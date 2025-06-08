Закарпатський прикордонник Марущак заплатив працівнику СБУ Катериничу $358 тисяч за знищення компромату: обидва отримали підозри, - ЗМІ. ВIДЕО
Закарпатський прикордонник Олександр Марущак володіє маєтками на сотні тисяч доларів та елітними автівками і став об'єктом шантажу з боку працівника СБУ.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Хапуга.ua", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Закарпаття".
"Ми б ніколи не дізналися про існування такого захисника кордону, якби не одна кримінальна справа, фігурантом якої є цей службовець. Начальник прикордонної служби заплатив СБУ 358 тисяч доларів, щоб зам’яти кримінальну справу і компромат про особисте життя. Деталі цієї справи тягнуть на цілу голівудську детективну історію, у яку спершу складно повірити", - йдеться у матеріалі проєкту.
На цю історію також звертає увагу ТСН.
За даними слідства, Марущак нещодавно потрапив у дуже пікантну ситуацію. Співробітник СБУ В’ячеслав Катеринич дізнався про корупційні справи пана Марущака, а також про його інтимне життя, яке не стосувалося його офіційної дружини.
Обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області, за невстановлених обставин, використовуючи пов’язані із займаною посадою можливості, отримав у своє розпорядження електронні документи у вигляді фото, відео та текстових файлів, що містять відомості про можливе вчинення кримінальних правопорушень начальником відділу прикордонної служби прикордонного загону та іншими особами Державної прикордонної служби України. Також вказані матеріали містили інформацію про особисте життя особи. Але замість того, щоб вчинити з цим пакетом документів по закону, співробітник СБУ почав шантажувати прикордонника Марущака. Це зафіксовано у матеріалах справи і у вироку Антикорупційного суду.
Компромат на Марущака був оцінений працівником СБУ у 350 тисяч доларів. І прикордонник погодився і переказав ці шалені гроші на вказаний йому криптогаманець. Посередником у цій схемі був Сергій Панькуш. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів, які отримав від СБУвця Катеринича.
Втім, шантаж Марущака не обійшовся одноразовим траншем. Його поставили на лічильник. Щомісяця від нього вимагали ще по 5 тисяч доларів. Лише після цього в березні минулого року прикордонник Олександр Марущак заявив про вимагання з боку посередника. Тобто написав заяву на Панькуша.
Справу взяло під свій контроль НАБУ. Панькуша оперативно засудили. Поплічник злочину після викриття уклав угоду і зобов’язався співпрацювати із правоохоронцями у кримінальних провадженнях, як стосовно працівника СБУ, так і прикордонника. За вироком суду його засудили до 8 років позбавлення волі, але звільнили, встановивши іспитовий строк 3 роки.
Вирок суду для посередника Панькуша відкриває багато запитань у цій справі. Найперше, до самого прикордонника Марущака. Які саме корупційні дії він вчиняв? І звідки у нього з’явилося 350 тисяч доларів на хабар, який він передав співробітнику СБУ?
Маєток у Ужгороді, за даними журналістів — родинне гніздечко пана Марущака. Це встановили за фотографіями його дружини.
"Щоб не бути голослівними, вигадуємо легенду, що будинок затопило та зателефонували до дружини Марущака, вона підтвердила, що це будинок їхньої родини. Ці котеджі коштують в межах 400 тисяч доларів. Однак це ще не все майно Марущаків", - зазначають автори проєкту.
Вулиця Собранецька, ЖК бізнес-класу "Баварія". Однокімнатки тут коштують в межах 100 тисяч доларів. Тут Анна Марущак прописалася як ФОП, а квартира записана на її батька. Офіційним бізнесом Анна Марущак займається недовго, неповний рік. І спілкуватися з пресою вона чомусь не готова.
У її користуванні є Toyota RAV4 та Mazda CX-5, що нескромно для ФОП-початківця, а за сумісництвом дружини прикордонника, який, між іншим, також не захотів відповідати на запитання журналістів.
"Ви можете подумати, що у пана Марущака чи його дружини багата родина. Саме це могло б і пояснити їхні чималі статки. Але Світлана Марущак, мама прикордонника — всього лиш завідувачка дитячого садка. Звідси сам собою напрошується висновок, що прикордонник Олександр Марущак міг дійсно займатися незаконною діяльністю. І, схоже, журналісти знайшли цьому підтвердження", - йдеться у розслідуванні.
Корупційні оборудки Марущака
У лютому 2023 року угорські митники на митному посту "Тиса" виявили 283 ящики контрабандних сигарет, які були сховані у мікроавтобус із фальшивою дипломатичною позначкою. Після цього у пана Марущака були обшуки, які пов’язують із цим випадком. І фінальний акорд у справі прикордонника Олександра Марущака - це отримання підозри від НАБУ, яке, за нашими даними, напередодні отримав фігурант.
За результатами допиту останньому повідомлено про підозру за частиною 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі прикордонник Марущак переведений із Закарпаття на Луганщину, де несе службу в 3-му прикордонному загоні.
А от що стосується СБУвця Катеринича, який вимагав цей хабар, то тут про "гепіенд" говорити не доводиться. ЗМІ пишуть, що він наразі під арештом із заставою у 10 мільйонів гривень та підозрою у вимаганні хабаря.
"Отже, що ми бачимо в кінцевому результаті? Деякі вітчизняні прикордонники, незважаючи на невеликі зарплати, живуть доволі небідно, адже можуть собі дозволити відкуплятися від корумпованих співробітників СБУ та продовжувати жити на широку ногу. І це все під час війни", — йдеться у розслідуванні.
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Але інші дегенерати сп@здять гроші!
А ми тут на дрони щотижня скидаємось хто скільки може...
Тобто, прикордонника перевели красти в інше місце. Бракує слів.
А в той час, коли частина працівників СБУ розробляє та втілює заходи протидії ворогу, їх колеги займаються шантажем та іншими злочинами. Малюк не знає, чим займаються його підопічні? Та не смішіть.
Плюс багато хто йде на митницю не за зарплатню а саме заробляти на потоках. Туди просто так, не попасти по конкурсу, або родич когось або треба заплатити за посаду.
Вирішити дещо ситуацію, може тільки відкритий конкурс з вебкамерами, причому не тільки у митників але і в перевіряючих управліннях.
Слова і справи, показують людину, що вона на справді! Родичі його з ФОПами, дуже гарно відбиваються, про башковитрхого і кмітливого держслужбовця!! Кадровики, від нього просто у захваті, не обіжав їх своєю «увагою і вдячністю»!!….
«Портновщина» в Україні, з часів мертвечука-кушнарьова-табачників-литвинів-льовочкиних…..
Безкарність та кругова порука осіб на посадах, починаючи з осіб в Урядового кварталу, і аж до … одні «мішєбратія' … Суддівські, можуть з генпрокурорами, це підтвердити, вони ж з цього теж живуть!
Сирійці, ті більш рішуче і дієво з цим борються‼️‼️‼️😡😡😡
Ось у Словаччині були корупційні проблеми з міграційною поліцією - там іранці цілими таборами ВНЖ получали , а жити їхали до Відня, і вьетнамці контролювали черги і т п
Так словаки зробили ротації- із кожного міста приїздили міграційні поліціанти на місяць , а братиславські їхали на заміну. Особисто це бачила
На початку 2000-х, звичайні строковики з прикордонних застав, йшли на демобілізацію з доларами в кишенях.
Хто був нагліший, той їхав, додому власним авто, яке придбав за час служби.
Думаєте війна щось змінила?
Так! Збільшилась такса для "клієнтів" що хочуть покинути Україну.
гвардія" кодло погранців,митників,брокерів,автобариг,контрабандистів приграничних і тп. вступати в ЄС не прагнуть жодного дня! Вони ж залишаться без роботи, хабарів і неофіційних доходів,прийдеться вчитись заробляти чесно і жити на зарплатню...
Жах, що коїться. Які гроші вони беруть хабарями. За що хлопці воюють. Люди добрі корупція зашкалює.
Це все, що треба розуміти про сбу та прикордонну службу А, "Миколи та Василі" на нуль, щоб цім кнурам жилося краще
Закарпаття це не тільки оздоровчі місця,а і колиска контрабанди,куди не кинь камінця ,можна сміливо поршувати кримінальну справу
Таке враження, що порядна людина в Україні не може займати високу посаду. Бо її підставлять або взагалі приберуть. Тільки тварюки ненаситні та хабарники можуть обіймати великі посади.Дивна історія виходить. Пішов на угоду вигідну для себе ще не здивуюсь що й при коштах залишився. А чому тоді митник гуляє на свободі. Щось тут не складається, схоже "угодник" усіх розвів і мутних і слідство.
Чому не сидить,чому не кофіксоване майно...