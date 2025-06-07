Путін не має наміру демілітаризувати економіку, навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, - FT
Західна політика досі базується на небезпечно хибному припущенні, що економіка Росії не витримає величезних витрат на мілітаризацію, млявого економічного зростання та зниження цін на нафту. Проте Кремль прагне зробити свою військову машину більшою й ефективнішою, готовий жертвувати добробутом звичайних росіян і навряд чи зустріне суттєвий опір.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Зокрема наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі з вивчення Росії в Берліні Олександра Прокопенко зазначає, що у 2025 році військові витрати Росії сягнуть майже 172 мільярдів доларів - це 7,7% ВВП і на 12% більше, ніж у 2024-му. Фінансовий план на 2025–2027 роки закріплює цей високий рівень - близько 7% ВВП - на весь період, і його, ймовірно, не буде змінено.
Ці зусилля базуються на двох основних напрямках витрат: виробництві зброї та техніки, а також виплатах військовослужбовцям на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія подвоїла випуск бронетехніки та експоненційно збільшила виробництво боєприпасів. Державний оборонний концерн "Ростех" відкрив нові заводи та складальні лінії. З’явився новий сектор - масове виробництво дронів. Крім того, Росія отримує більше за витрачені кошти, ніж країни НАТО: артилерійські снаряди від "Ростеху" коштують приблизно 25% вартості снарядів німецького виробника Rheinmetall.
"Навіть якби війна закінчилася завтра, виробництво техніки продовжувалося б у прискореному темпі. Оскільки армія вичерпує радянські запаси, Путін рішуче налаштований поповнити склади й оснастити свої війська найсучаснішим озброєнням, створеним з урахуванням бойового досвіду", - вважає Прокопенко.
Кремль також розраховує на експорт озброєнь, щоб підтримувати високий рівень виробництва та наповнювати бюджет: 23 травня Путін провів з цього приводу нараду на найвищому рівні.
"Звичкою стало недооцінювати російські технології, однак багато покупців у світі можуть зробити зовсім інші висновки, спостерігаючи за ефективним використанням російського озброєння. Це стосується, зокрема, систем радіоелектронної боротьби, які знецінюють дорогі засоби з GPS-наведенням", - додає авторка.
Якщо бойові дії вщухнуть, Кремль матиме сильні стимули зберегти розширену армію та відкласти повернення ветеранів до цивільної економіки. Росія намагатиметься втримати військових на службі, пропонуючи їм зарплати у 3–4 рази вищі, ніж у цивільному секторі, однак уже не доведеться виплачувати компенсації за загиблих і поранених — саме вони зараз становлять основну частину витрат на персонал. У міру зниження потреб фронту ці кошти можуть бути спрямовані на подальше зміцнення військової потужності.
"Такі витрати неминуче гальмуватимуть економічне зростання. Але Путіна цікавить не ВВП, а переозброєння. Він уже дав уряду зрозуміти, що уповільнення зростання з нинішніх 4,3% до 1,5–2% буде прийнятним. Інакше кажучи, Росія стала на шлях довготривалої мілітаризації", - стверджує Прокопенко.
Низькі прибутки від нафти не зруйнують російську економіку, а навпаки - пришвидшать переорієнтацію бюджету на військові потреби. Для бюджету Росії важливішим є не рівень падіння цін на нафту, а те, як довго вони залишатимуться низькими. Зниження еталонної ціни на нафту на $10 до $50 за барель зменшить надходження до бюджету приблизно на 0,8% ВВП - це прийнятна втрата.
Заплановане збільшення дефіциту бюджету цього року з 0,5% до приблизно 1,7% ВВП не є катастрофічним. Резервів вистачить щонайменше до 2025 року. У найближчі роки під скорочення в першу чергу потраплять витрати на цивільну інфраструктуру та дотації. Уряд і Центробанк активно готуються до різних варіантів розвитку подій.
"Уявлення про те, що Путін продовжує війну під тиском військово-промислового комплексу, є хибним. Ініціатива виходить від самого президента. Його головна стратегічна мета - позбавити Україну здатності захищатися. Якщо йому не вдасться зараз, він може спробувати знову - вже з потужнішою армією та сучаснішим озброєнням. Зрештою, апетит приходить під час їжі", - підсумувала Прокопенко.
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Як ліквідація вбивцею свідка його брехливої Історії.
Бо зараз кацапи видають історію Київських, Чернігівських, Волинських земель ******** України, як історію свого московсього улусу.
«Єрусалимський патріарх сказав, що ви - єдиний https://www.religion.in.ua/news/foreign_news/51748-serbskij-patriarx-putinu-yerusalimskij-patriarx-skazav-shho-vi-yedinij-kozir-u-pravoslavnix.html козир у православних»
Звичайно )(уйло ,вибере нехай дохне оце народонасєлєніє.
Якщо рашка і випозе з України (що малоймовірно) далі буде Казахстан, Балтія, Молдова. На вибір
Воєнна машина потребуватиме крові і війни
Казахстан, там Китай яйця плоскогубцями затисне.
Техніку та снаряди 15 країн СССР виробляли майже 70 років - тому поновити всі ці запаси не вистачить і 100 років для ліліпутіна.
І т.д... жовано пережовано...
Звичайно що ліліпутіна зупинить лише його смерть і він продасть останнього кацапа в рабство і купить на ті гроші ще бавовнику для взривчатки.
Тут нови нема - ліліпутін одержимий війною кровавий маньяк.
ліберастичне )(уйло ,так само побачить, що цією рашкою з її кацапами,по іншому керувати неможливо. приклад ? перша чеченська, і потім друга,поки не знищать ,або знайдуть кремлівського холуя і поставлять царювати регіоном.
Просто нагадаю, після Сталіна в СССР була не автократія, а партократія. Тому що ті хто пережив сталіна зрозумів, що нового такого вони може і не переживуть. Саме тому Хрущова ввічливо відправили на дачу, коли він всіх дістав.
Ну ******** реально 🤔
1. достатній рівень сили
2. правильна точка прикладання сили.
точка прикладання сили це ембарго на будь-яку торгівлю з росією.
достатній рівень сили це америка плюс головні европейські гравці.
і тут біда бо америка обрала курс на монетизацію зради і вона не зупиниться на Україні бо хоче зрадити і европу теж заради панування в світі китаю який негласно дозволить америці розказувати що вона теж велика але нехай засуне свою велич собі в сраку.
як я міг забути що зеленський домовився 4 роки воювати а потім спалити к є*єням собачим стратегічні бомбери путіна.
це ж усе пояснює.
якщо ви опускаєтеся то не пропонуйте мені в ваші плебейські забавки гратися, це не для мене.
і не пишіть мені на ти бо не відповідатиму, я тут щоб шанувати думку инших людей а якщо бидло само себе не шанує то хто я такий щоб вам у цьому заважати?
Бачимо.
Рузьге починали на танках і інших бойових машинах. Зараз - на моциках, лісапедах та віслючках.
Таке враження що ФТ списали текст зі сторінки якого небудь агентства ТАСС .
Саме так - москальська економіка не витримає цих витрат. Це дорога в один в кінець . Це не два -три тижні , але незворотній процес.
За останні три роки Московія витратила весь військовий запас накопичений СРСР та 35 років ********* , військові витрати пожирають значну частину ВВП . Ліквідна частина ФНБ потрачена майже повністю . Цивільна економіка увійшла в рецесію , а військова - з цього року увійде теж .
Найближчим часом ********* чекає галопуюча інфляція -і ОБОВЯЗКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ - за вялічіє потрібно платити. Думаю побачимо це вже цієї осені.
Чи зупинить це Пуйло ? Навряд чи - він буде намагатися воювати навіть - при умові якщо пів ********* здохне. Але досвід СРСР ,яки опинився в схожій ситуації показує - що не всі чорти в гадюшнику захочуть підтримати ПУйло в цьому самогубстві - так ,що скоріше за все буде сценарій 1991 року.
УРСР теж думала, вона 2 Франція, але щось пішло не так.
Думаю звичайно не первісна, але обдумана.
Коли вони змогли виробляти у себе, вони стали рвати економічні зв'язки.
Зараз живуть цілком економічно незалежною, немає звичайно як і вся Земля, потребують китайському імпорті.
Помните?
А що зараз ,щось принципово помінялося ? Якут з дагестанцем ,чи бурят з ічкерійцем - етнічно монолітний руський народ ? )))
Чечня -має багато нафти.
Дагєстан - нафту та руди,виноробство та сільське господарство.
При нормальному управлінні - могли жити та процвітати . Найух їм та московія
Чим більше держав, тим вагоміше.
Навіть Сталін був спочатку противником поділу РРФСР.
Швидше якісь розбіжності.
Тому думаю вони будуть трохи біднішими, але економіку витягнуть.
Шоб зупинити розвал економіки - потрібно зупинити війну. А найближчі півроку війну Пуйло припиняти не збирається
Ось в ЄС дуже погана економічна ситуація і ніхто нічого не робить.
Там думаю, слабких підтримають, багатим уріжуть.
Якось дивно думати що вісім разів населення грабували - а на 9 раз ,щось буде по іншому ....
https://www.youtube.com/watch?v=I_XzkdTgSss&t=175s ВОСЕМЬ ОГРАБЛЕНИЙ ВЕКА: КАК В РОССИИ ДЕНЬГИ У НАРОДА ОТНИМАЛИ
Та й рефінансування, не відмова від виплат, а відстрочка.
Банки не представляють державу, це незалежна структура.
Було б не вигідно, вони могли взяти частину від державної скарбниці, як вони покривають іпотеку наприклад.
90% іпотеки йде під 2-6%. Покриває державу.
Ваша теза ,що рефінансування від виплат - це не відмова від виплат ,а відстрочка - приблизно - як те що ви позичили гроші сусіду алкоголіку - теоретично має віддати , а по факту - отримаєте лише матюки та порожні пляшки замість позики .
А вугільне виробництво - це не тільки доходи - це десятки тисяч шахтарів ,які залишаються без роботи - і відповідно шахтарські демонстрації ( хто з 90-х - їх добре пам'ятає)
Тому вибір невеликий - друквати гроші або забрати депозити ,шахтарські страйки, крики вкладників та інші позитивні моменти
у нього все в шоколаді, а на пересічних кацапів йому наплювати, він ними воює.
От і думайте)