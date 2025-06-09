Україна готується до участі в програмах згуртованості ЄС ще до вступу в Союз, - Стефанішина
Україна активно готується до участі в програмах і проєктах у межах Політики згуртованості Європейського Союзу, ще до набуття офіційного членства в ЄС.
Про це повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що поряд із досягненнями в переговорному процесі щодо вступу до ЄС, Україна не припиняла роботу над розвитком регіонів. За словами Стефанішиної, посилення адміністративної спроможності на місцях є невіддільною частиною загальнодержавних реформ - державного управління, оплати праці, антикорупційної політики та верховенства права.
Україна вже подала запити на доступ до низки структурних фондів ЄС, включаючи один із головних фінансових інструментів Євросоюзу - фонд згуртованості, який передбачає підтримку культурних, інфраструктурних, кліматичних та інших проєктів на рівні громад.
Стефанішина зазначила, що Україна вже бере участь у низці програм міжрегіонального співробітництва, таких як Interreg Europe, URBACT IV, Дунайська регіональна програма та інші. Зокрема, в межах програми "Польща - Україна" реалізується 64 проєкти на суму близько 60 млн євро, програма "Басейн Чорного моря" включає 25 проєктів, Дунайська програма - 33, а в Interreg Europe задіяні 36 українських організацій у межах 29 проєктів.
Також у регіонах України вже призначено 18 заступників голів обласних військових адміністрацій з питань євроінтеграції.
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У випадку пані Стефанишиної все саме так, тільки "ето ж друґоє" (тм), "неначасі" (тм), "іпсо" (тм) і "надо разобраца" (тм) - тому жодна резинова свинка ні в кого не полетить, Сірьоня Лєщєнко не розповідатиме з кожного утюга про "топ-корупцію", а колективний Біґус не волатимеи"свінарчюкііііі!!"
Тепер зрозуміло чому ця мадам підписувала "превентивні санкції" проти Пороха - це їй тупо вигідно, бо не дай бог лафа з "барахлінням" закінчиться, тому треба кормити обдурений скривавлений народ "борьбой з баригамі".
Думаю, ця ситуація дуже сподобається Євросоюзу, в який нас веде Стефанишина, але це щось якось виходить гірше, ніж отримувати жирну власність для "колишнього".
...тупо тварі, які пройобують країну.
кончена зелено ригівська дегенератка!
поки україна не позбавиться цих потвор, перемога нам не світить!
що за ху..ня? яке відношення військові адміністрації до євроінтеграції??? прилаштовані чергові зелені ублюдки на посади де будуть одержувати захмарні виплати і шугати місцеві бізнеси