2 человека погибли, один ранен в результате детонации взрывчатки в Изюме, - ГСЧС

На территории частного дома в Изюме на Харьковщине сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате инцидента погибли 2 человека. Один человек получил ранения.

"Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

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