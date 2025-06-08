Закарпатський прикордонник Марущак заплатив працівнику СБУ Катериничу $358 тисяч за знищення компромату: обидва отримали підозри, - ЗМІ. ВIДЕО

Закарпатський прикордонник Олександр Марущак володіє маєтками на сотні тисяч доларів та елітними автівками і став об'єктом шантажу з боку працівника СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Хапуга.ua", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Закарпаття".



Олександр Марущак

"Ми б ніколи не дізналися про існування такого захисника кордону, якби не одна кримінальна справа, фігурантом якої є цей службовець. Начальник прикордонної служби заплатив СБУ 358 тисяч доларів, щоб зам’яти кримінальну справу і компромат про особисте життя. Деталі цієї справи тягнуть на цілу голівудську детективну історію, у яку спершу складно повірити", - йдеться у матеріалі проєкту.

На цю історію також звертає увагу ТСН.

Також читайте: Поширювали комуністичну символіку: на Закарпатті повідомили про підозру священнику УПЦ МП та його спільнику

За даними слідства, Марущак нещодавно потрапив у дуже пікантну ситуацію. Співробітник СБУ В’ячеслав Катеринич дізнався про корупційні справи пана Марущака, а також про його інтимне життя, яке не стосувалося його офіційної дружини.

Обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області, за невстановлених обставин, використовуючи пов’язані із займаною посадою можливості, отримав у своє розпорядження електронні документи у вигляді фото, відео та текстових файлів, що містять відомості про можливе вчинення кримінальних правопорушень начальником відділу прикордонної служби прикордонного загону та іншими особами Державної прикордонної служби України. Також вказані матеріали містили інформацію про особисте життя особи. Але замість того, щоб вчинити з цим пакетом документів по закону, співробітник СБУ почав шантажувати прикордонника Марущака. Це зафіксовано у матеріалах справи і у вироку Антикорупційного суду.

Компромат на Марущака був оцінений працівником СБУ у 350 тисяч доларів. І прикордонник погодився і переказав ці шалені гроші на вказаний йому криптогаманець. Посередником у цій схемі був Сергій Панькуш. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів, які отримав від СБУвця Катеринича.

Втім, шантаж Марущака не обійшовся одноразовим траншем. Його поставили на лічильник. Щомісяця від нього вимагали ще по 5 тисяч доларів. Лише після цього в березні минулого року прикордонник Олександр Марущак заявив про вимагання з боку посередника. Тобто написав заяву на Панькуша.

Справу взяло під свій контроль НАБУ. Панькуша оперативно засудили. Поплічник злочину після викриття уклав угоду і зобов’язався співпрацювати із правоохоронцями у кримінальних провадженнях, як стосовно працівника СБУ, так і прикордонника. За вироком суду його засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили, встановивши іспитовий строк 3 роки.

Вирок суду для посередника Панькуша відкриває багато запитань у цій справі. Найперше, до самого прикордонника Марущака. Які саме корупційні дії він вчиняв? І звідки у нього з’явилося 350 тисяч доларів на хабар, який він передав співробітнику СБУ?

Маєток у Ужгороді, за даними журналістів — родинне гніздечко пана Марущака. Це встановили за фотографіями його дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" помітила початок сезону відпусток: курсування додаткового потяга з Києва до Ужгорода продовжили



Анна Марущак

"Щоб не бути голослівними, вигадуємо легенду, що будинок затопило та зателефонували до дружини Марущака, вона підтвердила, що це будинок їхньої родини. Ці котеджі коштують в межах 400 тисяч доларів. Однак це ще не все майно Марущаків", - зазначають автори проєкту.

Вулиця Собранецька, ЖК бізнес-класу "Баварія". Однокімнатки тут коштують в межах 100 тисяч доларів. Тут Анна Марущак прописалася як ФОП, а квартира записана на її батька. Офіційним бізнесом Анна Марущак займається недовго, неповний рік. І спілкуватися з пресою вона чомусь не готова.

У її користуванні є Toyota RAV4 та Mazda CX-5, що нескромно для ФОП-початківця, а за сумісництвом дружини прикордонника, який, між іншим, також не захотів відповідати на запитання журналістів.

"Ви можете подумати, що у пана Марущака чи його дружини багата родина. Саме це могло б і пояснити їхні чималі статки. Але Світлана Марущак, мама прикордонника — всього лиш завідувачка дитячого садка. Звідси сам собою напрошується висновок, що прикордонник Олександр Марущак міг дійсно займатися незаконною діяльністю. І, схоже, журналісти знайшли цьому підтвердження", - йдеться у розслідуванні.

Читайте: Викрито масштабну схему розкрадання під час створення системи "ДЗВІН", - САП

Корупційні оборудки Марущака

У лютому 2023 року угорські митники на митному посту "Тиса" виявили 283 ящики контрабандних сигарет, які були сховані у мікроавтобус із фальшивою дипломатичною позначкою. Після цього у пана Марущака були обшуки, які пов’язують із цим випадком. І фінальний акорд у справі прикордонника Олександра Марущака - це отримання підозри від НАБУ, яке, за нашими даними, напередодні отримав фігурант.

За результатами допиту останньому повідомлено про підозру за частиною 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі прикордонник Марущак переведений із Закарпаття на Луганщину, де несе службу в 3-му прикордонному загоні.

А от що стосується СБУвця Катеринича, який вимагав цей хабар, то тут про "гепіенд" говорити не доводиться. ЗМІ пишуть, що він наразі під арештом із заставою у 10 мільйонів гривень та підозрою у вимаганні хабаря.

"Отже, що ми бачимо в кінцевому результаті? Деякі вітчизняні прикордонники, незважаючи на невеликі зарплати, живуть доволі небідно, адже можуть собі дозволити відкуплятися від корумпованих співробітників СБУ та продовжувати жити на широку ногу. І це все під час війни", — йдеться у розслідуванні.