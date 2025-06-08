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Новости Борьба с коррупцией
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Закарпатский пограничник Марущак заплатил сотруднику СБУ Катериничу $358 тысяч за уничтожение компромата: оба получили подозрения, - СМИ. ВИДЕО

пограничник марущак

Закарпатский пограничник Александр Марущак владеет имениями на сотни тысяч долларов и элитными автомобилями и стал объектом шантажа со стороны работника СБУ.

Об этом говорится в расследовании проекта "Хапуга.ua", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Закарпатье".

Александр Марущак
Александр Марущак

"Мы бы никогда не узнали о существовании такого защитника границы, если бы не одно уголовное дело, фигурантом которого является этот служащий. Начальник пограничной службы заплатил СБУ 358 тысяч долларов, чтобы замять уголовное дело и компромат о личной жизни. Детали этого дела тянут на целую голливудскую детективную историю, в которую сначала сложно поверить", - говорится в материале проекта.

На эту историю также обращает внимание ТСН.

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По данным следствия, Марущак недавно попал в очень пикантную ситуацию. Сотрудник СБУ Вячеслав Катеринич, узнал о коррупционных делах господина Марущака, а также о его интимной жизни, которая не касалась его официальной жены.

Занимая должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Винницкой области, при неустановленных обстоятельствах, используя связанные с занимаемой должностью возможности, получил в свое распоряжение электронные документы в виде фото, видео и текстовых файлов, содержащих сведения о возможном совершении уголовных преступлений начальником отдела пограничной службы пограничного отряда и другими лицами Государственной пограничной службы Украины. Также указанные материалы содержали информацию о личной жизни лица. Но вместо того, чтобы поступить с этим пакетом документов по закону, сотрудник СБУ начал шантажировать пограничника Марущака. Это зафиксировано в материалах дела и в приговоре Антикоррупционного суда.

Компромат на Марущака был оценен СБУвцем в 350 тысяч долларов. И пограничник согласился и перечислил эти огромные деньги на указанный ему криптокошелек. Посредником в этой схеме был Сергей Панькуш. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов, которые получил от СБУвца Катеринича.

Впрочем, шантаж Марущака не обошелся одноразовым траншем. Его поставили на счетчик. Ежемесячно от него требовали еще по 5 тысяч долларов. Только после этого в марте прошлого года пограничник Александр Марущак заявил о вымогательстве со стороны посредника. То есть написал заявление на Панькуша.

Дело взяло под свой контроль НАБУ. Панькуша оперативно осудили. Пособник преступления после разоблачения заключил соглашение и обязался сотрудничать с правоохранителями в уголовных производствах, как в отношении работника СБУ, так и пограничника. По приговору суда его приговорили к 8 годам лишения свободы, но освободили, установив испытательный срок 3 года.

Приговор суда для посредника Панькуша открывает много вопросов в этом деле. Прежде всего, к самому пограничнику Марущаку. Какие именно коррупционные действия он совершал? И откуда у него появилось 350 тысяч долларов на взятку, которую он передал сотруднику СБУ?

Имение в Ужгороде, по данным журналистов - семейное гнездышко господина Марущака. Это установили по фотографиям его жены.

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Анна Марущак
Анна Марущак

"Чтобы не быть голословными, придумываем легенду, что дом затопило и позвонили жене Марущака, она подтвердила, что это дом их семьи. Эти коттеджи стоят в пределах 400 тысяч долларов. Однако это еще не все имущество Марущаков", - отмечают авторы проекта.

Улица Собранецкая, ЖК бизнес-класса "Бавария". Однокомнатки здесь стоят в пределах 100 тысяч долларов. Здесь Анна Марущак прописалась как ФЛП, а квартира записана на ее отца. Официальным бизнесом Анна Марущак занимается недолго, неполный год. И общаться с прессой она почему-то не готова.

В ее пользовании есть Toyota RAV4 и Mazda CX-5, что нескромно для начинающего ФЛП, а по совместительству жены пограничника, который, между прочим, также не захотел отвечать на вопросы журналистов.

"Вы можете подумать, что у господина Марущака или его жены богатая семья. Именно это могло бы и объяснить их немалое состояние. Но Светлана Марущак, мама пограничника - всего лишь заведующая детского сада. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что пограничник Александр Марущак мог действительно заниматься незаконной деятельностью. И, похоже, журналисты нашли этому подтверждение", - говорится в расследовании.

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Коррупционные сделки Марущака

В феврале 2023 года венгерские таможенники на таможенном посту "Тиса" обнаружили 283 ящика контрабандных сигарет, которые были спрятаны в микроавтобус с фальшивой дипломатической отметкой. После этого у господина Марущака были обыски, которые связывают с этим случаем. И финальный аккорд в деле пограничника Александра Марущака - это получение подозрения от НАБУ, которое, по нашим данным, накануне получил фигурант.

По результатам допроса последнему сообщено о подозрении по части 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас пограничник Марущак переведен из Закарпатья на Луганщину, где несет службу в 3-м пограничном отряде.

А вот что касается СБУвца Катеринича, который требовал эту взятку, то здесь о "хепи-энде" говорить не приходится. СМИ пишут, что он сейчас под арестом с залогом в 10 миллионов гривен и подозрением в вымогательстве взятки.

"Итак, что мы видим в конечном результате? Некоторые отечественные пограничники, несмотря на небольшие зарплаты, живут довольно небедно, ведь могут себе позволить откупаться от коррумпированных сотрудников СБУ и продолжать жить на широкую ногу. И это все во время войны", - говорится в расследовании.

Автор: 

коррупция (8576) пограничники (1583) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+32
Не куйово так "платять" прикордонникам. Я ж так розумію шо $358 тисяч це не останні гроши у цього "захистника" Батьківшини.
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08.06.2025 10:57 Ответить
+27
Негуйово себе чухають погранці
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08.06.2025 10:52 Ответить
+24
Країна мрії потужного
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08.06.2025 10:53 Ответить
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Негуйово себе чухають погранці
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08.06.2025 10:52 Ответить
Країна мрії потужного
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08.06.2025 10:53 Ответить
Треба терміново посилити донати Притулі і ловити ухилянтів.
Бо погранці не навчені воювати...
Боже у яке дно перетворилася ця країна з 1991 у тотальне дно
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08.06.2025 12:02 Ответить
Не вона перша і не вона остання. А от чого не може з цього дна піднятися і шансів на це все менше і менше?
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08.06.2025 12:41 Ответить
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08.06.2025 10:54 Ответить
Не куйово так "платять" прикордонникам. Я ж так розумію шо $358 тисяч це не останні гроши у цього "захистника" Батьківшини.
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08.06.2025 10:57 Ответить
Оце все треба конфіскувати - і дрони закупити..

Але інші дегенерати сп@здять гроші!
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08.06.2025 10:59 Ответить
ДегенераЛи, вони такі... Згадайте Іллю Вітюка.
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08.06.2025 11:03 Ответить
Це ж треба! В той час,як Татаров героїчно відстрілюється від кадирівців, вони тут якусь фігню розслідують!
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08.06.2025 10:58 Ответить
Не кадирівців а кадирофцеф)
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08.06.2025 11:38 Ответить
Шок-контент черговий.
А ми тут на дрони щотижня скидаємось хто скільки може...
Тобто, прикордонника перевели красти в інше місце. Бракує слів.
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08.06.2025 11:00 Ответить
А так ващ карло- пу сказав, що " расійськая армія всєм абєспєчена", навіщо ви тоді скидаєтєся?
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08.06.2025 12:07 Ответить
Красти там йому буде складно. 3 -й прикордонний загін бере безпосередню участь в бойових діях.Як це переведення вплине на пана Марищука, якщо він підполковник? Майже ніяк. Суттєве зменшення побутового комфорту. Таке собі покарання.
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08.06.2025 12:47 Ответить
Гарна зарплатня у прикордонників, скажу я вам...
А в той час, коли частина працівників СБУ розробляє та втілює заходи протидії ворогу, їх колеги займаються шантажем та іншими злочинами. Малюк не знає, чим займаються його підопічні? Та не смішіть.
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08.06.2025 11:01 Ответить
Прикольно. Звичайний прикордонник оперує сотнями тисяч вічно зелених, а ти, забусячений Микола, йди воюй, посадки йди штурмуй. Просто супер.
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08.06.2025 11:02 Ответить
граніца на замкє...
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08.06.2025 11:04 Ответить
І що ск характерно, обидва жодним чином не пристосовані до війни
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08.06.2025 11:06 Ответить
звичайно-бо не для цього їх мами ці квіточки ростили...
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08.06.2025 11:13 Ответить
Підняття зарплатні тут нічого не вирішить, тому що саме контролюючі органи і керівництво митників створює корупцію. Вони вимагають у митників здавати їм касу.

Плюс багато хто йде на митницю не за зарплатню а саме заробляти на потоках. Туди просто так, не попасти по конкурсу, або родич когось або треба заплатити за посаду.

Вирішити дещо ситуацію, може тільки відкритий конкурс з вебкамерами, причому не тільки у митників але і в перевіряючих управліннях.
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08.06.2025 11:09 Ответить
Еще идея + что б таможня и спецслужбы ЕС могли все контролировать - т.е. дублиовать всю работуу, принимать жалобы, делать ротации. А этих "служащих" в погонах на фронт почаще!!
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08.06.2025 12:12 Ответить
Це черговий, з отих, «потужних і незламних» менегерів з ОПУ єрмака, у якого у наймитах зеленський з татаровим і гетьманцевим??
Слова і справи, показують людину, що вона на справді! Родичі його з ФОПами, дуже гарно відбиваються, про башковитрхого і кмітливого держслужбовця!! Кадровики, від нього просто у захваті, не обіжав їх своєю «увагою і вдячністю»!!….
«Портновщина» в Україні, з часів мертвечука-кушнарьова-табачників-литвинів-льовочкиних…..
Безкарність та кругова порука осіб на посадах, починаючи з осіб в Урядового кварталу, і аж до … одні «мішєбратія' … Суддівські, можуть з генпрокурорами, це підтвердити, вони ж з цього теж живуть!
Сирійці, ті більш рішуче і дієво з цим борються‼️‼️‼️😡😡😡
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08.06.2025 11:13 Ответить
Просто треба РОБИТИ РОТАЦІІ- західних прикордонників на східних раз в півріччя
Ось у Словаччині були корупційні проблеми з міграційною поліцією - там іранці цілими таборами ВНЖ получали , а жити їхали до Відня, і вьетнамці контролювали черги і т п
Так словаки зробили ротації- із кожного міста приїздили міграційні поліціанти на місяць , а братиславські їхали на заміну. Особисто це бачила
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08.06.2025 11:15 Ответить
Доброго ранку, тим хто прокинувся тільки в 2025 році!
На початку 2000-х, звичайні строковики з прикордонних застав, йшли на демобілізацію з доларами в кишенях.
Хто був нагліший, той їхав, додому власним авто, яке придбав за час служби.
Думаєте війна щось змінила?
Так! Збільшилась такса для "клієнтів" що хочуть покинути Україну.
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08.06.2025 11:16 Ответить
Але про це досі ніхто не знає!
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08.06.2025 11:33 Ответить
кінець єпохи бідності.
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08.06.2025 11:22 Ответить
Исколько таких "марущаков" и кому на верх засылалось бабло.
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08.06.2025 11:30 Ответить
Ми-буферна зона між ЄС та іншим світом.Насправді ця "гвардія" кодло погранців,митників,брокерів,автобариг,контрабандистів приграничних і тп. вступати в ЄС не прагнуть жодного дня! Вони ж залишаться без роботи, хабарів і неофіційних доходів,прийдеться вчитись заробляти чесно і жити на зарплатню...
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08.06.2025 11:31 Ответить
Та еще и налоги платить, ДЕКЛАРИРОВАТЬ кучу майна у себя и своих тёщ Аленячих и прочих подставных особ ))
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08.06.2025 12:09 Ответить
А може СБУ так збирає кошти на дрони, щоб через півтора року повторити операцію "Павутина"?
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08.06.2025 11:31 Ответить
Ага, так само як "збирав" генерал СБУ Вітюк.
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08.06.2025 11:35 Ответить
сбушники зараз скрізь жирних карасів висмикують і на бабки виставляють
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08.06.2025 11:35 Ответить
Це все можливо тому що немає ротації прикордонників. Мій брат вже більше року "прикордонник" у Часовому Яру, а хтось весь цей час "героїчно" захищає кордони від Польщі та Румунії. Владі вигідні такі Марущаки на кордоні. Налагоджені зв'язки, вирішення будь-яких незаконних питань.
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08.06.2025 11:37 Ответить
А хто у нас завідує митницею..?
Ну це ж пан Гетьманцев...!)
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08.06.2025 12:37 Ответить
З коментарів в Ютубі (створено місяць тому):
Жах, що коїться. Які гроші вони беруть хабарями. За що хлопці воюють. Люди добрі корупція зашкалює.
Це все, що треба розуміти про сбу та прикордонну службу А, "Миколи та Василі" на нуль, щоб цім кнурам жилося краще
Закарпаття це не тільки оздоровчі місця,а і колиска контрабанди,куди не кинь камінця ,можна сміливо поршувати кримінальну справу
Таке враження, що порядна людина в Україні не може займати високу посаду. Бо її підставлять або взагалі приберуть. Тільки тварюки ненаситні та хабарники можуть обіймати великі посади.Дивна історія виходить. Пішов на угоду вигідну для себе ще не здивуюсь що й при коштах залишився. А чому тоді митник гуляє на свободі. Щось тут не складається, схоже "угодник" усіх розвів і мутних і слідство.
Чому не сидить,чому не кофіксоване майно...
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08.06.2025 11:43 Ответить
обидва мали отримати кулю в лоба, а не підозру, бо цією підозрою вони підітруться і забашлять тим, хто її видав.
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08.06.2025 11:43 Ответить
А ти, Миколо, воюй...
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08.06.2025 11:52 Ответить
Прикордонник долларовий міліонер!!! Пісець!!!
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08.06.2025 11:57 Ответить
Канец эпохи... Бедности и Совести
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08.06.2025 12:08 Ответить
Хорошо пасутся и те и те!!!
Очень жирно кушают в десять ртов)

Может пора уже дать задание каждому взводу тцк/сбу/таможни/погранцов - или отправляетесь на Фрон присягу выполнять или скидываетесь на экипировку взвода для СОУ + мавики + бусик или внедорожник для передвижения.
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08.06.2025 12:06 Ответить
А чому немає конфіскації? Це питання цікавить більшість.
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08.06.2025 12:12 Ответить
То тільки у дрібних ФОПів таке можливо...у чиновників- все в ажурі...накрав мільйони ,поділився- і жируй далі...
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08.06.2025 12:35 Ответить
Вау, сбушники занимаются вымогательством и трясут бабки. Никогда такого не было и вот опять
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08.06.2025 12:30 Ответить
Не дивно що ТЦк ніколи не відправить мобілізованого з вулиці на Закарпаття прикордонником чи на службу до СБУ...там такі " хлібні" посади...😁
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08.06.2025 12:34 Ответить
А де ж фото того катеринича? Нема, бо він боєць невідімого фронту
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08.06.2025 12:35 Ответить
Обидва, мабуть,ходили у вишиванках та волали Слава Україні....пів Закарпаття Завжди жило та живе на контрабанді, а усі чиновники на хабарях..."Поїдте в Київ та спитайте..."
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08.06.2025 12:39 Ответить
Откуда деньги? Почему в Сумской области больше 10 приграничных сел под кацапами? Ухилянты выгоднее, чем границу от внешнего врага защищать!
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08.06.2025 12:42 Ответить
Силовики ,які давали присягу захищати платників податків ,крадуть в них на сотні тисяч доларів сидячи тилу . А захищати їх мають ті самі платники податків - які утримували їх все життя .
Але "ухилянти - це саме платники податків - а не злодії -корупціонери -інваліди в погонах - не переплутайте ...
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08.06.2025 12:47 Ответить
1. RESPEKT! Супер підхід до вирішення будь-якого свого шкурного питання!
2. В Україні за дуже гарні гроші можливо не просто все, а абсолютно все!
3. Хто не вірить, не згоден, що за дуже хороші гроші в Україні можна абсолютно все,
читайте пункт 1 - можна абсолютно все, і навіть більше за все!
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08.06.2025 12:48 Ответить
Останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%", - заявив Марченко, відповідаючи на запитання про затримку із реформуванням Митної служби.

Він додав, що з 1 квітня при відборі кандидатур для роботи на митниці запроваджено поліграф, з травня мав запрацювати механізм ротації митників.

Крім того, запроваджено низку інших кроків для покращення роботи Митної служби, проте комплексна реформа потребує додаткового фінансування. Джерело: https://censor.net/n3556553
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08.06.2025 12:50 Ответить
Гниле жидівське свинособаче кубло
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08.06.2025 12:53 Ответить
Мами, така, дружини, чоловіки, типу екси. Сама зелена гниль.
https://www.youtube.com/watch?v=FfDWPxlopDk
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08.06.2025 13:07 Ответить
 
 