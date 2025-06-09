Україна готується до участі в програмах згуртованості ЄС ще до вступу в Союз, - Стефанішина

Україна активно готується до участі в програмах і проєктах у межах Політики згуртованості Європейського Союзу, ще до набуття офіційного членства в ЄС.

Про це повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що поряд із досягненнями в переговорному процесі щодо вступу до ЄС, Україна не припиняла роботу над розвитком регіонів. За словами Стефанішиної, посилення адміністративної спроможності на місцях є невіддільною частиною загальнодержавних реформ - державного управління, оплати праці, антикорупційної політики та верховенства права.

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Україна вже подала запити на доступ до низки структурних фондів ЄС, включаючи один із головних фінансових інструментів Євросоюзу - фонд згуртованості, який передбачає підтримку культурних, інфраструктурних, кліматичних та інших проєктів на рівні громад.

Стефанішина зазначила, що Україна вже бере участь у низці програм міжрегіонального співробітництва, таких як Interreg Europe, URBACT IV, Дунайська регіональна програма та інші. Зокрема, в межах програми "Польща - Україна" реалізується 64 проєкти на суму близько 60 млн євро, програма "Басейн Чорного моря" включає 25 проєктів, Дунайська програма - 33, а в Interreg Europe задіяні 36 українських організацій у межах 29 проєктів.

Також у регіонах України вже призначено 18 заступників голів обласних військових адміністрацій з питань євроінтеграції.

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