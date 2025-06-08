Закарпатский пограничник Марущак заплатил сотруднику СБУ Катериничу $358 тысяч за уничтожение компромата: оба получили подозрения, - СМИ. ВИДЕО

Закарпатский пограничник Александр Марущак владеет имениями на сотни тысяч долларов и элитными автомобилями и стал объектом шантажа со стороны работника СБУ.

Об этом говорится в расследовании проекта "Хапуга.ua", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Закарпатье".



Александр Марущак

"Мы бы никогда не узнали о существовании такого защитника границы, если бы не одно уголовное дело, фигурантом которого является этот служащий. Начальник пограничной службы заплатил СБУ 358 тысяч долларов, чтобы замять уголовное дело и компромат о личной жизни. Детали этого дела тянут на целую голливудскую детективную историю, в которую сначала сложно поверить", - говорится в материале проекта.

На эту историю также обращает внимание ТСН.

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По данным следствия, Марущак недавно попал в очень пикантную ситуацию. Сотрудник СБУ Вячеслав Катеринич, узнал о коррупционных делах господина Марущака, а также о его интимной жизни, которая не касалась его официальной жены.

Занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Винницкой области, при неустановленных обстоятельствах, используя связанные с занимаемой должностью возможности, получил в свое распоряжение электронные документы в виде фото, видео и текстовых файлов, содержащих сведения о возможном совершении уголовных преступлений начальником отдела пограничной службы пограничного отряда и другими лицами Государственной пограничной службы Украины. Также указанные материалы содержали информацию о личной жизни лица. Но вместо того, чтобы поступить с этим пакетом документов по закону, сотрудник СБУ начал шантажировать пограничника Марущака. Это зафиксировано в материалах дела и в приговоре Антикоррупционного суда.

Компромат на Марущака был оценен СБУвцем в 350 тысяч долларов. И пограничник согласился и перечислил эти огромные деньги на указанный ему криптокошелек. Посредником в этой схеме был Сергей Панькуш. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов, которые получил от СБУвца Катеринича.

Впрочем, шантаж Марущака не обошелся одноразовым траншем. Его поставили на счетчик. Ежемесячно от него требовали еще по 5 тысяч долларов. Только после этого в марте прошлого года пограничник Александр Марущак заявил о вымогательстве со стороны посредника. То есть написал заявление на Панькуша.

Дело взяло под свой контроль НАБУ. Панькуша оперативно осудили. Пособник преступления после разоблачения заключил соглашение и обязался сотрудничать с правоохранителями в уголовных производствах, как в отношении работника СБУ, так и пограничника. По приговору суда его приговорили к 8 годам лишения свободы, но освободили, установив испытательный срок 3 года.

Приговор суда для посредника Панькуша открывает много вопросов в этом деле. Прежде всего, к самому пограничнику Марущаку. Какие именно коррупционные действия он совершал? И откуда у него появилось 350 тысяч долларов на взятку, которую он передал сотруднику СБУ?

Имение в Ужгороде, по данным журналистов - семейное гнездышко господина Марущака. Это установили по фотографиям его жены.

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Анна Марущак

"Чтобы не быть голословными, придумываем легенду, что дом затопило и позвонили жене Марущака, она подтвердила, что это дом их семьи. Эти коттеджи стоят в пределах 400 тысяч долларов. Однако это еще не все имущество Марущаков", - отмечают авторы проекта.

Улица Собранецкая, ЖК бизнес-класса "Бавария". Однокомнатки здесь стоят в пределах 100 тысяч долларов. Здесь Анна Марущак прописалась как ФЛП, а квартира записана на ее отца. Официальным бизнесом Анна Марущак занимается недолго, неполный год. И общаться с прессой она почему-то не готова.

В ее пользовании есть Toyota RAV4 и Mazda CX-5, что нескромно для начинающего ФЛП, а по совместительству жены пограничника, который, между прочим, также не захотел отвечать на вопросы журналистов.

"Вы можете подумать, что у господина Марущака или его жены богатая семья. Именно это могло бы и объяснить их немалое состояние. Но Светлана Марущак, мама пограничника - всего лишь заведующая детского сада. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что пограничник Александр Марущак мог действительно заниматься незаконной деятельностью. И, похоже, журналисты нашли этому подтверждение", - говорится в расследовании.

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Коррупционные сделки Марущака

В феврале 2023 года венгерские таможенники на таможенном посту "Тиса" обнаружили 283 ящика контрабандных сигарет, которые были спрятаны в микроавтобус с фальшивой дипломатической отметкой. После этого у господина Марущака были обыски, которые связывают с этим случаем. И финальный аккорд в деле пограничника Александра Марущака - это получение подозрения от НАБУ, которое, по нашим данным, накануне получил фигурант.

По результатам допроса последнему сообщено о подозрении по части 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас пограничник Марущак переведен из Закарпатья на Луганщину, где несет службу в 3-м пограничном отряде.

А вот что касается СБУвца Катеринича, который требовал эту взятку, то здесь о "хепи-энде" говорить не приходится. СМИ пишут, что он сейчас под арестом с залогом в 10 миллионов гривен и подозрением в вымогательстве взятки.

"Итак, что мы видим в конечном результате? Некоторые отечественные пограничники, несмотря на небольшие зарплаты, живут довольно небедно, ведь могут себе позволить откупаться от коррумпированных сотрудников СБУ и продолжать жить на широкую ногу. И это все во время войны", - говорится в расследовании.