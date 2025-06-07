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Новости Мирный процесс
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Турция готова сотрудничать с Трампом для достижения мира в Украине, - министр обороны Гюлер

Турция готова сотрудничать с США для достижения мира в Украине

Турция продолжает усилия по прекращению огня и установлению мира в Украине. Анкара готова работать над достижением этих целей при участии президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер по результатам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 4-5 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш президент (Эрдоган, - ред.) и президент США Трамп продемонстрировали твердую волю к установлению постоянного прекращения огня в Украине, интенсивные контакты в этом направлении продолжаются, мы готовы работать над достижением прекращения огня и мира с участием господина Трампа", - сказал глава оборонного ведомства Турции.

Гюлер отметил, что в Брюсселе подчеркивалось, что мир можно сохранить только путем развития потенциала сдерживания.

"Для достижения этих целевых показателей потенциала (сдерживания, - ред.) жизненно важно устранить последние экспортные ограничения среди союзников и другие препятствия в оборонном сотрудничестве и инвестиционной сфере",- заявил турецкий министр.

Также чиновник призвал к стратегическому подходу в вопросе укрепления европейской безопасности.

"Европейскую безопасность можно укрепить только с помощью инклюзивности, стратегического предвидения и коллективной солидарности. Для этого нужен дальновидный подход. С этой точки зрения ожидается поддержка надлежащего включения союзников, не входящих в ЕС, в эти механизмы", - добавил министр обороны Турции.

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Автор: 

США (27145) Турция (3500) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+5
>> ...президент США Трамп продемонстрував тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні

*****.

Більше слів немає.
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07.06.2025 19:02 Ответить
+3
Черное это белое !
Война это Мир !
Бизнес наше ВСЁ !
Цинизм всех этих ************** зашкаливает….
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07.06.2025 19:16 Ответить
+2
Трамп аідкрито працює на посилення війни. Про який "мир" ти чешеш?
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07.06.2025 19:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Турецькі інструктори з ППО були б дуже доречними у країнах НАТО. Хоробрість останніх точно підскочила б на порядок!
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07.06.2025 18:59 Ответить
Трамп аідкрито працює на посилення війни. Про який "мир" ти чешеш?
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07.06.2025 19:00 Ответить
працюе на *****
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07.06.2025 21:38 Ответить
>> ...президент США Трамп продемонстрував тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні

*****.

Більше слів немає.
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07.06.2025 19:02 Ответить
Черное это белое !
Война это Мир !
Бизнес наше ВСЁ !
Цинизм всех этих ************** зашкаливает….
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07.06.2025 19:16 Ответить
Теж буде, як трумп хоче, санкції на Україну накладати? За пручання великій та нездоланній рашці?!
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07.06.2025 19:24 Ответить
Туреччина має свій зиск, у тому числі і як майданчик для перемовин, і маскує свою лицемірну меркантильну позицію.
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07.06.2025 19:51 Ответить
Трампу зараз не до цього - він з Маском бодається
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07.06.2025 19:51 Ответить
Окрім піара самої Турції, ніякої користі.
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07.06.2025 20:00 Ответить
Співпрацювати з Тампоном заради миру це як цілувати собаку в сраку щоб вивести глистів
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07.06.2025 20:19 Ответить
Пошлімо цього трумпа разом з ***-ом за кацапським кораблем,від цієї потвори добра не чекати..
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07.06.2025 20:24 Ответить
Классная у вас Работа!!!нет чтобы уничтожить пуКХу*ла!!!вы работаете о переБазарах как БАККИ НА БАЗАРЕ!!!!ФУ ДЯРЬМИЩА!!!!
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07.06.2025 21:23 Ответить
 
 