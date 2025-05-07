2 людини загинули, одну поранено внаслідок детонації вибухівки в Ізюмі, - ДСНС
На території приватного будинку в Ізюмі на Харківщині здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок інциденту загинули 2 людини. Одна особа дістала поранення.
"Постраждалому надається медична допомога. Усі обставини події з’ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар07.05.2025 10:06 Відповісти Мені подобається 0
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