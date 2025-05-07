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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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2 человека погибли, один ранен в результате детонации взрывчатки в Изюме, - ГСЧС

Взрывчатка детонировала в Изюме. Погибли 2 человека

На территории частного дома в Изюме на Харьковщине сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате инцидента погибли 2 человека. Один человек получил ранения.

"Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Читайте: Мужчина подорвался на противопехотной мине в Изюме, - ГСЧС

Автор: 

взрыв (6772) Изюм (274) ГСЧС (4985) Харьковская область (892) Изюмский район (79)


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Там де були орки, біди вистачить на десятиліття. У нас і розміновують, і практично кожного тижня - то корова, то коза, то людина. А якби ще додому не тягли усякий непотріб...
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07.05.2025 10:06 Ответить
 
 