РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12212 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
570 13

Украина готовится к участию в программах сплоченности ЕС еще до вступления в Союз, - Стефанишина

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Украина активно готовится к участию в программах и проектах в рамках Политики сплоченности Европейского Союза, еще до обретения официального членства в ЕС.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что наряду с достижениями в переговорном процессе по вступлению в ЕС, Украина не прекращала работу над развитием регионов. По словам Стефанишиной, усиление административной способности на местах является неотъемлемой частью общегосударственных реформ - государственного управления, оплаты труда, антикоррупционной политики и верховенства права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий высказался против вступления Украины в ЕС "на данный момент"

Украина уже подала запросы на доступ к ряду структурных фондов ЕС, включая один из главных финансовых инструментов Евросоюза - фонд сплоченности, который предусматривает поддержку культурных, инфраструктурных, климатических и других проектов на уровне громад.

Стефанишина отметила, что Украина уже участвует в ряде программ межрегионального сотрудничества, таких как Interreg Europe, URBACT IV, Дунайская региональная программа и другие. В частности, в рамках программы "Польша - Украина" реализуется 64 проекта на сумму около 60 млн евро, программа "Бассейн Черного моря" включает 25 проектов, Дунайская программа - 33, а в Interreg Europe задействованы 36 украинских организаций в рамках 29 проектов.

Также в регионах Украины уже назначено 18 заместителей председателей областных военных администраций по вопросам евроинтеграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед реформированием адвокатуры следует провести профессиональную оценку соответствия действующего законодательства европейским стандартам, - НААУ

Автор: 

членство в ЕС (1059) Стефанишина Ольга вице-премьер (251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Ця овца напарниця лукаш повинна сидіти у в'язниці.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:37 Ответить
+13
із "зеленими"Україна вступить в обійми куйла, а не в ЄС
показать весь комментарий
09.06.2025 10:31 Ответить
+12
коаліція згуртованих?
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
показать весь комментарий
09.06.2025 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
із "зеленими"Україна вступить в обійми куйла, а не в ЄС
показать весь комментарий
09.06.2025 10:31 Ответить
Що вона там меле про "антикорупційну політику та верховенство права"? Зелені виродки вже давно це все поховали.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:36 Ответить
Ця овца напарниця лукаш повинна сидіти у в'язниці.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:37 Ответить
Уявіть собі, що б то творилось, якби віце-прем'єрка при Порошенку спочатку голосувала за голову установи, відповідальної за державну власність ..... а потім ця власність на мільярди (зокрема в центрі Києва) опинялась під контролем її колишнього чоловіка?

У випадку пані Стефанишиної все саме так, тільки "ето ж друґоє" (тм), "неначасі" (тм), "іпсо" (тм) і "надо разобраца" (тм) - тому жодна резинова свинка ні в кого не полетить, Сірьоня Лєщєнко не розповідатиме з кожного утюга про "топ-корупцію", а колективний Біґус не волатимеи"свінарчюкііііі!!"

Тепер зрозуміло чому ця мадам підписувала "превентивні санкції" проти Пороха - це їй тупо вигідно, бо не дай бог лафа з "барахлінням" закінчиться, тому треба кормити обдурений скривавлений народ "борьбой з баригамі".

Думаю, ця ситуація дуже сподобається Євросоюзу, в який нас веде Стефанишина, але це щось якось виходить гірше, ніж отримувати жирну власність для "колишнього".

...тупо тварі, які пройобують країну.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:38 Ответить
Чим голосніший вопль ціє міеістерки тим довший хвіст корупуії і злочинів тягнеться за нею.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:39 Ответить
(стефанішина проти корупції) = (бджоли проти меду)
показать весь комментарий
09.06.2025 10:39 Ответить
коаліція згуртованих?
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
показать весь комментарий
09.06.2025 10:39 Ответить
Україна!!!
показать весь комментарий
09.06.2025 10:52 Ответить
" у регіонах України вже призначено 18 заступників голів обласних військових адміністрацій з питань євроінтеграції"

що за ху..ня? яке відношення військові адміністрації до євроінтеграції??? прилаштовані чергові зелені ублюдки на посади де будуть одержувати захмарні виплати і шугати місцеві бізнеси
показать весь комментарий
09.06.2025 10:44 Ответить
Не буде ніякого всупу, не брешіть.
показать весь комментарий
09.06.2025 10:45 Ответить
Стерва ще й до чогось готується? Сухарі готов для СІЗО...
показать весь комментарий
09.06.2025 11:22 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 11:27 Ответить
 
 