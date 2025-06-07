Турция готова сотрудничать с Трампом для достижения мира в Украине, - министр обороны Гюлер

Турция продолжает усилия по прекращению огня и установлению мира в Украине. Анкара готова работать над достижением этих целей при участии президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер по результатам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 4-5 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш президент (Эрдоган, - ред.) и президент США Трамп продемонстрировали твердую волю к установлению постоянного прекращения огня в Украине, интенсивные контакты в этом направлении продолжаются, мы готовы работать над достижением прекращения огня и мира с участием господина Трампа", - сказал глава оборонного ведомства Турции.

Гюлер отметил, что в Брюсселе подчеркивалось, что мир можно сохранить только путем развития потенциала сдерживания.

"Для достижения этих целевых показателей потенциала (сдерживания, - ред.) жизненно важно устранить последние экспортные ограничения среди союзников и другие препятствия в оборонном сотрудничестве и инвестиционной сфере",- заявил турецкий министр.

Также чиновник призвал к стратегическому подходу в вопросе укрепления европейской безопасности.

"Европейскую безопасность можно укрепить только с помощью инклюзивности, стратегического предвидения и коллективной солидарности. Для этого нужен дальновидный подход. С этой точки зрения ожидается поддержка надлежащего включения союзников, не входящих в ЕС, в эти механизмы", - добавил министр обороны Турции.

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