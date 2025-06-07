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Новини Економічний тиск на РФ Стан російської економіки
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Путін не має наміру демілітаризувати економіку, навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, - FT

Путін має ненаситний апетит до війни

Західна політика досі базується на небезпечно хибному припущенні, що економіка Росії не витримає величезних витрат на мілітаризацію, млявого економічного зростання та зниження цін на нафту. Проте  Кремль прагне зробити свою військову машину більшою й ефективнішою, готовий жертвувати добробутом звичайних росіян і навряд чи зустріне суттєвий опір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зокрема наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі з вивчення Росії в Берліні Олександра Прокопенко зазначає, що  у 2025 році військові витрати Росії сягнуть майже 172 мільярдів доларів - це 7,7% ВВП і на 12% більше, ніж у 2024-му. Фінансовий план на 2025–2027 роки закріплює цей високий рівень - близько 7% ВВП - на весь період, і його, ймовірно, не буде змінено.

Ці зусилля базуються на двох основних напрямках витрат: виробництві зброї та техніки, а також виплатах військовослужбовцям на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія подвоїла випуск бронетехніки та експоненційно збільшила виробництво боєприпасів. Державний оборонний концерн "Ростех" відкрив нові заводи та складальні лінії. З’явився новий сектор - масове виробництво дронів. Крім того, Росія отримує більше за витрачені кошти, ніж країни НАТО: артилерійські снаряди від "Ростеху" коштують приблизно 25% вартості снарядів німецького виробника Rheinmetall.

"Навіть якби війна закінчилася завтра, виробництво техніки продовжувалося б у прискореному темпі. Оскільки армія вичерпує радянські запаси, Путін рішуче налаштований поповнити склади й оснастити свої війська найсучаснішим озброєнням, створеним з урахуванням бойового досвіду", - вважає Прокопенко.

Кремль також розраховує на експорт озброєнь, щоб підтримувати високий рівень виробництва та наповнювати бюджет: 23 травня Путін провів з цього приводу нараду на найвищому рівні.

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"Звичкою стало недооцінювати російські технології, однак багато покупців у світі можуть зробити зовсім інші висновки, спостерігаючи за ефективним використанням російського озброєння. Це стосується, зокрема, систем радіоелектронної боротьби, які знецінюють дорогі засоби з GPS-наведенням", - додає авторка.

Якщо бойові дії вщухнуть, Кремль матиме сильні стимули зберегти розширену армію та відкласти повернення ветеранів до цивільної економіки. Росія намагатиметься втримати військових на службі, пропонуючи їм зарплати у 3–4 рази вищі, ніж у цивільному секторі, однак уже не доведеться виплачувати компенсації за загиблих і поранених — саме вони зараз становлять основну частину витрат на персонал. У міру зниження потреб фронту ці кошти можуть бути спрямовані на подальше зміцнення військової потужності.

"Такі витрати неминуче гальмуватимуть економічне зростання. Але Путіна цікавить не ВВП, а переозброєння. Він уже дав уряду зрозуміти, що уповільнення зростання з нинішніх 4,3% до 1,5–2% буде прийнятним. Інакше кажучи, Росія стала на шлях довготривалої мілітаризації", - стверджує Прокопенко.

Низькі прибутки від нафти не зруйнують російську економіку, а навпаки - пришвидшать переорієнтацію бюджету на військові потреби. Для бюджету Росії важливішим є не рівень падіння цін на нафту, а те, як довго вони залишатимуться низькими. Зниження еталонної ціни на нафту на $10 до $50 за барель зменшить надходження до бюджету приблизно на 0,8% ВВП - це прийнятна втрата.

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Заплановане збільшення дефіциту бюджету цього року з 0,5% до приблизно 1,7% ВВП не є катастрофічним. Резервів вистачить щонайменше до 2025 року. У найближчі роки під скорочення в першу чергу потраплять витрати на цивільну інфраструктуру та дотації. Уряд і Центробанк активно готуються до різних варіантів розвитку подій.

"Уявлення про те, що Путін продовжує війну під тиском військово-промислового комплексу, є хибним. Ініціатива виходить від самого президента. Його головна стратегічна мета - позбавити Україну здатності захищатися. Якщо йому не вдасться зараз, він може спробувати знову - вже з потужнішою армією та сучаснішим озброєнням. Зрештою, апетит приходить під час їжі", - підсумувала Прокопенко.

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66060) економіка (934) війна в Україні (4722)


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Топ коментарі
+14
росії потрібна громадянська війна.
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07.06.2025 12:31 Відповісти
+13
***** буде вести війну поки не здохне, допоможіть це зробити швидше..
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07.06.2025 12:19 Відповісти
+9
росія буде вести війну поки не розвалиться.
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07.06.2025 12:29 Відповісти
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***** буде вести війну поки не здохне, допоможіть це зробити швидше..
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07.06.2025 12:19 Відповісти
росія буде вести війну поки не розвалиться.
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07.06.2025 12:29 Відповісти
росії потрібна громадянська війна.
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07.06.2025 12:31 Відповісти
Мета, це знищення України, - прямого нащадка Руси.
Як ліквідація вбивцею свідка його брехливої Історії.
Бо зараз кацапи видають історію Київських, Чернігівських, Волинських земель ******** України, як історію свого московсього улусу.
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07.06.2025 12:58 Відповісти
На це не варто розраховувати, його замінять двійником
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07.06.2025 13:01 Відповісти
варто, нехай влаштовують конкурс двійників)
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07.06.2025 13:07 Відповісти
Сербський патріарх Путіну:
«Єрусалимський патріарх сказав, що ви - єдиний https://www.religion.in.ua/news/foreign_news/51748-serbskij-patriarx-putinu-yerusalimskij-patriarx-skazav-shho-vi-yedinij-kozir-u-pravoslavnix.html козир у православних»
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07.06.2025 14:03 Відповісти
путлєр буде йти до кінця
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07.06.2025 12:19 Відповісти
Дійсно буде, тому що в будь-якому іншому випадку, підара чекають мотузка і мило - це у кращому варіанті.
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07.06.2025 12:45 Відповісти
Ну, у ЗЕ тоже вариантов мало...
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07.06.2025 13:34 Відповісти
)(уйло постаив все на карту,або здохнути самому або нехай здихають кацапи. при різних розкладах )(уйло здихати не хоче.
Звичайно )(уйло ,вибере нехай дохне оце народонасєлєніє.
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07.06.2025 12:21 Відповісти
Правильно. Кацапстан скоріше загнеться. Таваріщі йдуть вєрной дарогай "совка".
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07.06.2025 12:23 Відповісти
"конфликт завершится за «две-три недели»" (с)
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07.06.2025 13:38 Відповісти
Агресія і мілітаризаця основи виживання в.в. *уйла і його десятка бастардів
Якщо рашка і випозе з України (що малоймовірно) далі буде Казахстан, Балтія, Молдова. На вибір
Воєнна машина потребуватиме крові і війни
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07.06.2025 12:23 Відповісти
100 відсотково....свіжа кров надихає..
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07.06.2025 12:28 Відповісти
В ккрахни НАТО він не полізе. Молдова, нема спільного кордону.
Казахстан, там Китай яйця плоскогубцями затисне.
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07.06.2025 14:21 Відповісти
вони не збираються зупинятися, як сказав дімка алкаш мєдвєдєв - нам не нужен мир, нам нужна победа
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07.06.2025 12:24 Відповісти
Більша половина снарядів від пуховіка з кндр.
Техніку та снаряди 15 країн СССР виробляли майже 70 років - тому поновити всі ці запаси не вистачить і 100 років для ліліпутіна.
І т.д... жовано пережовано...
Звичайно що ліліпутіна зупинить лише його смерть і він продасть останнього кацапа в рабство і купить на ті гроші ще бавовнику для взривчатки.
Тут нови нема - ліліпутін одержимий війною кровавий маньяк.
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07.06.2025 12:26 Відповісти
А чи не вважаєте ви,що якщо здохне )(уйло.то не прийде інше ліберастичне )(уйло ?
ліберастичне )(уйло ,так само побачить, що цією рашкою з її кацапами,по іншому керувати неможливо. приклад ? перша чеченська, і потім друга,поки не знищать ,або знайдуть кремлівського холуя і поставлять царювати регіоном.
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07.06.2025 12:33 Відповісти
Тут трохи не те саме. ***** саме автократ, який підімяв під себе всех і всех. Сдохне він, система рухне і почнеться війна за владу.

Просто нагадаю, після Сталіна в СССР була не автократія, а партократія. Тому що ті хто пережив сталіна зрозумів, що нового такого вони може і не переживуть. Саме тому Хрущова ввічливо відправили на дачу, коли він всіх дістав.
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07.06.2025 14:24 Відповісти
До чого тут ліліпутін? рашка воює всю свою історію. Це основа та сенс її існування.
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07.06.2025 12:42 Відповісти
Всі країни воюють всю свою історію.
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07.06.2025 14:25 Відповісти
ми йому допомагаємо як можемо
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07.06.2025 12:27 Відповісти
Отношение затрат на войну к ВВП это фигня. Гораздо интереснее соотношение к бюджету, к реальным деньгам. И тут у расеи всё печально - 40% бюджета они тратят на войну. Не чтоб сделать лучше жизнь своим гражданам, а чтоб сделать хуже Украине.
Ну ******** реально 🤔
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07.06.2025 12:31 Відповісти
А ви чого дивуєтесь ? ******* ,це ж орда...перегляньте історію кацапії..
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07.06.2025 12:35 Відповісти
теоретично росію можна змусити до миру, треба лише 2 речі.
1. достатній рівень сили
2. правильна точка прикладання сили.
точка прикладання сили це ембарго на будь-яку торгівлю з росією.
достатній рівень сили це америка плюс головні европейські гравці.
і тут біда бо америка обрала курс на монетизацію зради і вона не зупиниться на Україні бо хоче зрадити і европу теж заради панування в світі китаю який негласно дозволить америці розказувати що вона теж велика але нехай засуне свою велич собі в сраку.
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07.06.2025 12:34 Відповісти
Люта маячня. Нікого ще ніяке ембарго не зупинило і не зупинить.
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07.06.2025 12:44 Відповісти
Треба зрозуміти, що ми самі, ніхто відкрито для підсилення не стане на наш бік воювати з рашкою. Ви задавали питання чому у нас ще немає виробництва ракет. а якщо є, то чому кремль цілий? бо це оманський договорняк! Побачу руїни кремля, власноруч буду збирати гроші на прижиттєвий пам'ятник для ЗЕ.
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07.06.2025 13:13 Відповісти
дякую що нагадали про оманський договорняк.
як я міг забути що зеленський домовився 4 роки воювати а потім спалити к є*єням собачим стратегічні бомбери путіна.
це ж усе пояснює.
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07.06.2025 13:53 Відповісти
так, слав ЗЕ, можеш спати спокійно, більше ніяких нальотів стратегіної авіації не потурбує!
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07.06.2025 13:55 Відповісти
не опускаюся що дитячих дражнилок ЗЕ чи ПО, не опускаюся до приниження людей словами ГУНДОСИЙ чи БАРИГА.
якщо ви опускаєтеся то не пропонуйте мені в ваші плебейські забавки гратися, це не для мене.
і не пишіть мені на ти бо не відповідатиму, я тут щоб шанувати думку инших людей а якщо бидло само себе не шанує то хто я такий щоб вам у цьому заважати?
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07.06.2025 14:00 Відповісти
Не США а особисто Трамп.
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07.06.2025 14:27 Відповісти
до чого тут ху* ло ? і які наміри воно хоче ? хочется почути наміри українського говнокомандуючого 🤡 ?!...денаші ракети ?! де наші дрони ?! слуги, ви повинні вдавитися тими грошима , шо накрали в Україні , всі разом, на робочих місцях !!!
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07.06.2025 12:36 Відповісти
Зелені крадуть, щоб втекти за кордон. Їм байдуже до України, тому й крадуть, покидьки.
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07.06.2025 12:46 Відповісти
Кремль прагне зробити свою військову машину більшою й ефективнішою

Бачимо.
Рузьге починали на танках і інших бойових машинах. Зараз - на моциках, лісапедах та віслючках.
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07.06.2025 12:42 Відповісти
Ничего, что ВСУ тоже создают мотоциклетные подразделения?
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07.06.2025 13:44 Відповісти
Кацапський вкид , один в один .. Кацапня такі баяни пачками вкидає в інтернет .
Таке враження що ФТ списали текст зі сторінки якого небудь агентства ТАСС .
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07.06.2025 12:42 Відповісти
Точно - надо марафон смотреть, там правда...
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07.06.2025 13:45 Відповісти
Дивись . Я не проти ..
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07.06.2025 14:24 Відповісти
Питання до коллективного Заходу: і проти кого ж ***** готує цю мілітаризовану економіку, навіть якщо війна з Україною закінчиться?
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07.06.2025 12:44 Відповісти
Колективний Захід вже давно дав собі відповідь на це питання, так що не закінчиться.
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07.06.2025 13:11 Відповісти
Западу не выгодно заканчивать эту войну - пока она идёт, они в безопасности... Делайте выводы...
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07.06.2025 13:47 Відповісти
Но если она закончится нашим поражением и кацапы усилятся украинцами, то безопасность Запада в разы уменьшится же.
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07.06.2025 13:51 Відповісти
В том то и дело, что не будет ни поражения, ни победы. По крайней мере, такое создаётся впечатление.
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07.06.2025 14:12 Відповісти
И я не сторонник конспирологии. Думаю Запад делает что может, вот только может мало, расслабились за последние тучные десятилетия.
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07.06.2025 13:53 Відповісти
Сказки про милитаризацию экономики рашки рассказывают чтобы оправдать почему Запад в этом плане оказался таким слабым. Если бы не коптеры и китайская промышленность картина выглядела бы ужасающей.
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07.06.2025 12:45 Відповісти
Кацап один одного з голодухи жерти будуть бо це плем'я андрофагів-канібалів але воювати буде бо це в крові їхній смердячій чорній.
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07.06.2025 12:46 Відповісти
Очевидно нарешті,що Україна більше не буде слухати "союзників",особливо американських,про допустимість бити чи по тим,чи по іншим цілях.Більше нема ніяких червоних ліній,бо на кону виживання України.НПЗ,фабрики,заводи,ЛЕП,мости,аеродроми та аеропорти,ЖД вокзали та розв'язки,електропідстанції ...все це є частиною ВПК терористичної держави.
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07.06.2025 12:47 Відповісти
Ну да, только есть чем бить, кроме дронов?
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07.06.2025 13:49 Відповісти
Західна політика досі базується на небезпечно хибному припущенні, що економіка Росії не витримає величезних витрат на мілітаризацію, млявого економічного зростання та зниження цін на нафту. Джерело: https://censor.net/ua/n3556653

Саме так - москальська економіка не витримає цих витрат. Це дорога в один в кінець . Це не два -три тижні , але незворотній процес.

За останні три роки Московія витратила весь військовий запас накопичений СРСР та 35 років ********* , військові витрати пожирають значну частину ВВП . Ліквідна частина ФНБ потрачена майже повністю . Цивільна економіка увійшла в рецесію , а військова - з цього року увійде теж .

Найближчим часом ********* чекає галопуюча інфляція -і ОБОВЯЗКОВЕ ПОГРАБУВАННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ - за вялічіє потрібно платити. Думаю побачимо це вже цієї осені.

Чи зупинить це Пуйло ? Навряд чи - він буде намагатися воювати навіть - при умові якщо пів ********* здохне. Але досвід СРСР ,яки опинився в схожій ситуації показує - що не всі чорти в гадюшнику захочуть підтримати ПУйло в цьому самогубстві - так ,що скоріше за все буде сценарій 1991 року.
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07.06.2025 12:50 Відповісти
Маячня.
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07.06.2025 12:52 Відповісти
Бонзи СРСР теж так думали ...
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07.06.2025 13:01 Відповісти
Несправедливий розподіл коштів, Республіки отримували більше РРФСР.
УРСР теж думала, вона 2 Франція, але щось пішло не так.
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07.06.2025 13:08 Відповісти
все було хитро задумано особливо що стосується ВПК, небуло замкненого виробництва в одній республиці, десь виробляли гвинти та двигуни до вертолетів а десь навігаційне обладнання і все інше, а розрив зв'язків постачання був рівнозначний зупинці всього виробництва бо небуло готової продукції..
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07.06.2025 13:20 Відповісти
РРФСР змогла замкнути все у себе, це і була їхня мета.
Думаю звичайно не первісна, але обдумана.
Коли вони змогли виробляти у себе, вони стали рвати економічні зв'язки.

Зараз живуть цілком економічно незалежною, немає звичайно як і вся Земля, потребують китайському імпорті.
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07.06.2025 13:29 Відповісти
ну так і є, а наші керманичи до останнього їздили на поклон до москви, щоб та щось купувала у нас замість пошуку рішень як інтегруватися у світові ланцюжки..
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07.06.2025 13:39 Відповісти
Ага, я помню, тогда пели: "Сало, масло, яйка, все в країні є, нічого не треба, з'їсти би своє.."

Помните?
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07.06.2025 13:58 Відповісти
Ще раз: срср був насильно зібраний з народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного, і був приречений на розвал ще з моменту створення. 70 років дивом протримався на ідеології та репресіях і миттю розвалився, як тільки керівництво дало слабину. В рашки нічого подібного не було і нема. Максимум, що може їй загрожувати - відділення пари регіонів, не більше. Пора вже дорослішати і перестати жити ілюзіями.
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07.06.2025 13:18 Відповісти
: срср був насильно зібраний з народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного

 А що зараз ,щось принципово помінялося ? Якут з дагестанцем ,чи бурят з ічкерійцем - етнічно монолітний руський народ ? )))
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07.06.2025 13:20 Відповісти
Ну и что, Якутия сможет существовать автономно, как анклав? Или тот же Дагестан? Что стало с Чечнёй (Ичкерией) ? Те кто смогли уйти - ушли.
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07.06.2025 14:01 Відповісти
Якутія - головний видобувач алмазів в Росії.
Чечня -має багато нафти.
Дагєстан - нафту та руди,виноробство та сільське господарство.

При нормальному управлінні - могли жити та процвітати . Найух їм та московія
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07.06.2025 14:24 Відповісти
СРСР розвалився тому ,що економіка була зав'язана на трубі. Нафта стала -по 10-20 і СРСР закінчився . Була б дорога нафта - СРСР був би до цих пір
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07.06.2025 13:21 Відповісти
Маячня. Люта маячня. До чого тут нафта? Хто таке нарозповідав?
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07.06.2025 14:00 Відповісти
Бачу ви зовсім не розумієте причин розвалу СРСР
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07.06.2025 14:15 Відповісти
Саме ти і не розумієш. Нафта тут абсолютно ні до чого.
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07.06.2025 14:19 Відповісти
Не ганьбіться тут . 60-70 % доходів Пєєдєрації наразі нафтогазові .
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07.06.2025 14:23 Відповісти
А звідки доходи України? Всі 33 роки зовсім не від нафти і газу. І що? Ми вже розвалились?
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07.06.2025 14:26 Відповісти
Все відносно, мозок штука складна - якщо хочеться згадати про УНР, тоді історія не повторюється. Якщо хочеться згадати про СРСР - тоді історія повторюється. Таке воно, мислення)
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07.06.2025 13:22 Відповісти
Ленін розділена в 1922 "незалежні" республіки, то його мета створити світову революцію
Чим більше держав, тим вагоміше.
Навіть Сталін був спочатку противником поділу РРФСР.
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07.06.2025 13:35 Відповісти
Вони століттями жили в Російській імперії і в Ус не дули, так що відкритої ворожнечі там немає.

Швидше якісь розбіжності.
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07.06.2025 13:38 Відповісти
https://gazeta.ua/ru/blog/63569/rosijska-ekonomika-galopuye-v-bik-recesiyi Российская экономика стремительно деградирует: доходы бизнеса упали на треть, ключевые отрасли - в глубоком минусе.
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07.06.2025 13:00 Відповісти
Хороших варіантів у ЦБ не залишилося: тепер або людям бідніти, або економіку душити

Тому думаю вони будуть трохи біднішими, але економіку витягнуть.
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07.06.2025 13:11 Відповісти
Ці два процеси будуть йти паралельно - пограбування населення і руйнування економіки. Без варіантів .
Шоб зупинити розвал економіки - потрібно зупинити війну. А найближчі півроку війну Пуйло припиняти не збирається
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07.06.2025 13:18 Відповісти
їх не пограбують, просто стане трохи гірше.
Ось в ЄС дуже погана економічна ситуація і ніхто нічого не робить.

Там думаю, слабких підтримають, багатим уріжуть.
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07.06.2025 13:25 Відповісти
Їх вже грабують . На цьому тижні деякі банки заставили рефінансувати збиткові москальські вугільні підприємства. Зромзуміло ,ще це рефінансування - відбулося коштом депозитів вкладників. І коли вкладники прийдуть забирати - їм скажуть - А ДЄНЕГ НЄТ . А сміттєві акції підприємств ,що куплені за ваші дєнєжки... А багато інших подібних схєм...
Якось дивно думати що вісім разів населення грабували - а на 9 раз ,щось буде по іншому ....

https://www.youtube.com/watch?v=I_XzkdTgSss&t=175s ВОСЕМЬ ОГРАБЛЕНИЙ ВЕКА: КАК В РОССИИ ДЕНЬГИ У НАРОДА ОТНИМАЛИ
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07.06.2025 13:36 Відповісти
Це копійки, вугілля там видобувають мало і воно особливо не потрібне
Та й рефінансування, не відмова від виплат, а відстрочка.
Банки не представляють державу, це незалежна структура.
Було б не вигідно, вони могли взяти частину від державної скарбниці, як вони покривають іпотеку наприклад.

90% іпотеки йде під 2-6%. Покриває державу.
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07.06.2025 13:42 Відповісти
В московії більше 60-70 % банків належать державі в тій чи іншій формі. Рефінансування - це не береться з космосу - ці гроші потрібно або надрукувати (інфляція ) або віддати з депозиту.

Ваша теза ,що рефінансування від виплат - це не відмова від виплат ,а відстрочка - приблизно - як те що ви позичили гроші сусіду алкоголіку - теоретично має віддати , а по факту - отримаєте лише матюки та порожні пляшки замість позики .

А вугільне виробництво - це не тільки доходи - це десятки тисяч шахтарів ,які залишаються без роботи - і відповідно шахтарські демонстрації ( хто з 90-х - їх добре пам'ятає)

Тому вибір невеликий - друквати гроші або забрати депозити ,шахтарські страйки, крики вкладників та інші позитивні моменти
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07.06.2025 14:22 Відповісти
і що? жили на рашці андрофаги пращури кацапів, то повернуться до старих звичок..
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07.06.2025 13:23 Відповісти
Все рівно, цьому андрофагу не довго залишилось, по історичним міркам. Він може мати до усрачки багато хотєлок, але час все розставить на свої місця.
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07.06.2025 12:51 Відповісти
І що? Думаєш, наступники - патрушев чи мєдвєдєв, зупинять війну? Ні, вони ще гірші від куйла.
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07.06.2025 12:54 Відповісти
Якби мені сказали у 1985 році,що "совок" загнеться через 6 років,я б ту людину вважав за божевільну,а он воно як вийшло.
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07.06.2025 13:00 Відповісти
Але якби у 1913 році комусь сказали про ГУЛАГ і голодомори, таку людину теж би вважали за божевільну, а воно он як вийшло.
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07.06.2025 13:17 Відповісти
Чи якби україцям в 91-му, що за 30 років замість "другої Франції" вони побудують зелену країну мрій, з якої всі адекватні розбігатимуться, не оглядаючись...
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07.06.2025 13:21 Відповісти
Зелену країну мрій почали будувати у 2019 році, а що ж побудували за попередні 28 років - невже другу Францію, яка у 2019 році загадково зникла?) А тепер треба міцно заплющити очі й думати виключно про зелений бардак.
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07.06.2025 13:28 Відповісти
Маячня. Її будували всі 33 роки і продовжують будувати. Якщо ти забув, то в більшості своїй зелені недоумки просто продовжують впроваджувати прийняті всіма попередніми владами закони та рехворми.
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07.06.2025 14:18 Відповісти
Дурнику,тобі скільки у 1913 році було,ти ще баклан Римскьку імперію приведи у приклад.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
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07.06.2025 13:32 Відповісти
Ну,все зрозуміло, придурок з дебільним ніком,який постить дебільні картинки, нічого надзвичайного.
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07.06.2025 14:06 Відповісти
По "историческим меркам" и 100...200 лет не срок...
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07.06.2025 14:06 Відповісти
Поки захід чухає дупу, путлір налагодить роботу в умовах санкцій,
у нього все в шоколаді, а на пересічних кацапів йому наплювати, він ними воює.
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07.06.2025 13:03 Відповісти
Як би не гірко це не було усвідомлювати, але кацапстан має величезні ресурси, і розраховувати, що він загнеться від санкцій може хіба що розумово відсталі. Тим більше, при підтримці потужного Китаю.
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07.06.2025 13:25 Відповісти
Саме тому Цивілізований Світ рішучими діями припиняє війну і приймає нас під своє крило з гарантіями безпеки - щоб війна в Україні припинилася, розігнане російське ВПК продовжувало клепати зброю (у т.ч. високоточну, хоча думки про чмонів, чіпи з пралок і віслюків звісно приємніші), і цю зброю захочеться застосувати ще десь.

От і думайте)
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07.06.2025 13:15 Відповісти
Це добре. Тим швидше росія впаду. СССР впав тне через потужні військові удари, а через економічні причини, зокрема безудержну мілітаризацію.
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07.06.2025 14:05 Відповісти
 
 