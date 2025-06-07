Триває бій на Куп’янщині, найбільше ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, від початку доби, 7 червня 2025 року, на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Марчихина Буда, Покровка, Проходи, Тур’я, Мар’їне, Середина-Буда, Клюси, Велика Писарівка, Тимофіївка, Покровське Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Осоївка Сумської області.

Обстановка на Харківському напрямку

Як зазаначається, за сьогодні на Харківському напрямку українські захисники відбили один штурм окупантів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку точиться бій в районі Степової Новоселівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 212 боєзіткнень, майже 80 боїв — на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки. Два боєзіткнення тривають досі.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 38 атак. Сім боєзіткнень досі тривають. Авіаударів зазнали населені пункти Сухий Яр та Новоекономічне", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку відбулося 56 боєзіткнень, знешкоджено 210 окупантів, - Генштаб

Обстановка на Півдні

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих атак поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Комишуваха, Маліївка, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу Малинівки, ще три боєзіткнення тривають. Водночас загарбники завдали авіаударів по Залізничному.

Наші війська зупинили один ворожий штурм на Оріхівському напрямку, окупанти намагалися просуватися в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби просунутися вперед — успіху не мав.

Ситуація на Курщині

"На Курському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників, ще чотири зіткнення досі триває. Противник від початку доби завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіабомби та здійснив 101 артилерійський обстріл", - наголошують у Генштабі.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.