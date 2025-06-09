Сикорский: Польша не откажется от поддержки Украины несмотря на смену президента

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что смена президента в стране не повлияет на поддержку Украины и проевропейский курс Варшавы.

Об этом он заявил в комментарии Politico, передает Цензор.НЕТ.

Сикорский подчеркнул, что, несмотря на победу оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого на президентских выборах, Польша будет сохранять последовательность в геополитических вопросах. "Президент Навроцкий представляет (партию "Право и справедливость") польского политического лагеря, и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве, поэтому я ожидаю, что он будет поддерживать оборону", - отметил он.

Глава МИД также подчеркнул, что Навроцкий разделяет национальный консенсус о необходимости сдерживания России. По словам Сикорского, новоизбранный президент потенциально может способствовать налаживанию контактов с лидерами, близкими к Польше, в частности Дональдом Трампом и Виктором Орбаном.

"Если Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана, что Украину следует поддержать, что эти вето (на вступление Киева в ЕС) следует отменить, что Украина должна быть интегрирована в Запад, мы будем очень рады и поддержим новоизбранного президента в этом вопросе", - подытожил министр.

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