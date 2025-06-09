Зеленский не может выиграть войну самостоятельно. Стремится втянуть НАТО в вооруженное противостояние, - сенатор-республиканец Тубервилл
Сенатор от Алабамы Томас Тубервилл жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и операцию "Паутина".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Тубервилл отметил, что в войне в Украине ответственность несут "обе стороны" и выразил сомнение в способности Украины победить в войне.
"Нет никаких сомнений, потому что Зеленский не может выиграть эту войну самостоятельно. Он знает, что проиграет", - сказал Тубервилл.
Поэтому, по мнению сенатора-республиканца, президент Украины пытается втянуть НАТО в вооруженное противостояние. Комментируя недавнюю спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой украинские дроны нанесли удар по стратегической авиации России, сенатор также отметил, что "обе стороны виноваты" и призвал к прекращению войны.
"Они заехали на грузовиках на 2000 миль в Россию. У них были беспилотники, спрятанные в кузовах этих грузовиков. Они приблизились к целям, открыли эти грузовики, беспилотники вылетели и уничтожили около 40 больших самолетов, которые Россия использует в своем ядерном арсенале. Это было опустошительно. Опять же, виноваты обе стороны. Давайте покончим с этим. И президент Трамп - единственный, кто может это сделать", - заявил политик.
Кроме того, Тубервилл назвал Зеленского "диктатором", который якобы создает "всевозможные проблемы" для собственного государства. Он также утверждал, что часть финансовой помощи Украине "исчезла без вести".
"У нас есть много денег, которые исчезли. Неизвестно, куда они делись. Я думаю, что обе эти страны потеряли от 500 до 700 тыс. человек. Это опустошительно для мира", - отметил он.
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А як потім гроші на оборону пиляти ?
і те що вона не німецька а американська і не гардова а лайтова вона всерівно пропаганда нацизму.
саме тому за 4 роки голівуд не зняв жодного фільму про цю війну бо не може притулити до неї американську армію яка рятує добро від зла.
Винятком був хіба славної
пам'яти Дж. МакКейн.
Чули таку мудрість - "Мудра людина не та, хто знайде вихід з будь-якої халепи, а та, хто в цю халепу не потрапляє"
Нічого нового, просто черговій респ.
Американці сміливі лише проти слабких.
І це було б нормально, якби вони зранку до ночі не патякали про право, закон і свободу.
який не розуміє найважливішого того , що Украіна захищається
від російського тероризму і вбивць
Украінці захищають свою краіну , своіх дітей , свої сімʼї від рашистів
і гвалтівників
та свою землю , яку хочуть окупувати ці варвари !
Хто- небудь закриє рота таким тупим істотам ,
як цей республіканець !
Але зачекаймо: ще трохи - й котресь із них скаже, що винні не обидві сторони, а одна. Й це буде Україна…
Але що робити українській нації в цьому випадку? Здатися ***** ? Зникнемо! Не здамося є шанс вижити ...
тож, крим це в першу чергу наша провина.
по факту.
загальна думка була не заморочуватися а віддати.
лідери держави не прийшли на хвилі україноцентричности, тож не могли, не хотіли і не збиралися проголошувати суб'єктність в міжнародних відносинах а тому з легкістю ядерку на папері і віддали.
Не тому що я противник США, зовсім навпаки - просто щоб виборці в "червоних штатах" та їх політики трохи прийшли в свідомість і цим самим зупинили сповзання колись величної країни в MAGA-прірву.
От до прикладу скандалів, що ще за Байдена були, був твіт від сенатора як Тимошенко став міліонером за рік війни, його тоді усунули з ОП. Але він знову виплив і де на будівництві укріплень. А ще один де чиновник антикорупційного органу робить весілля, як у західних міліонерів. А пропажа безслідно аптечок на 36 млн дол, це була допомога від США. І ці скандали судячи з того що пресса писала, дуже неподобались колишній адміністрації, навіть були погрози ще тоді припинити допомогу.
Щось змінилось з того часу??
Навпаки, до будь якоговтручання усправи країн з боку БД Трампа треба ставитись насторожено, як до будь який руйнівників оскаженілих і безумних, як до окупантів.
Може цей сенатор скаже яку війну вони виграли? В Афганістані? У В'єтнамі?
В Іраці була вся каоліці і те я не скажу, що там перемогла демократія. То де ці непереможні сенатори вбачають.свою перемогу? З пінгвінами?
Ціль сьогоднішньої Адміністрації БД розвалити, як ЄС так і НАТО. Це їх божевільна мрія яка співпала з мрією росії, кндр, ірану і кнр. Вони «кушать.не могут» який страшний токсікоз змучив їх на цій темі.
Тупа і небезпечна мантра про розвал цих двої об'єднань, аби потім по одинці привласнити кожну країну в якості втратившого силу анклаву, під повну свою залежність.
Трамп і в США разом з отакими сенаторами почав агресивно і божевільно мутити воду, заради кривавого придушення свободи в кіл.кош штат назавжди там поховати демократію.
Я впевна він отримає страшну поразку як для себе особисто так і для республіканської партії і абсолютно всіх чиєї ім'я хоч якось було з нею пов'язано. І нечерез те, що там немає сильних розумних і чесних, а через те, що вони не спромоглися самостійно щупинити безумство трампа.
Тому поразка раші економічно не вигідна їх бізнесу, особливо що має багато локалізації в Азії. Їм краще, коли буде така довга тягуча війна і диряві санкції, де вони можуть вирішувати свої економічні та геополітичні інтереси використовуючи війну.
Те що поразка раші не потрібна штатам, ще Саліван говорив на початку війни, дослівно що у випадку програшу раші там можуть прийти неадекватні політики, а в раші ЯО. Також це було видно, по тому як відміняли частково санкції щодо платежів за енергоресурси, титан, уран і т.д. І по забороні, навіть збиттю літаків над територією раші використовуючи Ф16, хоча ті з території раші скидають каби по Україні, або наносять ракетні удари.