головні европейські гравці.
і тут біда бо америка обрала курс на монетизацію зради і вона не зупиниться на Україні бо хоче зрадити і европу теж заради панування в світі китаю який негласно дозволить америці розказувати що вона теж велика але нехай засуне свою велич собі в сраку.
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07.06.2025 12:34 Ответить
Люта маячня. Нікого ще ніяке ембарго не зупинило і не зупинить.
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07.06.2025 12:44 Ответить
Треба зрозуміти, що ми самі, ніхто відкрито для підсилення не стане на наш бік воювати з рашкою. Ви задавали питання чому у нас ще немає виробництва ракет. а якщо є, то чому кремль цілий? бо це оманський договорняк! Побачу руїни кремля, власноруч буду збирати гроші на прижиттєвий пам'ятник для ЗЕ.
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07.06.2025 13:13 Ответить
до чого тут ху* ло ? і які наміри воно хоче ? хочется почути наміри українського говнокомандуючого 🤡 ?!...денаші ракети ?! де наші дрони ?! слуги, ви повинні вдавитися тими грошима , шо накрали в Україні , всі разом, на робочих місцях !!!
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07.06.2025 12:36 Ответить
Зелені крадуть, щоб втекти за кордон. Їм байдуже до України, тому й крадуть, покидьки.
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07.06.2025 12:46 Ответить
Кремль прагне зробити свою військову машину більшою й ефективнішою

Бачимо.
Рузьге починали на танках і інших бойових машинах. Зараз - на моциках, лісапедах та віслючках.
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07.06.2025 12:42 Ответить
Ничего, что ВСУ тоже создают мотоциклетные подразделения?
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07.06.2025 13:44 Ответить
Кацапський вкид , один в один .. Кацапня такі баяни пачками вкидає в інтернет .
Таке враження що ФТ списали текст зі сторінки якого небудь агентства ТАСС .
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07.06.2025 12:42 Ответить
Питання до коллективного Заходу: і проти кого ж ***** готує цю мілітаризовану економіку, навіть якщо війна з Україною закінчиться?
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07.06.2025 12:44 Ответить
Колективний Захід вже давно дав собі відповідь на це питання, так що не закінчиться.
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07.06.2025 13:11 Ответить
Сказки про милитаризацию экономики рашки рассказывают чтобы оправдать почему Запад в этом плане оказался таким слабым. Если бы не коптеры и китайская промышленность картина выглядела бы ужасающей.
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07.06.2025 12:45 Ответить
Кацап один одного з голодухи жерти будуть бо це плем'я андрофагів-канібалів але воювати буде бо це в крові їхній смердячій чорній.
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07.06.2025 12:46 Ответить
Очевидно нарешті,що Україна більше не буде слухати "союзників",особливо американських,про допустимість бити чи по тим,чи по іншим цілях.Більше нема ніяких червоних ліній,бо на кону виживання України.НПЗ,фабрики,заводи,ЛЕП,мости,аеродроми та аеропорти,ЖД вокзали та розв'язки,електропідстанції ...все це є частиною ВПК терористичної держави.
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07.06.2025 12:47 Ответить
Західна політика досі базується на небезпечно хибному припущенні, що економіка Росії не витримає величезних витрат на мілітаризацію, млявого економічного зростання та зниження цін на нафту. Джерело: https://censor.net/ua/n3556653

Саме так - москальська економіка не витримає цих витрат. Це дорога в один в кінець . Це не два -три тижні , але незворотній процес.

За останні три роки Московія витратила весь військовий запас накопичений СРСР та 35 років ********* , військові витрати пожирають значну частину ВВП . Ліквідна частина ФНБ потрачена майже повністю . Цивільна економіка увійшла в рецесію , а військова - з цього року увійде теж .

Найближчим часом ********* чекає галопуюча інфляція -і ОБОВЯЗКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ - за вялічіє потрібно платити. Думаю побачимо це вже цієї осені.

Чи зупинить це Пуйло ? Навряд чи - він буде намагатися воювати навіть - при умові якщо пів ********* здохне. Але досвід СРСР ,яки опинився в схожій ситуації показує - що не всі чорти в гадюшнику захочуть підтримати ПУйло в цьому самогубстві - так ,що скоріше за все буде сценарій 1991 року.
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07.06.2025 12:50 Ответить
Маячня.
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07.06.2025 12:52 Ответить
Бонзи СРСР теж так думали ...
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07.06.2025 13:01 Ответить
Несправедливий розподіл коштів, Республіки отримували більше РРФСР.
УРСР теж думала, вона 2 Франція, але щось пішло не так.
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07.06.2025 13:08 Ответить
все було хитро задумано особливо що стосується ВПК, небуло замкненого виробництва в одній республиці, десь виробляли гвинти та двигуни до вертолетів а десь навігаційне обладнання і все інше, а розрив зв'язків постачання був рівнозначний зупинці всього виробництва бо небуло готової продукції..
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07.06.2025 13:20 Ответить
РРФСР змогла замкнути все у себе, це і була їхня мета.
Думаю звичайно не первісна, але обдумана.
Коли вони змогли виробляти у себе, вони стали рвати економічні зв'язки.

Зараз живуть цілком економічно незалежною, немає звичайно як і вся Земля, потребують китайському імпорті.
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07.06.2025 13:29 Ответить
ну так і є, а наші керманичи до останнього їздили на поклон до москви, щоб та щось купувала у нас замість пошуку рішень як інтегруватися у світові ланцюжки..
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07.06.2025 13:39 Ответить
Ще раз: срср був насильно зібраний з народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного, і був приречений на розвал ще з моменту створення. 70 років дивом протримався на ідеології та репресіях і миттю розвалився, як тільки керівництво дало слабину. В рашки нічого подібного не було і нема. Максимум, що може їй загрожувати - відділення пари регіонів, не більше. Пора вже дорослішати і перестати жити ілюзіями.
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07.06.2025 13:18 Ответить
: срср був насильно зібраний з народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного

 А що зараз ,щось принципово помінялося ? Якут з дагестанцем ,чи бурят з ічкерійцем - етнічно монолітний руський народ ? )))
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07.06.2025 13:20 Ответить
СРСР розвалився тому ,що економіка була зав'язана на трубі. Нафта стала -по 10-20 і СРСР закінчився . Була б дорога нафта - СРСР був би до цих пір
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07.06.2025 13:21 Ответить
Все відносно, мозок штука складна - якщо хочеться згадати про УНР, тоді історія не повторюється. Якщо хочеться згадати про СРСР - тоді історія повторюється. Таке воно, мислення)
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07.06.2025 13:22 Ответить
Ленін розділена в 1922 "незалежні" республіки, то його мета створити світову революцію
Чим більше держав, тим вагоміше.
Навіть Сталін був спочатку противником поділу РРФСР.
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07.06.2025 13:35 Ответить
Вони століттями жили в Російській імперії і в Ус не дули, так що відкритої ворожнечі там немає.

Швидше якісь розбіжності.
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07.06.2025 13:38 Ответить
https://gazeta.ua/ru/blog/63569/rosijska-ekonomika-galopuye-v-bik-recesiyi Российская экономика стремительно деградирует: доходы бизнеса упали на треть, ключевые отрасли - в глубоком минусе.
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07.06.2025 13:00 Ответить
Хороших варіантів у ЦБ не залишилося: тепер або людям бідніти, або економіку душити

Тому думаю вони будуть трохи біднішими, але економіку витягнуть.
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07.06.2025 13:11 Ответить
Ці два процеси будуть йти паралельно - пограбування населення і руйнування економіки. Без варіантів .
Шоб зупинити розвал економіки - потрібно зупинити війну. А найближчі півроку війну Пуйло припиняти не збирається
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07.06.2025 13:18 Ответить
їх не пограбують, просто стане трохи гірше.
Ось в ЄС дуже погана економічна ситуація і ніхто нічого не робить.

Там думаю, слабких підтримають, багатим уріжуть.
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07.06.2025 13:25 Ответить
Їх вже грабують . На цьому тижні деякі банки заставили рефінансувати збиткові москальські вугільні підприємства. Зромзуміло ,ще це рефінансування - відбулося коштом депозитів вкладників. І коли вкладники прийдуть забирати - їм скажуть - А ДЄНЕГ НЄТ . А сміттєві акції підприємств ,що куплені за ваші дєнєжки... А багато інших подібних схєм...
Якось дивно думати що вісім разів населення грабували - а на 9 раз ,щось буде по іншому ....

https://www.youtube.com/watch?v=I_XzkdTgSss&t=175s ВОСЕМЬ ОГРАБЛЕНИЙ ВЕКА: КАК В РОССИИ ДЕНЬГИ У НАРОДА ОТНИМАЛИ
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07.06.2025 13:36 Ответить
Це копійки, вугілля там видобувають мало і воно особливо не потрібне
Та й рефінансування, не відмова від виплат, а відстрочка.
Банки не представляють державу, це незалежна структура.
Було б не вигідно, вони могли взяти частину від державної скарбниці, як вони покривають іпотеку наприклад.

90% іпотеки йде під 2-6%. Покриває державу.
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07.06.2025 13:42 Ответить
і що? жили на рашці андрофаги пращури кацапів, то повернуться до старих звичок..
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07.06.2025 13:23 Ответить
Все рівно, цьому андрофагу не довго залишилось, по історичним міркам. Він може мати до усрачки багато хотєлок, але час все розставить на свої місця.
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07.06.2025 12:51 Ответить
І що? Думаєш, наступники - патрушев чи мєдвєдєв, зупинять війну? Ні, вони ще гірші від куйла.
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07.06.2025 12:54 Ответить
Якби мені сказали у 1985 році,що "совок" загнеться через 6 років,я б ту людину вважав за божевільну,а он воно як вийшло.
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07.06.2025 13:00 Ответить
Але якби у 1913 році комусь сказали про ГУЛАГ і голодомори, таку людину теж би вважали за божевільну, а воно он як вийшло.
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07.06.2025 13:17 Ответить
Чи якби україцям в 91-му, що за 30 років замість "другої Франції" вони побудують зелену країну мрій, з якої всі адекватні розбігатимуться, не оглядаючись...
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07.06.2025 13:21 Ответить
Зелену країну мрій почали будувати у 2019 році, а що ж побудували за попередні 28 років - невже другу Францію, яка у 2019 році загадково зникла?) А тепер треба міцно заплющити очі й думати виключно про зелений бардак.
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07.06.2025 13:28 Ответить
Дурнику,тобі скільки у 1913 році було,ти ще баклан Римскьку імперію приведи у приклад.
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07.06.2025 13:30 Ответить
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07.06.2025 13:32 Ответить
Поки захід чухає дупу, путлір налагодить роботу в умовах санкцій,
у нього все в шоколаді, а на пересічних кацапів йому наплювати, він ними воює.
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07.06.2025 13:03 Ответить
Як би не гірко це не було усвідомлювати, але кацапстан має величезні ресурси, і розраховувати, що він загнеться від санкцій може хіба що розумово відсталі. Тим більше, при підтримці потужного Китаю.
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07.06.2025 13:25 Ответить
Саме тому Цивілізований Світ рішучими діями припиняє війну і приймає нас під своє крило з гарантіями безпеки - щоб війна в Україні припинилася, розігнане російське ВПК продовжувало клепати зброю (у т.ч. високоточну, хоча думки про чмонів, чіпи з пралок і віслюків звісно приємніші), і цю зброю захочеться застосувати ще десь.

От і думайте)
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07.06.2025 13:15 Ответить
 
 