Зеленський не може виграти війну самостійно. Прагне втягнути НАТО у збройне протистояння, - сенатор-республіканець Тубервілл
Сенатор від Алабами Томас Тубервілл жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського та операцію "Павутина".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.
Тубервілл наголосив, що у війні в Україні відповідальність несуть "обидві сторони" та висловив сумнів у спроможності України перемогти у війні.
"Немає жодних сумнівів, тому що Зеленський не може виграти цю війну самостійно. Він знає, що програє", - сказав Тубервілл.
Тому, на думку сенатора-республіканця, президент України намагається втягнути НАТО у збройне протистояння. Коментуючи нещодавню спецоперацію СБУ під назвою "Павутина", внаслідок якої українські дрони завдали удару по стратегічній авіації Росії, сенатор також наголосив, що "обидві сторони винні" та закликав до припинення війни.
"Вони заїхали на вантажівках на 2000 миль в Росію. У них були безпілотники, заховані в кузовах цих вантажівок. Вони наблизилися до цілей, відкрили ці вантажівки, безпілотники вилетіли і знищили близько 40 великих літаків, які Росія використовує в своєму ядерному арсеналі. Це було спустошливо. Знову ж таки, винні обидві сторони. Покінчімо з цим. І президент Трамп – єдиний, хто може це зробити", – заявив політик.
Окрім того, Тубервілл назвав Зеленського "диктатором", який нібито створює "всілякі проблеми" для власної держави. Він також стверджував, що частина фінансової допомоги Україні "зникла безвісти".
"У нас є багато грошей, які зникли. Невідомо, куди вони поділися. Я думаю, що обидві ці країни втратили від 500 до 700 тис. людей. Це спустошливо для світу", – зазначив він.
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Чули таку мудрість - "Мудра людина не та, хто знайде вихід з будь-якої халепи, а та, хто в цю халепу не потрапляє"
який не розуміє найважливішого того , що Украіна захищається
від російського тероризму і вбивць
Украінці захищають свою краіну , своіх дітей , свої сімʼї від рашистів
і гвалтівників
та свою землю , яку хочуть окупувати ці варвари !
Хто- небудь закриє рота таким тупим істотам ,
як цей республіканець !
Але зачекаймо: ще трохи - й котресь із них скаже, що винні не обидві сторони, а одна. Й це буде Україна…
Але що робити українській нації в цьому випадку? Здатися ***** ? Зникнемо! Не здамося є шанс вижити ...