Рашисти вдарили по Запоріжжю: дві жінки у важкому стані. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 9 червня 2025 року війська РФ атакували Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні
Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.
Оновлена інформація
Згодом Федоров уточнив, що сім будинків зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
"росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання", - зауважив він.
Наразі відомо про одну поранену людину.
Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.
Згодом стало відомо, що ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
"Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", - уточнив Федоров.
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