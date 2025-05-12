РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости
2 003 5

Волонтер из Австралии погиб возле Изюма в Харьковской области

Волонтер из Австралии погиб в Украине. Что известно

Волонтер гуманитарной организации из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, существует предел того, что мы можем сказать публично в это время. Я могу подтвердить, что он не был участником конфликта, он был волонтером гуманитарной организации", - рассказал премьер Австралии Энтони Албанезе.

Сейчас Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье погибшего.

По информации Австралийской телерадиовещательной корпорации, волонтер и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи города Изюм на востоке Украины. Они получили ранения при взрыве модернизированного взрывного устройства в одном из зданий.

Напомним, 7 мая ГСЧС сообщила, что на территории частного дома в Изюме на Харьковщине сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего погибли 2 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больнице скончался мирный житель, который был ранен в результате вражеского обстрела Белопольской громады Сумской области

Автор: 

Австралия (441) смерть (9284) Изюм (283) волонтеры (2652) Харьковская область (1455) Изюмский район (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співчуття сім'ї загиблого.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:36 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
12.05.2025 11:36 Ответить
Честь і хвала волантерам які допомагають Україні , жаль гинуть кращі.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:37 Ответить
Волонтерство це такий самий героїзм як і окопи. Дуже часто й така ж сама небезпека. Героям слава! Слава хороброму відданому Чоловіку. Співчуття близьким та колегам(( Сумуємо..
показать весь комментарий
12.05.2025 13:04 Ответить
Співчуття й повага родині британського Друга України((
показать весь комментарий
12.05.2025 13:05 Ответить
 
 