Идет бой на Купянщине, больше всего вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб

В целом, с начала суток, 7 июня 2025 года, на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Марчихина Буда, Покровка, Проходы, Турья, Марьино, Середина-Буда, Клюсы, Большая Писаревка, Тимофеевка, Покровское Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудар по району населенного пункта Осоевка Сумской области.

Обстановка на Харьковском направлении

Как отмечается, за сегодня на Харьковском направлении украинские защитники отбили один штурм оккупантов вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении идет бой в районе Степной Новоселовки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 38 атак. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись населенные пункты Сухой Яр и Новоэкономичное", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богатирь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шевченко, Камышеваха, Малиевка, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще три боестолкновения продолжаются. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Железнодорожному.

Наши войска остановили один вражеский штурм на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две попытки продвинуться вперед - успеха не имел.

Ситуация в Курской области

"На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще четыре столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес 16 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиабомбы и совершил 101 артиллерийский обстрел", - отмечают в Генштабе.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.