Волонтер з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині

Волонтер гуманітарної організації з Австралії загинув біля Ізюму на Харківщині.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"З поваги до приватного життя сім'ї і відповідно до наших зобов'язань, існує межа того, що ми можемо сказати публічно в цей час. Я можу підтвердити, що він не був учасником конфлікту, він був волонтером гуманітарної організації", - розповів прем'єр Австралії Ентоні Албанезе.

Наразі Міністерство закордонних справ надає підтримку родині загиблого.

За інформацією Австралійської телерадіомовної корпорації, волонтер і його британський колега загинули минулого тижня поблизу міста Ізюм на сході України. Вони дістали поранення під час вибуху модернізованого вибухового пристрою в одній із будівель.

Нагадаємо, 7 травня ДСНС повідомила, що на території приватного будинку в Ізюмі на Харківщині здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого загинули 2 людини.

