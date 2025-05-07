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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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2 людини загинули, одну поранено внаслідок детонації вибухівки в Ізюмі, - ДСНС

Вибухівка здетонувала в Ізюмі. Загинули 2 людини

На території приватного будинку в Ізюмі на Харківщині здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок інциденту загинули 2 людини. Одна особа дістала поранення.

"Постраждалому надається медична допомога. Усі обставини події з’ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чоловік підірвався на протипіхотній міні в Ізюмі, - ДСНС

Автор: 

вибух (4484) Ізюм (335) ДСНС (5123) Харківська область (899) Ізюмський район (79)


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Там де були орки, біди вистачить на десятиліття. У нас і розміновують, і практично кожного тижня - то корова, то коза, то людина. А якби ще додому не тягли усякий непотріб...
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07.05.2025 10:06 Відповісти
 
 