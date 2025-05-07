2 человека погибли, один ранен в результате детонации взрывчатки в Изюме, - ГСЧС
На территории частного дома в Изюме на Харьковщине сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате инцидента погибли 2 человека. Один человек получил ранения.
"Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий07.05.2025 10:06 Ответить Мне нравится 0
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