Украина готовится к участию в программах сплоченности ЕС еще до вступления в Союз, - Стефанишина
Украина активно готовится к участию в программах и проектах в рамках Политики сплоченности Европейского Союза, еще до обретения официального членства в ЕС.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что наряду с достижениями в переговорном процессе по вступлению в ЕС, Украина не прекращала работу над развитием регионов. По словам Стефанишиной, усиление административной способности на местах является неотъемлемой частью общегосударственных реформ - государственного управления, оплаты труда, антикоррупционной политики и верховенства права.
Украина уже подала запросы на доступ к ряду структурных фондов ЕС, включая один из главных финансовых инструментов Евросоюза - фонд сплоченности, который предусматривает поддержку культурных, инфраструктурных, климатических и других проектов на уровне громад.
Стефанишина отметила, что Украина уже участвует в ряде программ межрегионального сотрудничества, таких как Interreg Europe, URBACT IV, Дунайская региональная программа и другие. В частности, в рамках программы "Польша - Украина" реализуется 64 проекта на сумму около 60 млн евро, программа "Бассейн Черного моря" включает 25 проектов, Дунайская программа - 33, а в Interreg Europe задействованы 36 украинских организаций в рамках 29 проектов.
Также в регионах Украины уже назначено 18 заместителей председателей областных военных администраций по вопросам евроинтеграции.
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У випадку пані Стефанишиної все саме так, тільки "ето ж друґоє" (тм), "неначасі" (тм), "іпсо" (тм) і "надо разобраца" (тм) - тому жодна резинова свинка ні в кого не полетить, Сірьоня Лєщєнко не розповідатиме з кожного утюга про "топ-корупцію", а колективний Біґус не волатимеи"свінарчюкііііі!!"
Тепер зрозуміло чому ця мадам підписувала "превентивні санкції" проти Пороха - це їй тупо вигідно, бо не дай бог лафа з "барахлінням" закінчиться, тому треба кормити обдурений скривавлений народ "борьбой з баригамі".
Думаю, ця ситуація дуже сподобається Євросоюзу, в який нас веде Стефанишина, але це щось якось виходить гірше, ніж отримувати жирну власність для "колишнього".
...тупо тварі, які пройобують країну.
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
що за ху..ня? яке відношення військові адміністрації до євроінтеграції??? прилаштовані чергові зелені ублюдки на посади де будуть одержувати захмарні виплати і шугати місцеві бізнеси