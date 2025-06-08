Солист Одесской оперы и заслуженный артист Украины Владислав Горай погиб во время волонтерской миссии на Сумщине. ФОТО

В воскресенье, 8 июня, во время волонтерской миссии в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины - Владислав Горай.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила Одесская национальная опера, информирует Цензор.НЕТ.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела", - сказано в сообщении.

Детали о месте и времени прощания сообщат позже.

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