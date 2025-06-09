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Новости Участие НАТО в войне
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Зеленский не может выиграть войну самостоятельно. Стремится втянуть НАТО в вооруженное противостояние, - сенатор-республиканец Тубервилл

Томми Тубервилл о Зеленском и Паутине

Сенатор от Алабамы Томас Тубервилл жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и операцию "Паутина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Тубервилл отметил, что в войне в Украине ответственность несут "обе стороны" и выразил сомнение в способности Украины победить в войне.

"Нет никаких сомнений, потому что Зеленский не может выиграть эту войну самостоятельно. Он знает, что проиграет", - сказал Тубервилл.

Поэтому, по мнению сенатора-республиканца, президент Украины пытается втянуть НАТО в вооруженное противостояние. Комментируя недавнюю спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой украинские дроны нанесли удар по стратегической авиации России, сенатор также отметил, что "обе стороны виноваты" и призвал к прекращению войны.

"Они заехали на грузовиках на 2000 миль в Россию. У них были беспилотники, спрятанные в кузовах этих грузовиков. Они приблизились к целям, открыли эти грузовики, беспилотники вылетели и уничтожили около 40 больших самолетов, которые Россия использует в своем ядерном арсенале. Это было опустошительно. Опять же, виноваты обе стороны. Давайте покончим с этим. И президент Трамп - единственный, кто может это сделать", - заявил политик.

Кроме того, Тубервилл назвал Зеленского "диктатором", который якобы создает "всевозможные проблемы" для собственного государства. Он также утверждал, что часть финансовой помощи Украине "исчезла без вести".

"У нас есть много денег, которые исчезли. Неизвестно, куда они делись. Я думаю, что обе эти страны потеряли от 500 до 700 тыс. человек. Это опустошительно для мира", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) США (27156) война в Украине (4701)


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Топ комментарии
+71
Україна самотужки убиває головного ворога НАТО, а тубервілли зуби скалять замість того щоб дати озброєння в товарній кількості
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09.06.2025 06:55 Ответить
+54
сша перетворилися на країну *********.
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09.06.2025 06:56 Ответить
+40
А, що США колись самостійно виграла війну?
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09.06.2025 07:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Україна самотужки убиває головного ворога НАТО, а тубервілли зуби скалять замість того щоб дати озброєння в товарній кількості
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09.06.2025 06:55 Ответить
Ви впевнені, що є таке завдання ?

А як потім гроші на оборону пиляти ?
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09.06.2025 09:17 Ответить
сша перетворилися на країну *********.
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09.06.2025 06:56 Ответить
не всі в Сенаті 82 з 100 Наші
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09.06.2025 06:57 Ответить
Навіть не знаю, що й сказати. Хїба спитати. Чиї - *наші*? Або - хто *ваші*?
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09.06.2025 07:22 Ответить
новині читай
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09.06.2025 07:32 Ответить
Сенсу голосувати за той мертвонароджений закон аж ніякого. Та й голосувати його зможуть аж восени - зараз розпочнуться канікули для "утомльонних солнцем" (сонцелікім золотоволосим бютіфуйлом)
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09.06.2025 10:04 Ответить
США такими завжди були. Варто проаналізувати історію. Вони допомагають тільки там, де їх інтереси. А які інтереси США в Україні, тож що вже маємо
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09.06.2025 07:42 Ответить
але ж в бойовиках вони завжди рятують світ...
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09.06.2025 07:53 Ответить
Ніколи не любила дивитися бойовики
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09.06.2025 08:05 Ответить
бо голівуд це нацистська пропаганда.
і те що вона не німецька а американська і не гардова а лайтова вона всерівно пропаганда нацизму.
саме тому за 4 роки голівуд не зняв жодного фільму про цю війну бо не може притулити до неї американську армію яка рятує добро від зла.
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09.06.2025 10:00 Ответить
ще один педофіл
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09.06.2025 06:56 Ответить
філ або раз
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09.06.2025 06:58 Ответить
Це все брехня ліволіберальних ЗМІ ! Республіканці завжди проти путіна !
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09.06.2025 07:01 Ответить
Вибачте, але республіканці вже давно перетворилися на лайно.

Винятком був хіба славної
пам'яти Дж. МакКейн.
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09.06.2025 08:30 Ответить
А, що США колись самостійно виграла війну?
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09.06.2025 07:02 Ответить
Хиба шо між "Сєвєром і Юґом"..
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09.06.2025 07:14 Ответить
Тобто самі себе т*ахнули? 🤔
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09.06.2025 07:24 Ответить
Ось цю претензію до Америки якраз могли б і не висувати.
Чули таку мудрість - "Мудра людина не та, хто знайде вихід з будь-якої халепи, а та, хто в цю халепу не потрапляє"
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09.06.2025 07:15 Ответить
Судячи з усього, і з Вашого прапорця, мудра людина - це та, що замість себе в халепу підставить іншого.
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09.06.2025 07:19 Ответить
Ваня, иди в жопу, я с вашей лахтинской командой не контактирую.
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09.06.2025 07:21 Ответить
Він не може бо ти вже там
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09.06.2025 07:35 Ответить
а яку претензію до Америки можна висувати?
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09.06.2025 07:29 Ответить
Чому мало допомагає Україні, чому стала на бік уйла, чому взагалі самоусувається від європейських справ. І ще мільйон та одну претензію. Але тільки не те - кого і коли вона там перемагала. Америка ніколи і нікого не перемагала, проте завжди виходила переможцем.
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09.06.2025 07:39 Ответить
та все так. і подібних навіть не претензій, а прохань було море. от тільки тому сенатору якщо немає моралі висловити підтримку Україні у такий важкий для неї час, то краще взагалі не варто було відкривати свою пасть і звинувачувати Україну у війні з тою ордою. а якщо вже і вирішив звинувачувати, то в першу чергу звинувачувати має себе і свою владу через те, що будучи підписантами Будапешта і гарантами ненападу на Україну, вони, американці, змогли таке допустити.
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09.06.2025 07:49 Ответить
Цей сенатор щось дуже хоче від "тата" трумпа (може, грошей, може, якоїсь частки у "біг діл", може, щоб тот просто його помітив, не знаю), бо зібрав усі нісенітниці про зеленського, що їх останнім часом сам трумп твіттеріт, та озвучив ротом. Як папуга.
Нічого нового, просто черговій респ.
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09.06.2025 09:23 Ответить
Тобто: залізти без жодної причини до Іраку, зруйнувати цю країну, то була мудрість. А дати зброю союзникові (Україні) -- це знайти вихід із ситуації.

Американці сміливі лише проти слабких.

І це було б нормально, якби вони зранку до ночі не патякали про право, закон і свободу.
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09.06.2025 09:48 Ответить
Виграли в Іспанської імперії, яка до того часу практично згнила, на початку століття. В результаті такої пабєди прикарманили ряд іспанських колоній, як от Філіпіни, Куба та багато островів в океані.
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09.06.2025 09:45 Ответить
США воює з "пацанами з калашами". Вони ніколи не воювали проти реальної армії.
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09.06.2025 09:54 Ответить
Алабама завжди була символом недалеких селюків та расової дискримінації
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09.06.2025 07:03 Ответить
В усякому випадку художня література США так і описує Алабаму.
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09.06.2025 09:48 Ответить
и снохaчество с инцестом тудa же.
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09.06.2025 10:08 Ответить
Черговий американських посадовець із команди президента який є брехуном та лицеміром...
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09.06.2025 07:03 Ответить
...хоча немає нічого дивного-бо голова цієї команди сам є брехуном та лицеміром...
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09.06.2025 07:54 Ответить
тубервілл …. не хвамілія а якісь хвороби… а по факту довбень….
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09.06.2025 07:10 Ответить
Як же вони всі сцуть... сцуки
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09.06.2025 10:13 Ответить
Язиком тріпати не ящики ворочати.Трамп старий маразматик який язиком Канаду зробив 51 штатом,завоював Гренландію,перейменував Мексиканський залив,окупував Панамський канал,за 24години,потім за 100 днів,ще 3 рази через дві неділі закінчив війну в Україні.Краще не вмішувався, продовжуй з Маслом гавкатись.
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09.06.2025 07:12 Ответить
Сенатор - республіканець Тубервілл- божевільний покидьок,
який не розуміє найважливішого того , що Украіна захищається
від російського тероризму і вбивць
Украінці захищають свою краіну , своіх дітей , свої сімʼї від рашистів
і гвалтівників
та свою землю , яку хочуть окупувати ці варвари !
Хто- небудь закриє рота таким тупим істотам ,
як цей республіканець !

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09.06.2025 07:15 Ответить
Це голос мільонів дегенетів-амерів.
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09.06.2025 09:10 Ответить
Підтвердження діягнози гамериканському суспільству. Коли такі дурні сидять у владі…

Але зачекаймо: ще трохи - й котресь із них скаже, що винні не обидві сторони, а одна. Й це буде Україна…
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09.06.2025 07:19 Ответить
Про винуватість обидвох сторін -він забув додати третю - США які змусили Україну віддати ЯО та провести катастрофічне роззброєння в обмін на Будапештський папірець. А а усьому іншому республіканець має рацію.
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09.06.2025 07:20 Ответить
І в чому ж провина України перед росією, як стверджує цей упирок?
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09.06.2025 08:31 Ответить
👍
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09.06.2025 09:37 Ответить
Це булоб все вірно якщо московія зупинилася б, але вона не збирається зупинятися, отже або Україна помре або буде захощатися, так є проблеми корупція , агентура, бабло пропадає , яйця і т п ...
Але що робити українській нації в цьому випадку? Здатися ***** ? Зникнемо! Не здамося є шанс вижити ...
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09.06.2025 07:23 Ответить
Не та вже Америка-одні ідіоти,Рейган у труні перевертається(вже не кажу про Трумена)
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09.06.2025 07:23 Ответить
не просто не та, Трампон - це водорозділ, нормальною вже ніколи не стане, це нова реальність
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09.06.2025 07:38 Ответить
Я повністю з ним згоден, а ще наші бійці збивають мірно летящиє ракети, ухиляються від обстрілу. Заважають ху...лу вбивати їх і більше того хочуть мирно жити у своїй країні. І ця людина представляє колись велику демократичну країну. Таке відчуття, що агентура ху...ла отримала прочухан за те, що не знала і не попередила про операцію " павутина"
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09.06.2025 07:31 Ответить
Немає ніякої великоє демократії, є нице здеградизоване аморальне суспільство.
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09.06.2025 09:12 Ответить
Черговий трампіст дурень озвався. Україна знищує вашого потенційного ворога. Могли б подякувати.
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09.06.2025 07:33 Ответить
Нафторублі і кагебісти, таки вміють у це....
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09.06.2025 07:33 Ответить
Цей сенатор -переводить стрілки ( стрілочник) , тому, що в першу чергу саме - Штати втягнули Україну війну. Спочатку роззброїли, забрали ЯЗ, потім кричали - Не провокуйте!,.. віддали Крим. Тобто - Україну використали, як приманку, і далі використовують.
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09.06.2025 07:36 Ответить
Ще коли ***** підтягував до кордонів України свою орду ,то обісраний вуйко Сем зі всіх рупорів волав, що гамерика в жодному випадку не буде втручатися у майбутню війну ,це значно і підбадьорило підофіла почати цю війну.
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09.06.2025 09:14 Ответить
так українці за крим самі не хотіли воювати, меншість вимагала воювати а більшість вигадувала то не виводити війська з казарм то мир за декілька годин то ще якусь дичину але не воювати.
тож, крим це в першу чергу наша провина.
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09.06.2025 10:10 Ответить
У війні в Україні винні їб()ани які забрали ядерну зброю пообіцявши не нападати і захищати в разі війни.
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09.06.2025 07:36 Ответить
Саме так, краще жили б під ембарго (у Клінтона поміж сеансів міньєту з Монікою була велика любов і довіра до Борі Єльцина, тому його адміністрація так тиснула на Україну), але принаймні у безпеці, Х-уйло ніколи б не спало на думку напасти на Крим, не те що вирішити знищити українців, треба вміти говорити "ні", тоді варто було.
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09.06.2025 07:45 Ответить
В першу чергу винні їб()ани які її віддали за рулон туалетного паперу з гарантіями стурбованостей. І очільники цього процесу, один з яких уже в землі, а інший весело ходить прогулянками в Монако.
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09.06.2025 07:49 Ответить
А головна причина - вiдсутнiсть свого мiцного вiйськового потенцiалу, навiть для того, щоб забезпечувати технiчне обслуговування ядерноi зброi. А все - iз-за нашоi доморощеноi корупцii, якiй ми залюбки прислуговуемо... ЗЫ... Пам`ятаете про не пiдмастиш (руку) - не пiдеш далi... Або й про права купленi за сало? Про велике крадiвництво зверху, на котре ми не реагуемо... Ось так ми й залишилися навiть без танкiв з лiтаками...
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09.06.2025 07:50 Ответить
будапешт ми підписали тоді коли ядерна зброя вже була вкрадена.
по факту.
загальна думка була не заморочуватися а віддати.
лідери держави не прийшли на хвилі україноцентричности, тож не могли, не хотіли і не збиралися проголошувати суб'єктність в міжнародних відносинах а тому з легкістю ядерку на папері і віддали.
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09.06.2025 10:13 Ответить
То-то нащо коментувати марево низьковартiсноi меньшостi Сенату краiни, яка спiткнулася на рудому олуху царя небесного.
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09.06.2025 07:40 Ответить
Щиро надіюсь, що коли (не якщо! коли!) США встрянуть у війну з Іраном та КНР/КНДР, всі їх союзники пошлють Трампа з республіканцями на..... Або спочатку вимагатимуть половину корисних копали, в обмін на пусті слова.
Не тому що я противник США, зовсім навпаки - просто щоб виборці в "червоних штатах" та їх політики трохи прийшли в свідомість і цим самим зупинили сповзання колись величної країни в MAGA-прірву.
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09.06.2025 07:46 Ответить
З приходом Трампа США стало другорядний державою на кшталт Індії.
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09.06.2025 08:53 Ответить
потрібно жителям Алобами гарненько розповісти КУДИ полетіли б ядерні ракети зі спалених Україною росіянських ракетоносців і щоб надалі таких дебілів від свого славного Штату не обирали!
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09.06.2025 07:51 Ответить
Тут проблема в тім, що похитнувши ядерну велич срашки, ми також опустили і всі країни з ядерною доктриною, звичайними дронами, і весь їхній потенціал. раптово перетворився на пшик....
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09.06.2025 08:02 Ответить
ще одне їбанько...., чергове !
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09.06.2025 07:52 Ответить
Таких трамп набрав собі в команду. Взагалі то населення США на стороні України і не ******* рашку.
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09.06.2025 08:26 Ответить
Він інших не мав !
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09.06.2025 08:52 Ответить
І це говорить представник країни-гаранта безпеки під тиском якої ми знищили наш оборонний потенціал. Таке враження що у нас хотять зробити чеченський сценарій
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09.06.2025 07:53 Ответить
Піндоси ви кончені підари
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09.06.2025 07:53 Ответить
Почитайте його карʼєру і все зрозумієте, це тупориле створіння, колишній футболіст, не мені вам пояснювати, які спортсмени бувають ідіотами в житті, той самий Ломаченко,цей дебіл просто сліпо вірить Трампу, якщо Трамп завтра скаже, що Путін *****, це чмо буде кричати Путін мерзенне, найжахливіше, повторне *****. Це такій собі міні дімон мєдвєдєв.
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09.06.2025 08:05 Ответить
цей томас розумово відсталий фільтрував би хрюканину
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09.06.2025 08:07 Ответить
сша хоче розвалити нато, а язик трампа через дупу кремля посилює путина
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09.06.2025 08:08 Ответить
Логіки - нуль. По нам з цих літаків прилітають ракети, вбивають українців, а ми маємо чекати, поки нас всіх понищать? І до чого тут корупція зєлі? Це зовсім інше питання. Приїзжайте перевіряйте, публікуйте факти корупції. А такі заяви зовсім не роблять Америку великою, а навпаки *********.
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09.06.2025 08:08 Ответить
До того що це гроші їх платників податків, як би ви дивились на місці пересічного американця, коли б ваші гроші йшли в якусь країну, де важка війна, а там раз за разом були корупційні скандали.

От до прикладу скандалів, що ще за Байдена були, був твіт від сенатора як Тимошенко став міліонером за рік війни, його тоді усунули з ОП. Але він знову виплив і де на будівництві укріплень. А ще один де чиновник антикорупційного органу робить весілля, як у західних міліонерів. А пропажа безслідно аптечок на 36 млн дол, це була допомога від США. І ці скандали судячи з того що пресса писала, дуже неподобались колишній адміністрації, навіть були погрози ще тоді припинити допомогу.

Щось змінилось з того часу??
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09.06.2025 09:32 Ответить
Мерзота, яка повторює російськи наративи.
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09.06.2025 08:15 Ответить
Нема ніяких " двох сторін". На нас напали, ми вимушені захищатися. Виграли, чи програли це взагалі може бути, наприклад в спорті, коли сходятся дві команди і б'ються. Ми ж цього не хотіли, тепер виходить, що маємо зникнути, якщо більш потужна країна розпочала цю криваву бійню? Виходить, що діє тільки право сили? Яка ж тупа гидота цей сенатор!
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09.06.2025 08:22 Ответить
Україна не повинна була залишитися наодинці з ядерним монстром, і тупий сенатор мав би про це знати.
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09.06.2025 08:38 Ответить
Всім треба в світі, крім рашки, ірану та кндр, усвідомити, що при цій адміністрації, сподіватись на захист з боку США не варто в жодному разі.
Навпаки, до будь якоговтручання усправи країн з боку БД Трампа треба ставитись насторожено, як до будь який руйнівників оскаженілих і безумних, як до окупантів.
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09.06.2025 08:43 Ответить
А при Обаме и Байдене было по другому? Вы реально дурачки.
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09.06.2025 10:08 Ответить
Ще одна лайно на палочці !
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09.06.2025 08:50 Ответить
... дуже важкий діагноз у нього.
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09.06.2025 08:53 Ответить
Цей вілл мізків позбувся,граючи у футбол.Як знаємо мізки не відновлюються.
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09.06.2025 09:26 Ответить
Казочник... Так,так....Чимось Дуремара з" відерцем" нагадує....
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09.06.2025 09:06 Ответить
Популіст та пустозвон; за сумісництвом--сраколиз трпмпона.
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09.06.2025 09:21 Ответить
зеленський 🤡 муд* ло ,ми знаємо ,Тубервілл ,а ви США вбивці українців !!! це ви розброїли Україну ,на угоду москві , бо готували нас до нової окупаці та рабства ,але ви американські потвори , трохи помилилися , тепер китай і москва разом ,і хочуть всю Європу , це ви ід* оти запустили всесвітьню третью війну , але є нюанс , вам прийдеться від китаю і русні відмахуватися !!!
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09.06.2025 09:30 Ответить
А яку війну самостійно здатні виграти США крів як в голівудській постановці?
Може цей сенатор скаже яку війну вони виграли? В Афганістані? У В'єтнамі?
В Іраці була вся каоліці і те я не скажу, що там перемогла демократія. То де ці непереможні сенатори вбачають.свою перемогу? З пінгвінами?
Ціль сьогоднішньої Адміністрації БД розвалити, як ЄС так і НАТО. Це їх божевільна мрія яка співпала з мрією росії, кндр, ірану і кнр. Вони «кушать.не могут» який страшний токсікоз змучив їх на цій темі.
Тупа і небезпечна мантра про розвал цих двої об'єднань, аби потім по одинці привласнити кожну країну в якості втратившого силу анклаву, під повну свою залежність.
Трамп і в США разом з отакими сенаторами почав агресивно і божевільно мутити воду, заради кривавого придушення свободи в кіл.кош штат назавжди там поховати демократію.
Я впевна він отримає страшну поразку як для себе особисто так і для республіканської партії і абсолютно всіх чиєї ім'я хоч якось було з нею пов'язано. І нечерез те, що там немає сильних розумних і чесних, а через те, що вони не спромоглися самостійно щупинити безумство трампа.
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09.06.2025 09:31 Ответить
Трампіст-путініст навіть не знає, що НАТа всрата ніколи не буде нас захищати та ніколи не втрутиться бо сцикотно. От і вся НАТа.
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09.06.2025 09:34 Ответить
Zelensky 🤡 fool, we know, Tuberville, and you, the USA, are the murderers of Ukrainians!!! You disarmed Ukraine, in agreement with Moscow, because you were preparing us for a new occupation and slavery, but you American monsters, you made a little mistake, now China and Moscow are together, and they want all of Europe, you are the ones who started World War III, but there is a nuance, you will have to brush aside China and russni...
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09.06.2025 09:34 Ответить
Українцям необхідно зрозуміти, що США не така вже кристально чиста країна, там є маштабна корупція але вона називається лобізмом та пожертвами на виборах. Єдина різниця, що їх політики на посаді не стають міліардерами, все скромніше.

Тому поразка раші економічно не вигідна їх бізнесу, особливо що має багато локалізації в Азії. Їм краще, коли буде така довга тягуча війна і диряві санкції, де вони можуть вирішувати свої економічні та геополітичні інтереси використовуючи війну.

Те що поразка раші не потрібна штатам, ще Саліван говорив на початку війни, дослівно що у випадку програшу раші там можуть прийти неадекватні політики, а в раші ЯО. Також це було видно, по тому як відміняли частково санкції щодо платежів за енергоресурси, титан, уран і т.д. І по забороні, навіть збиттю літаків над територією раші використовуючи Ф16, хоча ті з території раші скидають каби по Україні, або наносять ракетні удари.
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09.06.2025 09:45 Ответить
звиняйте що не помираємо мовчки і що передсмертні зойки українців нервують падлюк американців.
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09.06.2025 09:54 Ответить
"винні обидві сторони"? куколд штопаний,, а ну нагадай коли Україна напала на мокшандію, республіканці - кончені гандони
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09.06.2025 09:59 Ответить
ГОЛос Кремля від підо...а-республіканця.... Цей куй не каже ,що від НАТО хкуйло жадало відїхати за кордони 90 року..
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09.06.2025 10:00 Ответить
Тому і крадуть, як в останнє, якщо знають, що програють. Хоча, Ніколов каже, що крадуть усе ж таке менше, ніж при бандюковичу. Але - де дрони? Виявляється, умєров їх просто не закупив. І куди ж пішли гроші?
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09.06.2025 10:00 Ответить
он предстaвитель от aлaбaмы, которaя в свою очередь этaлонный пример собирaтельного обрaзa 100 миллионов долбо е бов проголосовaвших зa ржaвого трижды.
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09.06.2025 10:10 Ответить
трамп и его шобла - враги, как и possия, это нужно уяснить всем. Оставить всякие надежды на них, попытки их в чём-то убедить и так далее... И чем раньше, тем лучше.
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09.06.2025 10:18 Ответить
Нічого власне нового не сталося. Трумен - Ялта - Польща, Ніксон - Париж - Південний В'єтнам. Є бажання, є реальність.
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09.06.2025 10:22 Ответить
...тобто Ви хочете, щоб такий безлад пішов по усьому світові? росія покаже приклад іншим тварям, що все це безнаказанно і почнуться війни посвюди!!!!
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09.06.2025 10:22 Ответить
 
 