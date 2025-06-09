Украина готовится к участию в программах сплоченности ЕС еще до вступления в Союз, - Стефанишина

Украина активно готовится к участию в программах и проектах в рамках Политики сплоченности Европейского Союза, еще до обретения официального членства в ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что наряду с достижениями в переговорном процессе по вступлению в ЕС, Украина не прекращала работу над развитием регионов. По словам Стефанишиной, усиление административной способности на местах является неотъемлемой частью общегосударственных реформ - государственного управления, оплаты труда, антикоррупционной политики и верховенства права.

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Украина уже подала запросы на доступ к ряду структурных фондов ЕС, включая один из главных финансовых инструментов Евросоюза - фонд сплоченности, который предусматривает поддержку культурных, инфраструктурных, климатических и других проектов на уровне громад.

Стефанишина отметила, что Украина уже участвует в ряде программ межрегионального сотрудничества, таких как Interreg Europe, URBACT IV, Дунайская региональная программа и другие. В частности, в рамках программы "Польша - Украина" реализуется 64 проекта на сумму около 60 млн евро, программа "Бассейн Черного моря" включает 25 проектов, Дунайская программа - 33, а в Interreg Europe задействованы 36 украинских организаций в рамках 29 проектов.

Также в регионах Украины уже назначено 18 заместителей председателей областных военных администраций по вопросам евроинтеграции.

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