Сікорський: Польща не відмовиться від підтримки України попри зміну президента

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що зміна президента в країні не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави.

Про це він заявив у коментарі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський наголосив, що, попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях. "Президент Навроцький представляє (партію "Право і справедливість") польського політичного табору, і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде підтримувати оборону", - зазначив він.

Очільник МЗС також підкреслив, що Навроцький поділяє національний консенсус щодо необхідності стримування Росії. За словами Сікорського, новообраний президент потенційно може сприяти налагодженню контактів із лідерами, близькими до Польщі, зокрема Дональдом Трампом і Віктором Орбаном.

"Якщо Навроцький зможе переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето (на вступ Києва до ЄС) слід скасувати, що Україна повинна бути інтегрована в Захід, ми будемо дуже раді і підтримаємо новообраного президента в цьому питанні", - підсумував міністр.

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