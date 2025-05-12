Волонтер из Австралии погиб возле Изюма в Харьковской области

Волонтер гуманитарной организации из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

"Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, существует предел того, что мы можем сказать публично в это время. Я могу подтвердить, что он не был участником конфликта, он был волонтером гуманитарной организации", - рассказал премьер Австралии Энтони Албанезе.

Сейчас Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье погибшего.

По информации Австралийской телерадиовещательной корпорации, волонтер и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи города Изюм на востоке Украины. Они получили ранения при взрыве модернизированного взрывного устройства в одном из зданий.

Напомним, 7 мая ГСЧС сообщила, что на территории частного дома в Изюме на Харьковщине сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего погибли 2 человека.

