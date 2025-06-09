Зеленский не может выиграть войну самостоятельно. Стремится втянуть НАТО в вооруженное противостояние, - сенатор-республиканец Тубервилл

Сенатор от Алабамы Томас Тубервилл жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и операцию "Паутина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Тубервилл отметил, что в войне в Украине ответственность несут "обе стороны" и выразил сомнение в способности Украины победить в войне.

"Нет никаких сомнений, потому что Зеленский не может выиграть эту войну самостоятельно. Он знает, что проиграет", - сказал Тубервилл.

Поэтому, по мнению сенатора-республиканца, президент Украины пытается втянуть НАТО в вооруженное противостояние. Комментируя недавнюю спецоперацию СБУ под названием "Паутина", в результате которой украинские дроны нанесли удар по стратегической авиации России, сенатор также отметил, что "обе стороны виноваты" и призвал к прекращению войны.

"Они заехали на грузовиках на 2000 миль в Россию. У них были беспилотники, спрятанные в кузовах этих грузовиков. Они приблизились к целям, открыли эти грузовики, беспилотники вылетели и уничтожили около 40 больших самолетов, которые Россия использует в своем ядерном арсенале. Это было опустошительно. Опять же, виноваты обе стороны. Давайте покончим с этим. И президент Трамп - единственный, кто может это сделать", - заявил политик.

Кроме того, Тубервилл назвал Зеленского "диктатором", который якобы создает "всевозможные проблемы" для собственного государства. Он также утверждал, что часть финансовой помощи Украине "исчезла без вести".

"У нас есть много денег, которые исчезли. Неизвестно, куда они делись. Я думаю, что обе эти страны потеряли от 500 до 700 тыс. человек. Это опустошительно для мира", - отметил он.

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