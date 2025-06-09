Рашисты ударили по Запорожью: две женщины в тяжелом состоянии. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 9 июня 2025 года войска РФ атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу

Повреждены частные дома в одном из районов города.

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Впоследствии Федоров уточнил, что семь домов подверглись значительным разрушениям в результате вражеской атаки на Запорожье.

"россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены, по меньшей мере, семь частных домов, десятки - повреждены. Разбита труба газоснабжения", - отметил он.

Пока известно об одном раненом человеке.









Соответствующие службы приступили к обследованию места атаки.

Позже стало известно, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу", – уточнил Федоров.















