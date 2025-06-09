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Зеленський не може виграти війну самостійно. Прагне втягнути НАТО у збройне протистояння, - сенатор-республіканець Тубервілл

Томмі Тубервілл про Зеленського та Павутину

Сенатор від Алабами Томас Тубервілл жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського та операцію "Павутина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

Тубервілл наголосив, що у війні в Україні відповідальність несуть "обидві сторони" та висловив сумнів у спроможності України перемогти у війні.

"Немає жодних сумнівів, тому що Зеленський не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє", - сказав Тубервілл.

 Тому, на думку сенатора-республіканця, президент України намагається  втягнути НАТО у збройне протистояння. Коментуючи нещодавню спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", внаслідок якої українські дрони завдали удару по стратегічній авіації Росії, сенатор також наголосив, що "обидві сторони винні" та закликав до припинення війни.

"Вони заїхали на вантажівках на 2000 миль в Росію. У них були безпілотники, заховані в кузовах цих вантажівок. Вони наблизилися до цілей, відкрили ці вантажівки, безпілотники вилетіли і знищили близько 40 великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі. Це було спустошливо. Знову ж таки, винні обидві сторони. Покінчімо з цим. І президент Трамп – єдиний, хто може це зробити", – заявив політик.

Окрім того, Тубервілл назвав Зеленського "диктатором", який нібито створює "всілякі проблеми" для власної держави. Він також стверджував, що частина фінансової допомоги Україні "зникла безвісти".

"У нас є багато грошей, які зникли. Невідомо, куди вони поділися. Я думаю, що обидві ці країни втратили від 500 до 700 тис. людей. Це спустошливо для світу", – зазначив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) США (23417) війна в Україні (4737)


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Топ коментарі
+14
Україна самотужки убиває головного ворога НАТО, а тубервілли зуби скалять замість того щоб дати озброєння в товарній кількості
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09.06.2025 06:55 Відповісти
+8
сша перетворилися на країну *********.
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09.06.2025 06:56 Відповісти
+8
А, що США колись самостійно виграла війну?
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09.06.2025 07:02 Відповісти
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Україна самотужки убиває головного ворога НАТО, а тубервілли зуби скалять замість того щоб дати озброєння в товарній кількості
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09.06.2025 06:55 Відповісти
сша перетворилися на країну *********.
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09.06.2025 06:56 Відповісти
не всі в Сенаті 82 з 100 Наші
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09.06.2025 06:57 Відповісти
Навіть не знаю, що й сказати. Хїба спитати. Чиї - *наші*? Або - хто *ваші*?
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09.06.2025 07:22 Відповісти
новині читай
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09.06.2025 07:32 Відповісти
ще один педофіл
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09.06.2025 06:56 Відповісти
філ або раз
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09.06.2025 06:58 Відповісти
Це все брехня ліволіберальних ЗМІ ! Республіканці завжди проти путіна !
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09.06.2025 07:01 Відповісти
А, що США колись самостійно виграла війну?
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09.06.2025 07:02 Відповісти
Хиба шо між "Сєвєром і Юґом"..
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09.06.2025 07:14 Відповісти
Тобто самі себе т*ахнули? 🤔
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09.06.2025 07:24 Відповісти
Ось цю претензію до Америки якраз могли б і не висувати.
Чули таку мудрість - "Мудра людина не та, хто знайде вихід з будь-якої халепи, а та, хто в цю халепу не потрапляє"
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09.06.2025 07:15 Відповісти
Судячи з усього, і з Вашого прапорця, мудра людина - це та, що замість себе в халепу підставить іншого.
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09.06.2025 07:19 Відповісти
Ваня, иди в жопу, я с вашей лахтинской командой не контактирую.
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09.06.2025 07:21 Відповісти
а яку претензію до Америки можна висувати?
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09.06.2025 07:29 Відповісти
Алабама завжди була символом недалеких селюків та расової дискримінації
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09.06.2025 07:03 Відповісти
Черговий американських посадовець із команди президента який є брехуном та лицеміром...
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09.06.2025 07:03 Відповісти
тубервілл …. не хвамілія а якісь хвороби… а по факту довбень….
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09.06.2025 07:10 Відповісти
Язиком тріпати не ящики ворочати.Трамп старий маразматик який язиком Канаду зробив 51 штатом,завоював Гренландію,перейменував Мексиканський залив,окупував Панамський канал,за 24години,потім за 100 днів,ще 3 рази через дві неділі закінчив війну в Україні.Краще не вмішувався, продовжуй з Маслом гавкатись.
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09.06.2025 07:12 Відповісти
Сенатор - республіканець Тубервілл- божевільний покидьок,
який не розуміє найважливішого того , що Украіна захищається
від російського тероризму і вбивць
Украінці захищають свою краіну , своіх дітей , свої сімʼї від рашистів
і гвалтівників
та свою землю , яку хочуть окупувати ці варвари !
Хто- небудь закриє рота таким тупим істотам ,
як цей республіканець !

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09.06.2025 07:15 Відповісти
Підтвердження діягнози гамериканському суспільству. Коли такі дурні сидять у владі…

Але зачекаймо: ще трохи - й котресь із них скаже, що винні не обидві сторони, а одна. Й це буде Україна…
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09.06.2025 07:19 Відповісти
Про винуватість обидвох сторін -він забув додати третю - США які змусили Україну віддати ЯО та провести катастрофічне роззброєння в обмін на Будапештський папірець. А а усьому іншому республіканець має рацію.
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09.06.2025 07:20 Відповісти
Це булоб все вірно якщо московія зупинилася б, але вона не збирається зупинятися, отже або Україна помре або буде захощатися, так є проблеми корупція , агентура, бабло пропадає , яйця і т п ...
Але що робити українській нації в цьому випадку? Здатися ***** ? Зникнемо! Не здамося є шанс вижити ...
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09.06.2025 07:23 Відповісти
Не та вже Америка-одні ідіоти,Рейган у труні перевертається(вже не кажу про Трумена)
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09.06.2025 07:23 Відповісти
Я повністю з ним згоден, а ще наші бійці збивають мірно летящиє ракети, ухиляються від обстрілу. Заважають ху...лу вбивати їх і більше того хочуть мирно жити у своїй країні. І ця людина представляє колись велику демократичну країну. Таке відчуття, що агентура ху...ла отримала прочухан за те, що не знала і не попередила про операцію " павутина"
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09.06.2025 07:31 Відповісти
Черговий трампіст дурень озвався. Україна знищує вашого потенційного ворога. Могли б подякувати.
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09.06.2025 07:33 Відповісти
Нафторублі і кагебісти, таки вміють у це....
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09.06.2025 07:33 Відповісти
 
 