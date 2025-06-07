Туреччина готова співпрацювати з Трампом задля досягнення миру в Україні, - міністр оборони Гюлер

Туреччина продовжує зусилля щодо припинення вогню та встановлення миру в Україна. Анкара готова працювати над досягненням цих цілей за участю президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер за результатами зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 4-5 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наш президент (Ердоган, - ред.) та президент США Трамп продемонстрували тверду волю до встановлення постійного припинення вогню в Україні, інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають, ми готові працювати над досягненням припинення вогню та миру за участю пана Трампа", - сказав очільник оборонного відомства Туреччини.

Гюлер зазначив, що в Брюсселі наголошувалося на тому, що мир можна зберегти лише шляхом розвитку потенціалу стримування.

"Для досягнення цих цільових показників потенціалу (стримування, - ред.) життєво важливо усунути останні експортні обмеження серед союзників та інші перешкоди в оборонній співпраці та інвестиційній сфері",- заявив турецький міністр.

Також посадовець закликав до стратегічного підходу в питанні зміцнення європейської безпеки.

"Європейську безпеку можна зміцнити лише за допомогою інклюзивності, стратегічного передбачення та колективної солідарності. Для цього потрібен далекоглядний підхід. З цієї точки зору очікується підтримка належного включення союзників, що не входять до ЄС, до цих механізмів", - додав міністр оборони Туреччини.

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