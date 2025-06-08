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Новини Загинув Владислав Горай
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Соліст Одеської опери та заслужений артист України Владислав Горай загинув під час волонтерської місії на Сумщині. ФОТО

У неділю, 8 червня, під час волонтерської місії в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України - Владислав Горай.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила Одеська національна опера, інформує Цензор.НЕТ.

Горай Владислав

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", - сказано в повідомленні.

Деталі про місце та час прощання повідомлять згодом.

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Автор: 

Сумська область (3882) волонтери (1340) втрати (4449)


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Топ коментарі
+52
Вічна пам'ять справжній Людині і Громадянину!
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08.06.2025 22:16 Відповісти
+27
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08.06.2025 22:20 Відповісти
+22
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
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08.06.2025 22:37 Відповісти
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Вічна пам'ять справжній Людині і Громадянину!
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08.06.2025 22:16 Відповісти
Та заспокойтесь..
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08.06.2025 22:20 Відповісти
Знаєте..мрія, от щб на дачу, збудовану дідом. Приїхали люди..

І щоб ТРиВивОГА не волала. ..
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08.06.2025 22:51 Відповісти
Дитинка...
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08.06.2025 22:19 Відповісти
заткни пельку, кацапе !

зараз розмовляють янголи з чистою душею Маестро Владислава !

.
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08.06.2025 23:05 Відповісти
сходи полікуйся
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08.06.2025 23:20 Відповісти
СідорєнкоВ знову на зміну вийшов.
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09.06.2025 00:19 Відповісти
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08.06.2025 22:20 Відповісти
Вірш Симоненка - геніальний.
А ось фотоколаж не добрий - Крим забули...
Потрібно поправити - і в теорії і в реальному житті.
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09.06.2025 00:08 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
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08.06.2025 22:37 Відповісти
Вічна память не байдужому артисту ,який допомагав Україні.
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08.06.2025 22:43 Відповісти
Герою Слава !
співчуття рідним .....

загинув вже дугий видатний оперний співак після "Міфа", Василя Сліпака соліста опери в Парижі, який пішов добровольцем на фронт і поклав життя за Батьківщину.
надто дорого, найкращими людьми платимо ми за війну і помилки, які призвели до неї.

овації Маестро !
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/n.z.hortica/videos/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258F-%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2596-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2588%25D1%2596-%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2583/1399804201167246/&ved=2ahUKEwjNmoeCzuKNAxW-JRAIHT4SMYwQtwJ6BAgNEAI&usg=AOvVaw3f9-1zjLk1khENV-Gp95cR Навіть янголи заслухалися, а всі інші звуки завмерли ...
https://www.facebook.com/reel/1399804201167246

.
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08.06.2025 23:02 Відповісти
Героям слава!((.. Дякую, Друже! Мої щирі співчуття рідним та близьким.. Боляче.
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08.06.2025 23:06 Відповісти
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08.06.2025 23:13 Відповісти
R.I.P. 😪 щирі співчуття рідним та близьким! Покійся з миром! Дуже шкода, що гине цвіт нації!
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08.06.2025 23:43 Відповісти
Герою Воїну ,який співав про Любов до українців, Слава !!! 🥺🇺🇦
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08.06.2025 23:54 Відповісти
Гинуть найкращі, а дегенерати усі живі. І це дуже сумно
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09.06.2025 08:12 Відповісти
Ну і як їх викурити з Ради, міністерств та ОПи президента?
Що пропонуєте?
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09.06.2025 08:33 Відповісти
 
 