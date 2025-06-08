9 241 28
Соліст Одеської опери та заслужений артист України Владислав Горай загинув під час волонтерської місії на Сумщині. ФОТО
У неділю, 8 червня, під час волонтерської місії в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України - Владислав Горай.
Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила Одеська національна опера, інформує Цензор.НЕТ.
"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", - сказано в повідомленні.
Деталі про місце та час прощання повідомлять згодом.
Топ коментарі
+52 Василь Васько #582549
показати весь коментар08.06.2025 22:16 Відповісти Посилання
+27 Юрий Хорошунов
показати весь коментар08.06.2025 22:20 Відповісти Посилання
+22 Serhios Bond #490169
показати весь коментар08.06.2025 22:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І щоб ТРиВивОГА не волала. ..
зараз розмовляють янголи з чистою душею Маестро Владислава !
.
А ось фотоколаж не добрий - Крим забули...
Потрібно поправити - і в теорії і в реальному житті.
співчуття рідним .....
загинув вже дугий видатний оперний співак після "Міфа", Василя Сліпака соліста опери в Парижі, який пішов добровольцем на фронт і поклав життя за Батьківщину.
надто дорого, найкращими людьми платимо ми за війну і помилки, які призвели до неї.
овації Маестро !
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/n.z.hortica/videos/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258F-%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2596-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2588%25D1%2596-%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2583/1399804201167246/&ved=2ahUKEwjNmoeCzuKNAxW-JRAIHT4SMYwQtwJ6BAgNEAI&usg=AOvVaw3f9-1zjLk1khENV-Gp95cR Навіть янголи заслухалися, а всі інші звуки завмерли ...
https://www.facebook.com/reel/1399804201167246
.
Що пропонуєте?