На Покровском направлении оккупанты 55 раз пытались прорвать оборону, на Курском ЗСУ отразили 28 атак, - Генштаб

В целом, с начала суток, 7 июня 2025 года, на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 112 КАБ. Кроме этого, враг применил 1273 дрона-камикадзе и совершил 4407 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на Харьковском направлении

На Харьковском направлении наши защитники отбили атаку врага вблизи Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по городу Харьков.

На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степной Новоселовки, успеха не имел.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. К этому времени продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районе Часова Яра, Марково и в направлении Белой Горы и Предтечино. До сих пор продолжается одна вражеская атака.

На Торецком направлении наши защитники отбили 10 атак войск агрессора вблизи Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении захватчики 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отбили 51 атаку, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

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Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 оккупантов, из них 179 - безвозвратно. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 37 мотоциклов, 21 БпЛА, спутниковый терминал и генератор; кроме этого, повреждены пять автомобилей и три артиллерийские системы оккупанта.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатирь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Сегодня на этом направлении состоялось 19 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки наступления.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении украинские воины отбили 28 атак, одно боевое столкновение еще продолжается.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня отмечаем воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны, 31-й отдельной механизированной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины, которые стойко сдерживают противника", - отметили в Генштабе.

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