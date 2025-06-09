Рашисты ударили по Запорожью: две женщины в тяжелом состоянии. Разрушены дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 9 июня 2025 года войска РФ атаковали Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу
Повреждены частные дома в одном из районов города.
Обновленная информация
Впоследствии Федоров уточнил, что семь домов подверглись значительным разрушениям в результате вражеской атаки на Запорожье.
"россияне ударили КАБами по одному из районов. Разрушены, по меньшей мере, семь частных домов, десятки - повреждены. Разбита труба газоснабжения", - отметил он.
Пока известно об одном раненом человеке.
Соответствующие службы приступили к обследованию места атаки.
Позже стало известно, что еще одна женщина в тяжелом состоянии в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу", – уточнил Федоров.
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