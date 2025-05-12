УКР
Волонтер з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині

Волонтер з Австралії загинув в Україні. Що відомо

Волонтер гуманітарної організації з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"З поваги до приватного життя сім'ї і відповідно до наших зобов'язань, існує межа того, що ми можемо сказати публічно в цей час. Я можу підтвердити, що він не був учасником конфлікту, він був волонтером гуманітарної організації", - розповів прем'єр Австралії Ентоні Албанезе.

Наразі Міністерство закордонних справ надає підтримку родині загиблого.

За інформацією Австралійської телерадіомовної корпорації, волонтер і його британський колега загинули минулого тижня поблизу міста Ізюм на сході України. Вони дістали поранення під час вибуху модернізованого вибухового пристрою в одній із будівель.

Нагадаємо, 7 травня ДСНС повідомила, що на території приватного будинку в Ізюмі на Харківщині здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого загинули 2 людини.

Австралія (441) смерть (6812) Ізюм (344) волонтери (1351) Харківська область (1473) Ізюмський район (126)
Співчуття сім'ї загиблого.
12.05.2025 10:36 Відповісти
Вічна пам'ять
12.05.2025 11:36 Відповісти
Честь і хвала волантерам які допомагають Україні , жаль гинуть кращі.
12.05.2025 11:37 Відповісти
Волонтерство це такий самий героїзм як і окопи. Дуже часто й така ж сама небезпека. Героям слава! Слава хороброму відданому Чоловіку. Співчуття близьким та колегам(( Сумуємо..
12.05.2025 13:04 Відповісти
Співчуття й повага родині британського Друга України((
