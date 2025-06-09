Рашисти вдарили по Запоріжжю: дві жінки у важкому стані. Зруйновано будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 9 червня 2025 року війська РФ атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні

Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.

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Згодом Федоров уточнив, що сім будинків зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"росіяни вдарили КАБами по одному з районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання", - зауважив він.

Наразі відомо про одну поранену людину.









Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.

Згодом стало відомо, що ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні", - уточнив Федоров.















