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Новини Членство України в ЄС
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Україна готується до участі в програмах згуртованості ЄС ще до вступу в Союз, - Стефанішина

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Україна активно готується до участі в програмах і проєктах у межах Політики згуртованості Європейського Союзу, ще до набуття офіційного членства в ЄС.

Про це повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що поряд із досягненнями в переговорному процесі щодо вступу до ЄС, Україна не припиняла роботу над розвитком регіонів. За словами Стефанішиної, посилення адміністративної спроможності на місцях є невіддільною частиною загальнодержавних реформ - державного управління, оплати праці, антикорупційної політики та верховенства права.

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Україна вже подала запити на доступ до низки структурних фондів ЄС, включаючи один із головних фінансових інструментів Євросоюзу - фонд згуртованості, який передбачає підтримку культурних, інфраструктурних, кліматичних та інших проєктів на рівні громад.

Стефанішина зазначила, що Україна вже бере участь у низці програм міжрегіонального співробітництва, таких як Interreg Europe, URBACT IV, Дунайська регіональна програма та інші. Зокрема, в межах програми "Польща - Україна" реалізується 64 проєкти на суму близько 60 млн євро, програма "Басейн Чорного моря" включає 25 проєктів, Дунайська програма - 33, а в Interreg Europe задіяні 36 українських організацій у межах 29 проєктів.

Також у регіонах України вже призначено 18 заступників голів обласних військових адміністрацій з питань євроінтеграції.

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Автор: 

членство в ЄС (1299) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+12
Ця овца напарниця лукаш повинна сидіти у в'язниці.
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09.06.2025 10:37 Відповісти
+10
із "зеленими"Україна вступить в обійми куйла, а не в ЄС
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09.06.2025 10:31 Відповісти
+9
коаліція згуртованих?
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
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09.06.2025 10:39 Відповісти
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із "зеленими"Україна вступить в обійми куйла, а не в ЄС
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09.06.2025 10:31 Відповісти
Що вона там меле про "антикорупційну політику та верховенство права"? Зелені виродки вже давно це все поховали.
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09.06.2025 10:36 Відповісти
Ця овца напарниця лукаш повинна сидіти у в'язниці.
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09.06.2025 10:37 Відповісти
Уявіть собі, що б то творилось, якби віце-прем'єрка при Порошенку спочатку голосувала за голову установи, відповідальної за державну власність ..... а потім ця власність на мільярди (зокрема в центрі Києва) опинялась під контролем її колишнього чоловіка?

У випадку пані Стефанишиної все саме так, тільки "ето ж друґоє" (тм), "неначасі" (тм), "іпсо" (тм) і "надо разобраца" (тм) - тому жодна резинова свинка ні в кого не полетить, Сірьоня Лєщєнко не розповідатиме з кожного утюга про "топ-корупцію", а колективний Біґус не волатимеи"свінарчюкііііі!!"

Тепер зрозуміло чому ця мадам підписувала "превентивні санкції" проти Пороха - це їй тупо вигідно, бо не дай бог лафа з "барахлінням" закінчиться, тому треба кормити обдурений скривавлений народ "борьбой з баригамі".

Думаю, ця ситуація дуже сподобається Євросоюзу, в який нас веде Стефанишина, але це щось якось виходить гірше, ніж отримувати жирну власність для "колишнього".

...тупо тварі, які пройобують країну.
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09.06.2025 10:38 Відповісти
Чим голосніший вопль ціє міеістерки тим довший хвіст корупуії і злочинів тягнеться за нею.
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09.06.2025 10:39 Відповісти
(стефанішина проти корупції) = (бджоли проти меду)
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09.06.2025 10:39 Відповісти
коаліція згуртованих?
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
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09.06.2025 10:39 Відповісти
Україна!!!
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09.06.2025 10:52 Відповісти
" у регіонах України вже призначено 18 заступників голів обласних військових адміністрацій з питань євроінтеграції"

що за ху..ня? яке відношення військові адміністрації до євроінтеграції??? прилаштовані чергові зелені ублюдки на посади де будуть одержувати захмарні виплати і шугати місцеві бізнеси
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09.06.2025 10:44 Відповісти
Не буде ніякого всупу, не брешіть.
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09.06.2025 10:45 Відповісти
Стерва ще й до чогось готується? Сухарі готов для СІЗО...
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09.06.2025 11:22 Відповісти
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09.06.2025 11:27 Відповісти
 
 